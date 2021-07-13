张近东辞任苏宁易购董事长 提名儿子为苏宁易购董事

7月12日晚，张近东宣布辞去苏宁易购董事长等职务，不过将继续担任公司名誉董事长。
当天苏宁易购进行了董事会改选，张近东还提名其子张康阳作为第七届董事会非独立董事候选人。
与此同时，新晋股东新新零售基金二期提名冼汉迪、曹群为公司非独立董事。股东淘宝（中国）软件有限公司提名黄明端为非独立董事。
在苏宁易购的最新股权结构中，张近东仍持股17.62%，淘宝中国则持股19.99%。苏宁易购不再有控股股东，也不再有实际控制人。
7月12日晚，张近东宣布辞去苏宁易购董事长等职务，不过将继续担任公司名誉董事长。
当天苏宁易购进行了董事会改选，张近东还提名其子张康阳作为第七届董事会非独立董事候选人。
与此同时，新晋股东新新零售基金二期提名冼汉迪、曹群为公司非独立董事。股东淘宝（中国）软件有限公司提名黄明端为非独立董事。
在苏宁易购的最新股权结构中，张近东仍持股17.62%，淘宝中国则持股19.99%。苏宁易购不再有控股股东，也不再有实际控制人。
7月12日，苏宁易购发布公告称，张近东辞任苏宁易购董事长，在新董事长任命前，由任峻履行董事长职务。当天苏宁易购进行了董事会改选，苏宁易购将向着成为一家社会化新型企业重新出发。
7月12日晚间，苏宁易购公告宣布公司董事会改选，张近东辞任苏宁易购董事长，担任名誉董事长，同时在新董事长任命前，由任峻履行董事长职务。辞任之后，张近东向苏宁易购员工发去了一封公开信，称调整和改变，都是为了让苏宁易购发展得更好。张近东在公开信中表示，因年轻的干部已经成长为企业的中流砥柱，自己选择更进一步的放手支持。他说：当前所做的每一次调整与改变是为了让苏宁易购发展得更好，接下来要坚定地推动智慧零售落?
凤凰网科技讯 7月12日消息，苏宁易购发布公告称，张近东辞任苏宁易购董事长，在新董事长任命前，由任峻履行董事长职务。公告显示，张近东于2021年7月12日向董事会提出辞去公司董事长、董事任职以及董事会战略委员会主任委员职务。另外，董事孙为民于2021年7月12日向董事会提出辞去公司副董事长、董事任职。此外，张近东提名张康阳作为公司第七届董事会非独立董事候选人。董事杨光同样于今日向董事会提出辞任董事职务，股东淘宝（中
苏宁易购发布公告称，收到公司实际控制人、控股股东张近东先生及股东苏宁电器集团有限公司的通知，其正在筹划涉及公司股份转让的重大事项。交易具体方案尚在筹划中，尚需取得有权部门的批准，存在不确定性。
今日，苏宁易购发布公告称，收到公司实控人、控股股东张近东及股东苏宁电器集团有限公司的通知，其正在筹划涉及公司股份转让的重大事项，公司股票6月16日（星期三）开市起停牌，预计停牌时间不超5个交易日。
凤凰网科技讯 7月12日消息，苏宁易购发布公告称，张近东辞任苏宁易购董事长，在新董事长任命前，由任峻履行董事长职务。公告显示，张近东于2021年7月12日向董事会提出辞去公司董事长、董事任职以及董事会战略委员会主任委员职务。另外，董事孙为民于2021年7月12日向董事会提出辞去公司副董事长、董事任职。此外，张近东提名张康阳作为公司第七届董事会非独立董事候选人。董事杨光同样于今日向董事会提出辞任董事职务，股东淘宝（中
今日，苏宁易购（002024）公告称，股东张近东持有的5.4亿股被司法冻结，占其所持股份比例的27.68%，占公司总股本比例5.80%。
苏宁易购发布公告称，近日接到股东张近东函告，获悉其所持有公司的部分股份被冻结，本次涉及股份数量约5.4亿股，占公司总股本的5.8%。
7月12日晚，苏宁易购发布公告，张近东辞任苏宁易购董事长，担任名誉董事长，副董事长孙为民、董事孟祥胜也一同退出董事会。值得注意的是，苏宁易购此轮董事会改选，并未产生新的董事长，在新董事长任命前，由任峻履行董事长职务。任峻出生于1977年，现任苏宁云商集团股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书。公告还显示，黄明端已经被提名为苏宁易购下一届董事会战略委员会主任委员，而根据新浪科技报道，黄明端极有可能成为新一任?
