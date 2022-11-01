首页 > 业界 > 关键词  > 特斯拉最新资讯  > 正文

特斯拉计划2023年底量产电动皮卡 发布了2年终于要量产了

2022-11-01 17:42 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月1日 消息:据路透社报道，知情人士称，特斯拉打算在2023年底前开始大规模生产Cybertruck 电动皮卡，比特斯拉首席执行官马斯克在2019年宣布的期待已久的电动皮卡初步目标晚两年。

特斯拉上个月宣布，它正准备在得克萨斯州奥斯汀的工厂生产车型，"早期生产"将于2023年中期开始。马斯克在与金融分析师的电话会议上说:"我们正处于建造Cybertruck的最后阶段。

77094b36acaf2edd90602386396c30e238019357.webp.jpg

也就是说这款电动皮卡的产量将于2023年下半年开始提高，这意味着特斯拉要到2024年初才会记录收入，因为这种新车型的生产被视为其增长的关键。

此前的数据显示，预计有数十万潜在买家支付了100美元（约730元人民币）来预订特斯拉 Cybertruck，他们将不得不再等一年才能提到车。

目前，特斯拉暂未对此作出回应。

特斯拉尚未公布Cybertruck的最终价格，没有展示该车的生产版本，也没有透露它将如何管理这种新车型的电池供应。

2019年，特斯拉曾预计 Cybertruck 初始价格低于40000美元（约29.2万元人民币），但此后新车的价格直线上升，特斯拉已经提高了整个产品系列的价格。

随着特斯拉Cybertruck的推出，特斯拉正式进入美国大型卡车赛道，并成为福特汽车和 Rivian Automotive 等公司电动皮卡的竞争者。目前，这两家公司推出的车型数量仍然有限。

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 【腾讯云】11.11云上盛惠提前享-云服务器2核2G每月仅4元

    腾讯云双十一活动来了,云服务器多种机型限时抢购,爆品提前购 同价11.11。专业技术7*24小时在线服务,腾讯云为企业和个人提供快捷,安全,稳定的云服务!

    首购2核2G服务器

    首购2核2G服务器

    去看看
    首购2核2G服务器 每月4.2元
    精选电商扩容、营销等场景

    精选电商扩容、营销等场景

    去看看
    精选电商扩容、营销等场景 新老同享
    热门SaaS产品

    热门SaaS产品

    去看看
    热门SaaS产品 限时0元试用
    老用户专享

    老用户专享

    去看看
    老用户专享 续费6折起
    查看更多相关信息>>
    腾讯云LOGO腾讯云 12-20
    广告

  • 特斯拉 Cybertruck 电动卡车或于 2023 年底开始量产

    据路透社报道，知情人士透露，特斯拉计划在2023年底开始量产电动卡车Cybertruck。特斯拉正准备在得州奥斯汀的工厂来组装这款新车，Cybertruck预计将使用4680电池。

    ​特斯拉 ​Cybertruck ​电动卡车

  • 特斯拉真正自动驾驶要来了？马斯克将在2023年申请监管批准

    这一言论表明，特斯拉还无法达到监管部门的要求，让后者相信其汽车可以在没有人掌控的情况下自动驾驶...马斯克还表示，特斯拉希望在2023年提供FSD更新，向监管机构表明搭载这一系统的汽车要比普通人驾驶安全得多...

  • 消息称苹果正在开发16英寸iPad 计划2023年发布

    10月27日，据国外媒体报道，苹果公司正在开发一款16英寸的iPad，据知情人士透露，该产品将在2023年第四季度亮相...据国外媒体报道，16英寸的屏幕尺寸将使其成为历史上最大的iPad，远远超过苹果目前最大的iPad（屏幕为12.9英寸）...关于iPad将比现有的12.9英寸型号更大的传言已经存在了一段时间，但苹果还没有宣布任何消息...

  • 特斯拉Cybertruck电动皮卡曝光尾灯、尾窗设计

    特斯拉在2019年11月对外发布其Cybertruck电动皮卡...关于Cybertruck电动皮卡的性能，美国当地时间9月30日在特斯拉2022AIDay活动上，马斯克透露特斯拉Cybertruck电动皮卡的防水性使其可以短暂地作为船只使用，因此它可以穿越河流、湖泊甚至不太汹涌的海洋...

    ​特斯拉 ​Cybertruck ​电动皮卡

  • 覆盖几乎所有部门！苹果或将冻结招聘至2023年9月

    目前苹果各部门的员工都已被告知，公司在未来几个月内将不会招聘新员工，此次冻结招聘很可能会持续到本财年结束，也就是2023年的9月...这一波冻结招聘将覆盖苹果内部几乎所有部门，且会直接影响到公司内部的全职员工，只有零售等部门可能会为了应对圣诞节购物潮招聘部分销售人员...此次冻结招聘，是由于苹果在未来一年的时间内，都将没有预算用于增加人手...事实上，早在数个月前，苹果就曾以削减开支”为由，解雇了大约100名负责招聘业务的合同员工...

  • 谷歌2023年前将在日本开设首个数据中心

    据国外媒体报道，谷歌首席执行官（CEO）桑达尔·皮查伊（Sundar Pichai）表示，该公司将在2023年前在日本开设首个数据中心...谷歌表示，该数据中心将位于日本东京附近的千叶县，是继中国台湾和新加坡之后该公司在亚洲开设的第三个数据中心，是该公司自2013年以来首次在亚洲建立新的数据中心...该公司在日本开设首个数据中心就是这一计划的一部分...该公司此举旨在为日本消费者提供对谷歌工具和服务的快速、可靠的访问，并将日本与全球数字经济的其他地区连接起来...

