谷歌 CEO 警告社会需要为人工智能发展加速的影响做好准备

站长之家(ChinaZ.com) 4月18日消息:谷歌和 Alphabet 首席执行官 Sundar Pichai 说，「每个公司的每个产品」都将受到人工智能快速发展的影响，并警告说社会需要为已经推出的技术做好准备。

在周日播出的哥伦比亚广播公司「60 分钟」采访中，采访者 Scott Pelley 尝试了谷歌的几个人工智能项目，并表示他「说不出话来」，感觉「令人不安」，他指的是类人谷歌聊天机器人 Bard 等产品的功能。

Pichai 告诉 Pelley：「我们的社会需要适应它，」他补充说，被人工智能颠覆的工作将包括「知识工作者」，包括作家、会计师、建筑师，讽刺的是，甚至还有软件工程师。「这将影响到每个公司的每个产品，」Pichai 说。「例如，你可以是一名放射科医生，如果你考虑到 5 到 10 年后，你将有一个人工智能合作者与你合作。你早上来的时候，假设你有一百件事情要处理，它可能会说，『这些是你需要先看的最严重的病例』。」

Pelley 查看了谷歌内部拥有先进人工智能产品的其他领域，包括 DeepMind，其中机器人正在踢足球，这是它们自己学的，而不是从人类那里学的。另一个单元展示了机器人能识别台面上的物品，并为 Pelley 取来他要的苹果。在警告人工智能的影响时，Pichai 说，虚假信息和假新闻及图像问题的规模将「大得多」，并补充说，「它可能造成伤害」。

谷歌上个月将其人工智能聊天机器人 Bard 作为一个实验性产品向公众推出。这是继微软的 1 月份宣布，其搜索引擎 Bing 将包括 OpenAI 的 GPT 技术，该技术在 2022 年 ChatGPT 推出后获得了国际关注。

然而，最近几周，公众和批评者也对快速进展的后果产生了担忧。3 月，埃隆·马斯克、史蒂夫·沃兹尼亚克和几十名学者呼吁立即暂停与大型语言模型有关的训练「实验」，这些模型 「比 GPT-4 更强大」，是 OpenAI 的旗舰 LLM。此后有超过 25000 人签署了这封信。「像谷歌这样的巨头和你从未听说过的初创公司之间的竞争压力正在推动人类进入未来，无论是否准备好了，」Pelley 在该段节目中评论道。

谷歌推出了一份文件，概述了「监管人工智能的建议」，但 Pichai 说，社会必须迅速适应监管、惩罚滥用的法律和国家间的条约，使人工智能对世界安全，以及「与人类价值观包括道德相一致」的规则。「为这的发展不仅需要包括工程师，还需要包括社会科学家、伦理学家、哲学家等等。」

当被问及社会是否为 Bard 这样的人工智能技术做好了准备时，Pichai 回答说：「一方面，我觉得没有，因为我们作为社会机构能够思考和适应的速度，与技术发展的速度相比，似乎存在着不匹配。」当 Pichai 说聊天机器人是一个黑盒子，「你不完全了解」它为什么或如何得出某些反应时，Pelley 也显得很担心。

「你不完全了解它是如何工作的，但你却把它放在社会上？」Pelley 问道。「让我这样说吧，我认为我们也不完全了解人类的思维方式，」Pichai 回答。

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