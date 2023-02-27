chatgpt提问prompts模板 chatgpt提示SEO指南

了解 ChatGPT 提示（和 AI 聊天/写作提示）的通用方法很有帮助，这样可以为特定应用程序创建提示。

首先你需要知道的是，ChatGPT虽然很好用，但它不会抓取网页，并且在事实、数学问题、代码等上容易出错。因此，你不要指望ChatGPT生成的内容一定是高质量的，它需要你的审查和调教。

基于此，以下是制作良好提示的具体技巧:

●尽可能清楚和彻底地表述你的需求。

●确保 ChatGPT 能够按照你的要求进行操作。

●得到结果后优化你的提示，并使用你在 ChatGPT 方面的经验来调教它。

●尝试通过提示本身尽可能多地预测和解决它可能被绊倒的区域。

关键字和主题头脑风暴

由于上述可能存在的缺点，我喜欢将 ChatGPT 视为适用于各种任务（包括关键字研究）的有用的头脑风暴工具。

作为获得关键字和主题想法的早期起点，它特别有用。

假设我正在创建一个网站，旨在提供有关青年篮球教练指导的信息:

作为经常寻找特定青少年篮球训练的人，我可以告诉你这是一个很好的起点。

添加关于流行网站的注释，而不仅仅是征求意见，让我对这两个主题和利基市场中合适网站的一些例子有了额外的了解。

让我们更深入地研究关键字:

好的，有趣。我想知道 ChatGPT 是如何确定这些是“受欢迎且低竞争”的。

哇，ChatGPT 使用 Ahrefs、Moz和关键字规划器来生成关键字提示?也只用了几秒钟!

我觉得我的 LinkedIn 和 Twitter 时间线会被这方面的信息淹没，所以我决定跟进:

我收到一条“你吃过这些饼干了吗? ChatGPT:嗯，你知道关于 cookie 的事情是……”这里的氛围，但让我们澄清一下:

啊! （无论如何，ChatGPT道歉可比我的孩子快得多）。

让我们快速看一下根据 Ahrefs，这些术语是否实际上是低竞争，Ahrefs 是 ChatGPT 最初声称 使用的工具之一（顺便说一下，Semrush 和其他工具在这里的艰难突破）: