爱尔眼科：正在开发基于ChatGPT的爱尔数字人EYEGPT

站长之家（ChinaZ.com）5月19日 消息:据爱尔眼科在互动平台上表示，公司正与中国科学院计算技术研究所合作，共同开发基于大语言模型ChatGPT的爱尔数字人——EYEGPT。

该数字人模型采用超写实风格，可实现实时语音、文本交互的导诊与辅诊平台系统。

在算力、算法以及平台敏捷性的不断优化下，EYEGPT实现了敏捷数字人的开发，帮助实现眼科服务模式的数字化、服务技术智能化，以及眼科医生和医院的智慧化。

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