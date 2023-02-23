阿里巴巴公布第三季财报：营收2477.6亿元 同比增长2%

站长之家(ChinaZ.com) 2月23日 消息:今日晚间，阿里巴巴发布了截至2022年12月31日的2023财年第三季度财报(注:阿里巴巴财年与自然年不同步，从每年的4月1日开始，至第二年的3月31日结束)。

财报显示，阿里巴巴第三季度营收为2477.6亿元(约合359.21亿美元)，同比增长2%，市场预期2451.83亿元;净利润为457.46亿元(约合66.33亿美元)，同比增长138%。不按美国通用会计准则(Non-GAAP)，净利润为499.32亿元(约合72.39亿美元)，同比增长12%。

2022年10-12月，在疫情影响仍未完全消退的季度，整体稳中有进，实现了收入同比2%的稳健增长，经调整EBITA同比增长16%，均超市场预期;体现能力建设进展的菜鸟、国际零售、自营等业务高速增长，其中国际零售收入同比增长26%;降本增效持续推进，淘特、淘菜菜、饿了么、盒马等业务经营效率持续改善。

“尽管需求减弱，以及供应链和物流受到新冠肺炎疫情措施变化的一定影响，我们仍取得稳健的季度业绩。”阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇表示:“展望未来，我们预期消费者信心和经济活动将持续恢复。我们将继续在竞争环境中专注为客户带来增长，并为股东创造可持续的长期价值。”

（举报）