    ​谷歌

  • 欧洲电视歌唱大赛指定利物浦为2023年主办城市

    欧洲广播联盟（EBU）和英国广播公司宣布，经过激烈的竞标，利物浦被选为第67届欧洲电视歌唱大赛的主办城市...2023年欧洲电视歌唱大赛总决赛将于5月13日星期六在默西河旁的利物浦体育馆举行，半决赛将于5月9日和11日举行...欧洲电视歌唱大赛执行主管Martin Österdahl对这一选择表示欢迎:"利物浦是代表乌克兰举办第67届欧洲电视歌唱大赛的理想场所"...在宣布主办城市的欧洲广播联盟发布了第67届欧洲电视歌唱大赛的官方标志，该标志在心脏内包含乌克兰国旗......

  • 美国将于2023年推行面向IoT设备的网络安全标签计划

    拜登政府刚刚表示：美国将于 2023 年开始，为消费级物联网设备启动所谓的“网络安全标签”计划，以保护人们免受重大安全风险...受美国环境保护署和能源部联手推动的“能源之星”（Energy Star）加花的启发，白宫计划从明年起敦促“高风险”设备制造商制定类似的物联网设备标签计划...该计划也被白宫官员称作“能源之星”的“网络版”，旨在帮助美国消费者辨识相关设备是否符合美国国家标准与技术研究院（NIST）和联邦贸易委员会（FTC）制定的一整套网络安全基础标准......

  • 联发科： 天玑芯片已布局移动光追技术 2023年逐步应用

    联发科今日召开天玑旗舰技术分享会，介绍了天玑5G移动平台的最新技术进展和前沿趋势...关于移动光追技术，目前已逐步向移动端游戏、操作系统界面和AR、VR、元宇宙等领域快速发展...联发科表示已提前布局VulkanRayQuery技术方案，构建移动光追技术生态，未来结合Arm最新的旗舰GPUImmortalis-G715可全面支持硬件级移动光追，实现实时的移动光追效果，包括光追软阴影、反射效果和全局光照技术，从而提升全场景画质......

  • 2023年卫生资格考试报考时间提前知晓（内含考生福利）

    根据往年经验，护士执业资格考试和卫生资格考试的报考时间大致相同，大约在 12 月至次年 1 月进行...1. 护士执业资格考试网上报考时间为 2021 年 12 月 8 日— 12 月 23 日...2. 卫生资格考试网上报考时间为 2021 年 12 月 20 日— 2022 年 1 月 3 日...2023 年考生福利一、 大额学习津贴...口诀记忆:帮助考生高效记忆，巧妙提分!...更多福利好礼，尽在人卫双11...

    ​考试

  • 锐龙R7 5800X3D支持AVX2吗？

    支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。

    锐龙R7 5800X3D

  • 华为 Pocket S可以防水吗？

    防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。

    华为 Pocket S

  • 锐龙R7 5800X3D支持PICE5.0吗？

    不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。

    锐龙R7 5800X3D

  • 华为 Pocket S支持哪些拍照模式？

    微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。

    华为 Pocket S

  • 锐龙R7 5800X3D支持ECC内存吗？

    支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。

    锐龙R7 5800X3D

  • 华为 Pocket S有光学防抖吗？

    没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。

    华为 Pocket S

  • 锐龙R7 5800X3D是多少线程？

    16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。

    锐龙R7 5800X3D

  • 华为 Pocket S是DC调光方式吗？

    不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。

    华为 Pocket S

  • 锐龙R7 5800X3D是什么针脚接口类型？

    AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。

    锐龙R7 5800X3D

  • 华为 Pocket S外屏有哪些功能？

    外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。

    华为 Pocket S

  • 锐龙R7 5800X3D是台积电还是三星代工？

    台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。

    锐龙R7 5800X3D

  • 华为 Pocket S处理器性能怎样？

    高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。

    华为 Pocket S

  • 锐龙R7 5800X3D是什么架构？

    Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。

    锐龙R7 5800X3D

  • 锐龙R7 5800X3D的3D V-Cache有什么用？

    有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。

    锐龙R7 5800X3D

  • 锐龙R7 5800X3D价格多少钱？

    2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。

    锐龙R7 5800X3D

  • 华为 Pocket S电池多大？

    4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。

    华为 Pocket S

  • 华为 Pocket S机身尺寸多大？

    展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。

    华为 Pocket S

  • 华为 Pocket S充电速度多少W？

    40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。

    华为 Pocket S

  • 华为 Pocket S屏幕参数怎么样？

    内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。

    华为 Pocket S

  • 华为 Pocket S摄像头参数怎么样？

    后置双摄，4000 万像素超感知摄像头+1300 万像素超广角摄像头华为 Pocket S后置双摄镜头，分别是4000 万像素超感知摄像头（f/1. 8 光圈）+1300 万像素超广角摄像头（f/2. 2 光圈），前置1070 万像素超广角摄像头，f/2. 2 光圈。后置摄像头视频拍摄 最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖。

    华为 Pocket S

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM