苏宁易购与美团达成合作 超600家门店上线美团

站长之家 10 月 21 日讯：苏宁易购宣布与美团达成战略合作，苏宁易购全国超 600 家门店目前已经完成美团入驻，双方表示，计划在 2023 年入驻门店超 1000 家。
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苏宁易购与美团达成战略合作，于今日正式入驻美团...
苏宁易购宣布与美团达成战略合作，双11将上线美团外卖...苏宁易购全国超600家门店已经完成美团入驻，覆盖175个城市，双方表示，将继续深化合作，计划在2023年入驻门店超1000家...
消费者在美团或美团外卖App上搜索“苏宁易购”，即可购买手机、电脑、生活家电等产品，近 3000 个SKU商品最快 30 分钟外卖送达...凭借广泛的线下门店数量，截止iPhone14 开售当日中午 11 点，iPhone14 同比去年iPhone13 订单增长近 3 倍，超 5 成用户半小时内收到iPhone14 新机...“打开美团或美团外卖App搜索‘苏宁易购’，全场免费配送，限量抢满 699 减 80 元优惠券......
携程租车和腾讯出行服务正式达成合作，携程租车正式入驻腾讯出行服务，为腾讯出行服务的用户提供一站式在线预订国内租车服务...受疫情影响，旅行用户出行愈发青睐私密安全的属性，这催生了租车游热潮：今年上半年，携程国内租车业务交易额较2019年同期增长超9成；服务覆盖700多个城市，车型超过2000种...
尤其是双11的价格保障，苏宁易购做出了“30天价保”的承诺...凡是10月24日至11月13日期间，用户在苏宁易购选购带有“30天价保”标识商品，均可享受30天价保服务...淘宝天猫宣布针对此次双11活动期间的价保服务规则做了升级，从以往付款后15天内价保，改为付款/付尾款后至11月11日活动结束后15天内全程价保，即付款日至11月26日，最长价保时间从15天延长至27天...届时，消费者购买带价保标识的商品，在价保期内，若同一商家的同一商品一旦出现降价，都可以发起价保申请，申请退差价...
京东超市公布全渠道业务最新进展，京东超市联合京东小时购已覆盖超8.7万家商超类实体门店，超2.9万个商超快消品牌，可为全国400多个城市的消费者提供即时消费服务...在前置仓合作上，京东超市与市面头部前置仓覆盖24个省份，46个城市，共计300家门店，整体配置2小时履约时效，为消费者提供更丰富的商品供给...今天，京东首次发布“全渠道案例全景图2.0版”，全面展示京东超市全渠道模式正在帮助更多品牌实现增长......
在绿色消费上，苏宁易购国庆期间的绿色节能家电销售环比增长98%;2万元以上的套购订单环比增长103%;小天鹅10公斤洗烘套装销售同比增长87%;600L以上的大容量多门冰箱销售同比增长54%;海尔、安吉尔、3M等品牌的净水器销量同比增长1.5倍;智能门锁销售环比增长160%...数据显示，国庆节期间，苏宁易购全国门店一站式以旧换新用户数环比增长121%，绿色节能家电销售环比增长98%，其中节能热水器、节能冰箱销售环比增长分别达132%、134%......
第五个“中国农民丰收节”在农历秋分正式启动，苏宁易购官方宣布启动农民丰收节会场，整合旗下苏宁宜品产业带资源，上新了来自全国各地的 30 余款农鲜产品，包括阳澄湖大闸蟹、甘肃嘎啦果、花牛苹果、广东梅州金柚、云南会理石榴、江西赣南寻乌蜜桔等...农民丰收节首日，阳澄湖大闸蟹正式开捕...
中关村在线消息：澳大利亚工会RAFFWU一名官员周二表示，由于工资谈判缺乏进展，他们通过投票决定在在10月18日举行一小时罢工，RAFFWU在澳大利亚代表4000名苹果员工...苹果回应称，其最低工资标准比行业最低工资标准高出17%，而且全职员工保证有周末时间...
携程租车和腾讯出行服务正式达成合作，携程租车正式入驻腾讯出行服务，为腾讯出行服务的用户提供一站式在线预订国内租车服务...携程数据显示，近一周租车预订数量环比上周增长248%；自驾“大热门”西双版纳的国庆租车订单，同比去年增长近九成...
2022 年 9 月 28 日。英特尔酷睿 i9-13900K是一款 24 核的桌面处理器，于 2022 年 9 月 28 日推出。Core i9-13900KF 具有36MB 的三级缓存，默认运行频率为3GHz，但根据工作负载可提升至5.8GHz。性能核心提供处理高端游戏和要求苛刻的应用程序的速度，而低优先级和后台任务由处理器的高效核心处理多任务。
有可能iQOO Neo7是在2022年10月20日发布的，而这个时间距离双十一活动不到半个月，很有可能会在双十一期间有一些优惠活动，如果是打算购买这款手机的消费者，可以考虑在等到双十一的时候关注手机的价格变化。目前国内中端安卓手机可以选择的型号还是比较多，因此双十一这种促销节日不少厂商都会推出促销活动，想换机的朋友在这个时间是很好的机会。
4899元。i9-13900K国内的售价是4899元，这目前是预售价。Intel 酷睿i9 13900K，英特尔酷睿 13 代CPU产品。于 2022 年 9 月推出。它是酷睿 i9 产品线的一部分，采用带有 Socket 1700 的 Raptor Lake 架构。
支持iQOO Neo7支持屏下双控压感，屏幕支持左右区域分别按压，对应两个压力操控，分别映射两个按钮，操作逻辑和传统压感按键一致，使得在游戏过程中的操作可以更加的便捷。iQOO Neo7还配备了对称式双X轴线性马达，支持4D游戏振感功能，也提升了游戏沉浸感。
能。i9-13900KF是英特尔目前最好的处理器之一，玩吃鸡是绰绰有余，但是需要配合一个说的过去的显卡，i9-13900KF是没有核显的，你需要额外的购买一个独立显卡才可以玩，显卡至少搭配一下30系或者40系的显卡，不然玩吃鸡也用不到这么好的cpu，如果不打算换好显卡，建议买价格比较低的处理器。
最高可选12GB运存版本iQOO Neo7可以选择的最高版本是12GB+512GB，这应该是可以满足大多数用户对于内存和存储的需求。大内存的好处有很多，比如在后台可以有多个APP同时运行，减少杀后台的情况，此外在使用编辑类软件，比如视频编辑、图片编辑的时候也会有比较流畅的运行。
压不住。i9-13900KF这个顶级的CPU拿风冷来压的话是很难压得住的，需要配合水冷才能更好的达到更高的性能，如果温度太高的话就会降频，这样性能反而发挥不出来了，所以一定是要配合一个好一点的水冷来压这个处理器，特别如果你还是要超频的话，那么更需要买好的水冷来压了。
没有iQOO Neo7没有长焦镜头，它的后置三摄分别是5000 万像素超高清主摄 +800 万超广角镜头 + 200 万微距镜头，后置支持 20 倍数字变焦，此外后置主摄支持OIS防抖、视频防抖，广角镜头支持视频防抖。
大。i9-13900KF是目前英特尔顶级的13代处理器，TDP是125W，自然是高功耗的处理器了，需要搭配好的水冷散热。其中Intel Thermal Velocity Boost (TVB) 是一种技术，当热余量和涡轮功率预算可用时，通过将最大频率推至 5.8 GHz 来释放额外的 CPU 性能。它非常适合 CPU 利用率突然达到峰值的突发工作负载，可提供临时性能提升以帮助避免减速。
直屏iQOO Neo7的屏幕是直面屏，而不是曲面屏。这块屏幕的材质是三星E5，支持120Hz的屏幕刷新率。直屏相对曲面屏的好处是操作更方便，不容易出现误触，且可以完整的显示屏幕内容，尤其是在玩游戏的时候，直屏的使用体验要比曲面屏更好。曲面屏的优点则是比较美观。
