特斯拉计划2023年底量产电动皮卡 发布了2年终于要量产了

站长之家（ChinaZ.com）11月1日 消息:据路透社报道，知情人士称，特斯拉打算在2023年底前开始大规模生产Cybertruck 电动皮卡，比特斯拉首席执行官马斯克在2019年宣布的期待已久的电动皮卡初步目标晚两年。

特斯拉上个月宣布，它正准备在得克萨斯州奥斯汀的工厂生产车型，"早期生产"将于2023年中期开始。马斯克在与金融分析师的电话会议上说:"我们正处于建造Cybertruck的最后阶段。

也就是说这款电动皮卡的产量将于2023年下半年开始提高，这意味着特斯拉要到2024年初才会记录收入，因为这种新车型的生产被视为其增长的关键。

此前的数据显示，预计有数十万潜在买家支付了100美元（约730元人民币）来预订特斯拉 Cybertruck，他们将不得不再等一年才能提到车。

目前，特斯拉暂未对此作出回应。

特斯拉尚未公布Cybertruck的最终价格，没有展示该车的生产版本，也没有透露它将如何管理这种新车型的电池供应。

2019年，特斯拉曾预计 Cybertruck 初始价格低于40000美元（约29.2万元人民币），但此后新车的价格直线上升，特斯拉已经提高了整个产品系列的价格。

随着特斯拉Cybertruck的推出，特斯拉正式进入美国大型卡车赛道，并成为福特汽车和 Rivian Automotive 等公司电动皮卡的竞争者。目前，这两家公司推出的车型数量仍然有限。

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