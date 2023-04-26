微信视频号、小程序支持数字人民币支付

站长之家（ChinaZ.com）4月26日 消息:微信宣布，即日起，微信用户可以在数字人民币APP内的钱包快付功能下开通“微信支付”，选择将任意运营机构——如微众银行（微信支付）——的钱包推送到微信支付，就可在视频号、小程序场景内支持数字人民币的商家中使用数字人民币进行交易。
目前，支持数字人民币支付的小程序商户已覆盖出行、餐饮、零售、便民服务等众多场景。
微信表示，下一步更多小程序商家也将陆续支持使用数字人民币。
（举报）
超值！腾讯云轻量级云服务器3年只需388元，解锁更畅快的云端体验。专业技术7*24小时在线服务,腾讯云为企业和个人提供快捷,安全,稳定的云服务!
快科技4月26日消息，微信里能使用数字人民币支付的场景越来越多。即日起，微信用户可以在数字人民币APP内的钱包快付功能下开通微信支付”，选择将任意运营机构如微众银行（微信支付）的钱包推送到微信支付，就可在视频号、小程序场景内支持数字人民币的商家中使用数字人民币进行交易。目前，支持数字人民币支付的小程序商户已覆盖出行、餐饮、零售、便民服务等�
移动支付方式在中国内地已经十分盛行，根据人民银行的统计，有赖于科网巨头的大力推动，市民移动支付的习惯在+2022+年普及度已高达90%，「无现金生活」已正式启动。百惠证券注意到，这个趋势亦激化了数字人民币的出现，旨在通过区块链等技术实现去中心化、安全、快捷的支付和结算，为大湾区金融机构带来了许多好处和机遇。尤其对百惠证券这样协助融资的金融机构言，跨境交易的转变指日可待，一些想赴港上市的IPO可以省去繁复的融资手续，加快上市范围，扩大升值空间。
微信曾在微信公开课Pro上宣布，微信视频号将上线创作分成计划。微信公开课官方宣布，视频号创作分成计划正式上线，符合条件的视频号优质原创作者，可在原创视频评论区通过展示广告内容，获得广告收入。需要注意的是，目前视频号创作分成计划仍处于内测阶段，平台将对优质原创作者进行分批邀请，如尚未获得资格，请耐心等待。
今日是微信朋友圈的11岁生日。在2012年4月19日的微信4.0版本中，朋友圈正式上线。微信小程序和视频号的使用时长已经超过了朋友圈的使用时长。
为鼓励创作者专注优质内容生产，获得更多变现回报，视频号创作分成计划正式上线。符合一定条件的视频号优质原创作者，可在原创视频评论区通过展示广告内容，获取广告收入。创作者可以在创作者中心一创作者服务一创作分成计划分成收益，提取收益。
微信视频号发布了针对对低俗色情信息的治理公告，2023年01月01日至03月05日累计处置14585条色情招嫖视频，4948个色情招嫖帐号。视频号安全团队加强了对“色情招嫖”类违规内容的巡查与打击力度。会依法配合公安机关开展相关工作，进一步打击招嫖作恶团伙。
微信广告推出视频号直跳企业微信和微信客服新链路。新链路支持用户在视频号场景中一键唤起企业微信名片页或微信客服对话窗口。任意创意形式下均支持设置企业微信客服组，可在落地页选项中选择“企业微信”或者“微信客服”，并添加需要绑定的企业微信客服组。
微信、快手、抖音先后发布公告，表示按照国家广电总局要求，针对发布不良违规内容的微短剧类小程序进行处理，共有超过2300个微短剧小程序遭到下架等处理。随着主管部门持续加强治理力度，一度野蛮生长的小程序短剧，预计将很快进入规范化时代，小程序短剧市场将面临一轮洗牌。接下来的小程序短剧市场，预计将进入内容+流量双重驱动的新阶段，迎来更健康和长远的发展空间。
视频号加速商业化，补上了微信商业生态最重要的一块拼图。视频号真正意义上成为了张小龙所定义的“原子化组件”，在微信生态内流转，与微信生态内其他应用灵活连接。背靠微信这个超级App，手握熟人社交和私域优势，走上商业化高速的视频号剑指一个真正的“视频号大年”。
