微信视频号、小程序支持数字人民币支付

移动支付方式在中国内地已经十分盛行，根据人民银行的统计，有赖于科网巨头的大力推动，市民移动支付的习惯在+2022+年普及度已高达90%，「无现金生活」已正式启动。百惠证券注意到，这个趋势亦激化了数字人民币的出现，旨在通过区块链等技术实现去中心化、安全、快捷的支付和结算，为大湾区金融机构带来了许多好处和机遇。尤其对百惠证券这样协助融资的金融机构言，跨境交易的转变指日可待，一些想赴港上市的IPO可以省去繁复的融资手续，加快上市范围，扩大升值空间。