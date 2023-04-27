微软 Microsoft 365 应用正在迁移到 cloud.microsoft 域名

站长之家(ChinaZ.com) 4月27日消息:微软日前宣布，将为所有的 Microsoft 365 应用及服务统一域名为：cloud.microsoft。目前，该公司的应用程序分散在各种各样的域名中，这意味着如果你没有记住某项服务或将其加入书签，那么要知道在哪里找到它可能会很困惑。

图片来自 Microsoft

本次修改包含 Office、Teams、Outlook 等应用，根据微软的介绍，此举是为了解决用户访问这些产品与服务时使用不同的域名造成的混乱与不便。

但在这个新域名系统下，用户可以使用「outlook.cloud.microsoft」和「team.cloud.microsoft」这样的 URL 来找到你要找的应用程序，如该公司提供的以下 GIF 所示。

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微软表示，首先，该域名将仅部署「全新服务」。至于「现有工作负载」，那些「具有更广泛的影响需要考虑，并将以较慢的速度过渡。」该公司没有具体说明过渡可能需要多长时间。但微软强调，在「大多数情况下」，你不需要做任何事情来继续使用 Microsoft 365 应用程序，这意味着对于大多数人来说，这最终应该是一个很小但非常受欢迎的变化。

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