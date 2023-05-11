OpenAI正研究向内容创作者付费的 AI 模型

站长之家（ChinaZ.com）5月11日 消息:OpenAI 首席执行官 Sam Altman 宣布，该公司正在开发尊重创者版权并在内容或风格被使用时向内容创作者付费的 AI 模型。实施细节和时间表尚未公布。

当 OpenAI 引入ChatGPT 插件时，它表明了解带有工具的大型语言模型对内容生态系统的潜在影响。随着聊天机器人生态系统中发生的互动越多，内容创作者在聊天机器人之外的产品获得的关注度和金钱就越少。

OpenAI写道:“我们赞赏这是一种与网络互动的新方法，并欢迎对其他方法的反馈，以推动流量回到原始来源，并增加生态系统的整体健康。”

从版权的角度来看，未经明确同意使用图像和文本来训练大型 AI 模型已经引起争议。关于生成式 AI 模型生成与原始内容非常相似的文本或图像的相关国际诉讼悬而未决。其中较大的案件就是一个是图库网站具体Getty Images vs和 Stability AI的侵权诉讼案。

现在，OpenAI 和其他 AI 公司可以通过仅在明确获得版权方的允许的情况下使用数据来训练大型 AI 模型来解决这个问题。剩下的问题就是，在获得许可的情况下收集必要数量的数据在商业上是否可行。

虽然预训练的语言模型是相对静态的，目前每隔几个月甚至几年才更新一次，但以ChatGPT为例，如今则可以使用浏览器插件从网络上实时获取信息，并将其与训练数据中的知识结合起来。这种带有工具（插件）的大型语言模型的实时能力进一步加剧了版权问题。

微软（Microsoft）的必应(Bing)聊天机器人也是如此。微软首席执行官萨蒂亚·纳德拉向出版商承诺，聊天机器人抓取站外内容获得的流量将被判定为该产品的一个成功因素，出版商将分享其成功。

此类 AI 模型的实施可以为内容创作者提供新的收入来源，并鼓励他们为 AI 模型做出贡献。

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