Redmi K60系列今日开售 首销5分钟销量破30万台

站长之家（ChinaZ.com）12月31日 消息:今日10点，Redmi K60系列正式开售，包括K60Pro 、K60、 K60E 三款手机。
据Redmi官方公布数据显示，K60系列首销5分钟销量突破30万台。
据悉，K60全系屏幕均搭载6.67英寸2K 国产屏，峰值亮度达到1400nit，支持12bit、687亿色、1920Hz PWM 高频调光。
其中，K60Pro搭载高通骁龙8Gen2处理器+LPDDR5X+UFS4.0组合、5000mm² 超大 VC 散热，后置50MP 主摄（索尼 IMX800，OIS+EIS 双防抖）+8MP 超广角 +2MP 微距镜头，前置16MP 居中挖孔镜头。续航配备5000mAh 电池，支持120W 神仙秒充，还有30W 无线充电。
8GB +128GB:3299元、8GB +256GB:3599元、12GB +256GB:3899元、12GB +512GB:4299元、16GB +512GB:4599元。
而Redmi K60则搭载了骁龙8+ 处理器+LPDDR5+UFS3.1组合，后置64MP 主摄（OIS）+8MP 超广角 +2MP 微距镜头，配备5500mAh 电池，支持67W 有线快充 +30W 无线充电。
8GB +128GB:2499元、8GB +256GB:2699元、12GB +256GB:2999元、12GB +512GB:3299元、16GB +512GB:3599元。
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