从2020年上线至今，视频号已经发展了3年。这3年里，视频号背靠资源强大的微信实现了快速发展，视频号团队曾多次在公开场合披露其创作者活跃度、视频观看量、直播带货GMV的高增长情况，但却从未公布过任何一项指标的具体数值。但越来越臃肿的微信能不能助力视频号担起这份重担，目前还是一个未知数。
7天以上小米手环 8 搭载蓝牙 5.1，内置直流 3.87V 聚合物锂离子电池，型号为 M2239B1。上一代的小米手环 7 续航大约有9-15天左右。 小米手环 7 内置180mAh 电池。预计小米手环8的续航会比小米手环7续航略微提升一点。
2K+ 分辨率魅族 20 Pro 采用6.81英寸直屏，2K+ 分辨率、100% P3 广色域、120Hz LTPO 高刷、最高 1200 nit 全屏亮度、最低 2 nit 全屏亮度，同时支持防蓝光、DC 调光等功能一应俱全；魅族 20 Pro采用旗舰级性能配置，包括顶级处理器第二代骁龙 8、12GB 起步的 LPPDR5X 大内存、至高 512GB UFS4.0 极速闪存以及 36424 平方毫米的立体散热堆叠。
第二代骁龙 8，LPPDR5X+UFS4.0，2K三星E6 材质Super AMOLED屏幕魅族 20 Pro，内置第二代骁龙 8，LPPDR5X+UFS4.0，搭载了2K三星E6 材质Super AMOLED屏幕，屏幕尺寸6. 81 英寸，支持120Hz自适应屏幕刷新率和1500Hz瞬时触控采样率，峰值亮度可达1800nit，屏幕还通过了SGS抗蓝光、抗频闪护眼认证；破晓灰、曙光银、朝阳金三种配色，整机厚7. 8 毫米，重 209 克；镜头模组由 5000 万像素人像镜头、 5000 万像素广角镜头、 5000 万像素超广角镜头组成，支持全像素对焦技术搭配dTOF辅助对焦，官方称将使对焦速度提升33%。魅族20 系列的主摄均支持SMA防抖，最高8K视频录制和夜景录像功能；5000mAh电池配80W快充，支持50W无线快充和无线反充功能；价格方面，12GB+128GB、12GB+256GB、12GB+512GB三种存储组合，售价 3999 起。
6. 55 英寸144Hz高刷屏，高通骁龙8 Gen2魅族 20标准版采用6. 55 英寸144Hz高刷屏，处理器是高通骁龙8 Gen2，LPDDR5X + UFS 4.0，内置4700mAh电池 + 67W快充，直角金属中框，机身重190g、厚7.9mm，支持超声波指纹、双扬声器、玻璃后盖、红外遥控、X轴线性马达，前置摄像头是3200 万镜头，后置 5000 万主摄 +1600 万超广角 +500 万景深三摄，提供先锋灰、定胜青、热爱粉、悦动黄四个颜色，售价方面，12GB+128GB售价 2999 元，12GB+256GB售价 3399 元，12GB+512GB售价 3799 元。
第二代骁龙7+处理器Redmi Note12 Turbo搭载的是高通第二代骁龙7+处理器，采用台积电4nm工艺，CPU采用1+3+ 4 架构设计，核心参数为1x2.91Ghz@X2 超大核、3x2.5GHz@A710 大核、4x1.8GHz@A510 小核，整体CPU性能提升约50%，Adreno GPU性能提升 2 倍，AI引擎性能提升 2 倍。第二代骁龙7+处理器安兔兔得分为 963968 分；Geekbench5 单核得分 1209 分，多核得分 3868 分；3D Mark Wild Life 得分为 7474 分。实际运行游戏方面，以《原神》为例，在极致画质 60 帧模式下运行一小时，基本接近满帧运行，平均帧率能够高达 58.8 帧。
