苹果供应商暗示 iPhone 15 Pro 将采用固态音量和电源按键

站长之家（ChinaZ.com）11月24日消息:据研究公司Barclays称，苹果供应商Cirrus Logic可能隐约暗示明年的iPhone15Pro机型会有固态触控按键。

在本月给股东的一封信中，这家总部位于德克萨斯州的半导体公司表示，它继续「与一个战略客户接触」，并预计「明年将在智能手机中推出一个新的HPMS组件」。HPMS指的是Cirrus Logic公司的高性能混合信号芯片，其中包括iPhone手机中Taptic Engine的触觉驱动器。

在本月与分析师的财报电话会议上，Cirrus Logic公司首席执行官John Forsyth将这种新组件上市的时间框架缩小到「明年下半年」，这将与明年9月推出的iPhone15Pro机型相一致。

Barclays分析师Blayne Curtis和Tom O'Malley在上周的投资者说明中说，Cirrus Logic提到的新组件很可能是iPhone15Pro机型上触控按键的额外触觉引擎的一部分。

10月，知名苹果分析师郭明錤说，iPhone15Pro机型将采用固态音量和电源按钮。郭明錤说，这些设备将配备两个额外的触觉引擎，提供触觉反馈，模拟按压按钮的感觉，而不需要机械按钮的物理移动，类似于最近的iPhone SE机型上的Home按钮或较新的MacBooks上的Force Touch触控板。

iPhone上的固态触觉按钮可以实现更好的防水性，并将消除随着时间推移可能磨损或损坏移动部件的隐患。然而，标准的iPhone15和iPhone15Plus预计仍会采用机械按钮。

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