13代。i9-13900KF是第13代台式机处理器以混合核心架构和 Intel7工艺为基础，将24个核心（比上一代多8个）安装到单个处理器上，同时仍安装 LGA1700插槽。Core i9-13900KF 旨在提供卓越的性能，具有16个低压高效内核，可处理多任务的后台任务，而8个3GHz 性能内核为要求苛刻的应用程序和游戏提供速度。内置的英特尔线程控制器通过在正确的时间动态、智能地将工作负载分配给正确的内核，确保两者无缝协作。
不是iQOO Neo7边框材料是塑胶，相对金属边框比较轻，单手握持也比较方便轻松。当然金属边框的好处是可以让手机更耐摔，防护性能也更强。此外iQOO Neo7在手机后壳版本也有选择，几何黑版本后壳是玻璃；印象蓝、波普橙版本后壳是素皮。
看显卡。i9-13900KF是无核显版本的处理器，所以虽然i9-13900KF作为CPU处理器的性能是顶级的，但是玩游戏主要还是看显卡，显卡好的话就可以玩任何游戏，i9-13900KF至少也是要搭配30系或者是40系显卡才能发挥出该有的性能，所以你无论是配30还是40系显卡都是能随便玩市面上任何游戏的。
不是iQOO Neo7屏幕材质是AMOLED屏幕，这块屏幕的主要参数是6. 78 英寸、屏幕分辨率 2400×1080，屏幕比例20: 9、屏占比93.11%、分辨率2400×1080、HDR支持、屏幕刷新率最高支持120Hz、屏幕采样率正常模式120Hz，部分游戏对战场景360Hz，屏幕类型直面屏，三星发光材料E5。
LGA1700。LGA1700，是英特尔用于 2021 年推出Alder Lake微架构（第 12 代Intel Core）的台式机微处理器插槽。此插槽将取代LGA1200，且将支援DDR5 内存。由于接触点大幅增加，之前对应LGA1200、LGA1151（封装大小37.5mm x37.5mm）的处理器散热器均与LGA1700 不相容（封装大小45.0mm x37.5mm）。13 代的CPU都是支持LGA1700 针脚类型的。
有iQOO Neo7使用了Pixelworks独立显示芯片 Pro+，可以稳定功耗与游戏帧数，再结合天玑9000+可以让游戏娱乐的运行更加流畅。其他方面，该手机还拥LPDDR5 内存和超频版 UFS 3.1 闪存，4013mm² VC 均热板。
5600MT/s。i5-13600KF支持的内存频率最高为DDR5-5600MT/s以及DDR4-3200MT/s，支持双通道接口的 DDR4 和 DDR5 内存。还支持 ECC 内存，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。该处理器支持多达 4 个 PCIe 4.0 和 16 个 PCIe 5.0 通道，总共提供 20 个通道，可通过兼容设备实现出色的数据吞吐量。
有iQOO Neo7提供的存储版本有128GB、256GB和512GB，其中512GB的运行内存是12GB，它的售价是3599元。iQOO Neo7不支持加入扩展内存卡功能，因此在选购的时候就最好选择自己需要的存储版本，避免在后续使用的时候因为存储空间太少而需要更换手机。
一般般。i5-13600K核显是UHD Graphics770，是英特尔于2021年11月4日推出的集成显卡解决方案。该设备基于10纳米工艺，基于 Alder Lake GT1图形处理器，支持 DirectX12，具有256个着色单元、16个纹理映射单元和8个 ROP。GPU 以300MHz 的频率运行，可提升至1450MHz。虽然i5-13600K核显UHD Graphics770性能不怎么样，但是玩玩英雄联盟还是可以的，不过只能玩一些老游戏，需求不高的，如果想核显好的话，建议找AMD或者还是买独立显卡。
支持iQOO Neo7玩王者荣耀支持120帧高刷新率。iQOO Neo7的屏幕刷新率最高支持120Hz，屏幕采样率正常模式120Hz，部分游戏对战场景360Hz，因此在玩王者荣耀这样的游戏时可以支持120帧的高刷模式，在玩其他的游戏时，如果也有高刷模式，也是可以开启的，一般在游戏内的设置-画面选项中找到高刷模式即可。