6. 67 英寸OLED柔性直屏，分辨率2400 x 1080Redmi Note12 Turbo屏幕基本参数是：超细四窄边 OLED 柔性直屏 尺寸：6. 67 英寸 分辨率：2400 x 1080 全局激发亮度：1000nit* 对比度：5，000，000:1 调光级数： 16000 级 显示帧率：30 / 60 / 90 / 120Hz 触控采样率：全局 240Hz，支持1920Hz 高频 PWM 调光 | 12bit 色深 | DCI-P3 色域 | 阳光屏 | 护眼模式 | SGS低蓝光认证 | HDR10+ | Dolby Vision | Adaptive HDR | 优酷帧享。
第二代骁龙7+处理器，屏幕6.67英寸Redmi Note12Turbo，搭载第二代骁龙7+处理器，屏幕6.67英寸、分辨率2400×1080、支持120Hz高刷+1920Hz高频PWM调光、内置5000mAh电池+67W有线快充，厚7.9mm，重量181g，后置三摄分别是6400万 像素超清主摄+800万 像素超广角镜头+200万 像素微距镜头，前置1600万 像素高清人像相机!定价上，8GB+256GB入门版1999元，顶配16GB+1TB定价2799，首发到手2599元。
后置三摄，主摄 5000万像素，屏幕分辨率2496*2224华为Mate X3有「羽砂玻璃版:羽砂白、羽砂黑、羽砂紫」、「素皮版:晨曦金、青山黛」五款配色可选;覆盖昆仑玻璃;超轻薄折叠四曲设计，机身重量仅239g，厚度仅5.3mm， IPX8级抗水。屏幕拥有2496*2224超高分辨率和426ppi 超高像素密度。同样支持最高120Hz 自适应刷新率以及1440Hz PWM 调光。影像方面:搭载5000万像素超感知主摄，1300万像素超广角镜头，1200万像素潜望式长焦镜头。并配备10通道多谱传感器和激光对焦传感器，支持100倍变焦和5倍光学变焦。续航方面:配备4800mAh 大电池，支持50W 无线快充、66W 有线快充以及7.5W 无线反向快充。性能方面:与华为 P60系列一样搭载了骁龙8+ 处理器，配备了超冷跨轴石墨烯散热系统，导热面积提升了20%。价格:华为Mate X3:256GB:12999、512GB:13999;华为 Mate X3典藏版:1TB:15999
6. 67 英寸的OLED屏幕， 4800 万像素长焦镜头华为P60 系列在背部采用了矩阵型模组，官方称之为“凝光设计”，引入了“凝光贝母”工艺；华为P60 全系搭载了6. 67 英寸的OLED屏幕，拥有2700* 1220 刷新率，显示效果十分细腻，支持10. 7 亿色、1440Hz PWM调光。 同时支持全局色彩管理，支持莱茵专业色准双重认证；屏幕还支持LTPO动态高刷新率，支持1~120Hz自适应刷新率，还配备了昆仑玻璃面板，IP68 防尘抗水；相机方面，华为P60 Pro则进一步升级长焦镜头，配备了 4800 万像素RYYB的超聚光夜视长焦镜头，支持3. 5 倍光学变焦、OIS，拥有F2. 1 超大光圈；支持双向北斗卫星通信；5100 毫安时大电池+88W快充；首发搭载了全新的鸿蒙3.1，新增了AOD息屏显示功能。
6.67英寸的OLED屏幕，支持1~120Hz的LTPO刷新率华为P60 系列的屏幕搭载了骁龙8+ 4G处理器，6. 67 英寸的OLED屏幕，支持1~120Hz的LTPO刷新率，支持1440Hz PWM调光，拥有10. 7 亿色、全局P3 色域、HDR-P3|HDR Vivid显示效果；覆盖四曲昆仑玻璃，支持IP68 防水，是全球首款德国莱茵专业色准双重认证的手机；相机方面，华为P60 支持F1.4-4. 0 十档可变光圈，搭载大光圈高透光镜群和RYYB超感光传感器，支持了华为XD Fusion Pro质感引擎；支持双向北斗卫星消息；首发搭载鸿蒙3.1，支持AOD息屏显示；价格，华为P60 的128GB版 4488 元，256GB版本是 4988 元，512GB版本是 5988 元。
