微博10月份处置发布时政有害信息账号2.9w+ 涉黄账号84W+个

站长之家（ChinaZ.com）11月7日 消息:日前，微博社区管理中心公示10月份针对违规违法内容及相关账号处置情况的工作公告。

时政有害信息的处置方面，根据网友投诉、主动巡查等方式，合计对86万6千余条微博，采取了屏蔽、删除等处置措施。同时对发布时政有害信息的29877个账号采取了禁止发布微博和评论、限制访问、关闭账号等处置措施。被处置账号中包括@捕风姐姐@古门门等大V用户。

违法信息涉黄信息的处置方面，根据网友举报、主动巡查等方式，共删除微博200万余条。微博系统拦截涉黄内容165万余条。关闭发布涉黄信息账号846382个，其中包括@鲨鸽I!@36GE大团团等认证账号。

以上涉黄账号和内容，大部分都是通过“发福利”“套图”等特定引申义的文字描述和色情链接等内容，将用户引导至其它第三方平台，进行线上的色情服务交易的情况。对其中可能涉及违法犯罪的行为，已移交相关部门。

不实信息、用户纠纷和对垃圾账号的处置方面，接到投诉并有效处理不实信息微博7129条，其中包括@F伯爵@猫哥的视界713@雨过天晴一颗心@阿龙哥BLOG等大V用户分别被处以扣除信用积分、禁言禁被关注等处罚:

@微博辟谣共发布辟谣信息258条，#微博辟谣#平台累计阅读数115.3亿。本月政务、媒体参与辟谣的账号包括@中国互联网联合辟谣平台@四川辟谣@夏都西宁@宁波网警巡查执法等;

共接到用户侵权类投诉40293件，其中侮辱漫骂27854件，造谣诽谤9276件，泄露隐私3163件:有效处理用户侵权类投诉20373件，其中侮辱漫骂14663件，造谣诽谤4376件，泄露隐私1334件。关闭发布垃圾信息的恶意营销账号和机器水军账号29.2万个，处置违规内容39.9万条:关闭发布诈骗信息的账号251个，诈骗信息线上投诉共处理66189条。

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