Spotify 宣布推出使用 OpenAI 的人工智能 DJ 功能

站长之家(ChinaZ.com) 2月23日消息:Spotify 官方发布新闻稿宣布，Spotify 将推出一项全新的功能，利用人工智能技术来帮助用户打造专属的 DJ。

图片来自Spotify

Spotify表示，个性化是其在Spotify所做工作的核心。「这些体验的美妙之处在于，我们有能力为那个确切的时刻提供正确的音乐作品，甚至可能在这个过程中把你和你下一个最喜欢的艺术家联系起来。我们正在通过以一种全新的方式利用人工智能的力量来加强这一创新。今天，我们很高兴地与大家分享，我们正通过DJ功能将我们的个性化提升到一个全新的水平。」

据介绍，DJ是一个个性化的人工智能向导，它非常了解你和你的音乐品味，可以为你选择播放什么。这项功能首先在测试阶段推出，它将提供一个精心策划的音乐系列。「Spotify的个性化技术，根据我们了解到的你的喜好，为你提供音乐推荐播放列表。通过使用OpenAI技术的生成性人工智能。我们这一功能放在我们的音乐编辑手中，为您提供关于您正在收听的音乐、艺术家或流派的有洞察力的事实。我们编辑的专业知识对我们Spotify的理念来说是非常重要的东西。」

Spotify拥有各流派音乐的专家，他们对音乐和文化了如指掌。而且没有人比他们更了解音乐场景。有了这种生成性的人工智能工具，编辑能够以前所未有的方式扩展他们固有的知识。

从今天开始，Spotify高级用户的英文版本的专属的 DJ 功能已经推出。用户只需在iOS或安卓设备上的Spotify移动应用程序中，前往主页DJ选项即可使用。

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