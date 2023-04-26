苹果 Mac App Store 充斥大量虚假的付费 ChatGPT 应用

站长之家(ChinaZ.com) 4月26日消息:开发者和 App Store 用户长期以来都一直抱怨一些应用程序提供有限的功能并高价收费，希望骗取用户的钱财，而最新的趋势是一堆 ChatGPT 应用程序涌入了 App Store。

上个周末，Privacy 1st 的研究员 Alex Kleber 深入研究了 Mac App Store，并注意到了同一小撮开发商开发的大量 ChatGPT 应用程序，他在 Medium 上分享了他的发现。正如 Kleber 所解释的，大量山寨版的 OpenAI / ChatGPT 应用程序在 Mac App Store 上涌现，一些「不光彩的」开发者「淹没」了 Mac App Store，这些应用程序几乎相同，以混淆消费者和排斥其他开发者为目的。

在 Mac App Store 上搜索 OpenAI 或 ChatGPT 会显示出一个很长的应用程序列表，这些应用程序提供大部分相同的功能，并且正如 Kleber 所发现的那样，有一些开发者正在恶意使用关键词、误导性的营销策略、虚假的评价、盗用 OpenAI 的标志和多个相同的应用程序来操纵 Mac App Store。

「您可能会遇到多个具有相同或相似名称和标志，复制 OpenAI 图标和颜色的应用程序，声称提供先进的 AI 聊天机器人或语言模型，这种应用程序的大部分都是廉价的模仿品或无法履行它们的承诺。这些骗局不仅欺骗用户，而且还玷污了合法开发者的声誉，并阻碍了 MacOS 平台上应用程序生态系统的发展。

例如，Pixelsbay 和 ParallelWorld 中的两个应用程序开发者在巴基斯坦同属一家母公司，这些应用程序的代码 99% 都是相同。他们具有相同的界面和相同的付费专区，而且没有办法退出支付弹出窗口，对于不了解退出应用程序并重新启动应用程序的用户来说可能会很困惑。

所有这些 ChatGPT 应用程序都通过利用聊天机器人的流行来收取相对较高的费用，从而为应用程序的开发者赚取了大量的钱财。在互联网上，使用 ChatGPT 是免费的。OpenAI 提供「Plus」计划，每月 20 美元，以获得更快的响应速度和新功能的优先访问权限。

基于 OpenAI 的微软必应聊天机器人也是免费的，Google 的聊天机器人 Google Bard 也是免费的。大多数（如果不是全部）名称含糊且相对较新的「ChatGPT」应用程序在 iOS 和 macOS 应用商店中都是骗人的应用程序，用户不应该为它们付费，而且许多这类应用程序甚至没有承诺的功能。

但还有一些例外，因为合法应用程序集成了 ChatGPT 功能，但大多数围绕 ChatGPT 构建的应用程序都在利用 ‌App Store‌ 用户，这些用户并不了解更多信息。

Kleber 呼吁苹果公司对此类欺诈应用采取更严厉的立场，以防止用户因不法开发商而蒙受损失。他在 Medium 发表的完整文章更深入地探讨了需要注意哪些应用程序，以及开发人员为了欺骗 Mac App Store 用户将付出的努力。

（举报）