天玑9000处理器OPPO Pad2内置了天玑9000处理器，天玑9000CPU采用先进的1+3+ 4 三丛集旗舰架构1×Arm Cortex-X2 超大核 @3.05GHz，迸发惊人峰值性能，满足旗舰手机对高性能的需要;3×Arm Cortex-A710 大核 @2.85GHz，使重载应用和多任务的处理更加高效;4×Arm Cortex-A510 能效核心 @1.8GHz，以低功耗处理轻量级任务。安兔兔平台上，天玑9000的跑分是107万分，在Geekbench 5 中，搭载了天玑 9000的 Vivo X80 Pro 得分 1248 和 4191(单核和多核)。
天玑9000芯片，LPDDR5+UFS3.1，11.61英寸LCD屏幕，支持144Hz刷新率OPPO Pad2主要配置包括:11.61英寸7:5比例LCD显示屏，拥有2800×2200分辨率和500尼特亮度，支持144Hz五档刷新率智能调节，2048级亮度自适应智能调光并支持手写笔。OPPO Pad2基于联发科技天玑9000，辅以LPDDR5内存和UFS3.1存储，内置9510毫安时电池、67W有线快充、杜比四扬声器、1300万像素后置摄像头、800万像素前置摄像头和蓝牙5.3。软件方面，ColorOS13.1支持5G通信共享。可以自动共享手机的5G通信，从而直接上网、接打电话、同步手机验证码、拍照流转和应用接力。
5G双待双通（DSDS）、WiFi 6/6E、蓝牙5.3等骁龙7+ Gen2 采用了骁龙X62 5G调制解调器，在全球范围内支持多种频段和模式的5G网络连接。它还是首款在骁龙 7 系中实现了5G双待双通（DSDS）功能，在两张SIM卡都插入时可以同时使用两个不同运营商或不同网络制式（例如SA和NSA）的5G网络服务。除此之外，它还支持WiFi 6/6E和蓝牙5. 3 等无线技术。
支持18bit三ISP、支持4K HDR视频拍摄骁龙7+ Gen2 是首款在骁龙 7 系中支持18bit三ISP（图像信号处理器）的准旗舰级芯片。它支持极致的动态范围，一次能拍摄 30 帧图像，暗光下也能带来更优秀的色彩表现能力。它最高支持高达 2000 万像素的照片拍摄，也支持4K HDR视频拍摄。
GPU和AI性能提升了100%骁龙7+ Gen2 的GPU采用了Adreno 660L，相比上一代骁龙 7 系芯片，GPU性能提升了100%。它还支持部分Snapdragon Elite Gaming特性，例如自适应可变分辨率渲染、立体渲染等。骁龙7+ Gen2 的AI引擎采用了Hexagon 780L，相比上一代骁龙 7 系芯片，AI性能提升了100%。它还支持高通aptX骁龙畅听技术。
最高主频达到了2.91GHz，安兔兔跑分达100万分骁龙7+ Gen2 的CPU采用了ARM Cortex-X2 为基础的超大核，最高主频达到了2.91GHz，大核为2.49GHz，小核为1.8GHz。相比上一代骁龙 7 系芯片，CPU性能提升了50%1。据跑分网站显示，骁龙7+ Gen2 在Geekbench5 单核得分为 1100 多分，在安兔兔跑分中达到了 100 万以上。
是骁龙7+ Gen2 是高通于 2023 年 3 月 17 日发布的第二代骁龙 7 系移动平台，内部型号为SM7475-AB。它基于4nm工艺制造，采用1+3+ 4 的Kryo CPU架构，拥有强大的性能、图形、AI和影像能力，支持5G双待双通，也是在骁龙 7 系中首次实现了 5G 双待双通，采用骁龙 X62 5G 调制解调器，支持 WiFi 6/6E 和蓝牙 5.3。
Redmi Note12 Turbo首发骁龙7+Gen2 首发机型是Redmi Note12 Turbo，考虑到骁龙7+Gen2是定位中端处理器，预计会在之后其他机型陆续使用这款处理器，包括国产性价比比较高的几个品牌都会推出搭载这个芯片的智能手机，具体的型号预计会在近期陆续公布。骁龙7+Gen2 采用了台积电4nm工艺，1*2.91GHz X2 超大核+3*2.5GHz A710 大核+4*1.8GHz A510 小核，Adreno 725 580MHz GPU，骁龙X62 5G基带。 相较于前代CPU性能提升超50%，GPU性能提升 2 倍。