凤凰网科技讯 7月12日消息，苏宁易购发布公告称，张近东辞任苏宁易购董事长，在新董事长任命前，由任峻履行董事长职务。董事张近东向董事会提出辞去公司董事长、董事任职以及董事会战略委员会主任委员职务，同时张近东提名张康阳作为公司第七届董事会非独立董事候选人。由于张近东、孙为民辞去董事长、副董事长职务，公司董事一致推举任峻履行董事长职务，直至公司完成新的董事长选举。此外，董事会一致同意聘任张近东为公司名誉董
【TechWeb】7月12日消息，苏宁易购对外发布公告称，新新零售基金二期提名冼汉迪、曹群为公司第七届董事会非独立董事候选人；股东淘宝（中国）软件有限公司提名黄明端作为公司第七届董事会非独立董事候选人。董事张近东向董事会提出辞去公司董事长、董事任职以及董事会战略委员会主任委员职务，同时张近东提名张康阳作为公司第七届董事会非独立董事候选人。依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，董事张近东
昨日晚间，苏宁易购发布公告称将于2021年7月6日开市起复牌。同时，苏宁易购称，公司控股股东、实控人张近东及其一致行动人苏宁控股集团，公司持股5%以上股东苏宁电器集团，西藏信托拟将所持公司合计数量占公司总股本16.96%的股份转让给新新零售基金二期。
张近东辞任苏宁易购董事长。苏宁易购发布昨日发布公告称，张近东辞任苏宁易购董事长，在新董事长任命前，由任峻履行董事长职务。当天苏宁易购进行了董事会改选，苏宁易购将向着成为一家社会化新型企业重新出发。
今日，深交所发布《关于苏宁易购集团股份有限公司股票临时停牌的公告》称，苏宁易购集团股份有限公司拟披露重大事项，根据有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称:苏宁易购，证券代码:002024）于2021年6月16日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
7月12日晚间，苏宁易购发布关于聘任名誉董事长的公告，同意聘任张近东先生为公司名誉董事长。公告称，董事会一致同意聘任张近东先生为公司名誉董事长。张近东先生将继续发挥其多年在零售行业发展中积累的经验与能力，为公司中长期的战略发展提供宝贵的意见和建议，在管理变革、推进企业文化传承等方面对公司给予指导。今日，苏宁易购发布公告称，张近东辞任苏宁易购董事长，在新董事长任命前，由任峻履行董事长职务。当天苏宁易购?
今日开盘，苏宁易购开盘下跌4.51%，盘中一度下跌近8%，截至目前，苏宁易购股价下跌7.09%，报5.77元，总市值537.19亿元。
7月5日晚间，苏宁易购发布了股权转让的最新方案，将引入新新零售基金二期的战投。这则重磅消息，无疑为苏宁易购的几十万投资者注入了一针强心剂。
凤凰网科技讯 北京时间7月13日消息，昨夜今晨，科技圈都发生了哪些故事，以下是要闻回顾：先关注特斯拉：传三星与特斯拉达成价值4亿美元的摄像头交易据韩媒报道，三星已经签署了一项4.36亿美元的巨额协议，向 “美国第一大电动车制造商 ”提供摄像头，用于该公司2019年11月发布的一款汽车。报道称，该电动车制造商计划推出一款新型电动车，该车型没有侧后视镜，而是通过车上配备的摄像头让司机观察后方情况，这款电动车有超过8个摄
苏宁易购昨日晚间发布公告称，公司大股东拟转让16.96%股份于江苏新新零售创新基金二期（有限合伙）。公司股票将于2021年7月6日（星期二）开市起复牌。公司承诺，本公告披露之日起1个月内不再筹划重大资产重组。
昨日晚间，苏宁易购发布公告称，江苏新新零售创新基金二期（有限合伙）已全部完成公司16.96%的股份受让手续，依据股份转让 协议的约定，新新零售基金二期有权提名2名非独立董事。新新零售基金二期提 名冼汉迪先生、曹群女士为公司第七届董事会非独立董事候选人。
7月15日，以“开启AI学习新时代”为主题的科大讯飞新品发布会在北京举办。科大讯飞董事长刘庆峰、科大讯飞副总裁章继东等出席此次发布会。与媒体、..
12代酷睿桌面处理器Alder Lake将在年底前发布，除了10nm SuperFin工艺，其它看点还有首次启用大小核异构设计、对DDR5/PCIe 5.0的支持等。日前，一..
今日，IBM宣布，它将收购企业软件和服务公司Bluetab Solutions Group, S.L.（以下简称Bluetab），以在欧洲和拉丁美洲扩展数据和混合云咨询服务。..
近日，一部分用户发现，街边、商场、餐饮店内的共享充电宝又双叒涨价了。 有媒体报道，杭州一些热门景区的共享充电宝租金，已经涨到10元/小时。而..
中国5G网络用户数超1.6亿。日前由中国互联网协会主办的2021中国互联网大会13日至15日在北京举行。..
今天，支付宝上线了宠物“防走丢”功能，利用蚂蚁集团旗下蚂蚁保险平台研发的宠物鼻纹识别技术，帮助铲屎官为自己的宠物建档。..
David Eneco 援引 @我用第三人称 的爆料截图，向我们揭示了英特尔 12 代 Alder Lake-S 台式处理器的一些细节。可知定于 2021 年底或 2022 年初亮相..
7月15日，福布斯中国发布2021年最佳CEO榜，小米集团雷军登顶榜首。福布斯中国介绍，今年共计50位CEO登上榜单，平均年龄近54岁。..
今天，上汽奥迪与阿里云正式签署合作备忘录，合作内容涵盖全域营销、车联网、数字生态、智慧物流建设等领域。双方将发挥各自优势，基于云计算、物..
炉石传说新版本中，很多人都是在不错的上分卡组，今天就来为大家分享一些比较好用的上分卡组——铁匠快攻贼登顶卡组推荐，下面就来为大家详细的介..
此前小米官方已经证实，将会在今年复活小米平板系列，并且会推出旗舰级的产品，而非此前产品仅搭载中低端处理器。综合此前多方爆料，可以确定小米..
2021 年 7 月 14 日，由中国关心下一代工作委员会健康体育发展中心主办的“中国关心下一代工作委员会健康体育发展中心青少年高尔夫推广计划 ”启动..
作为一家成立不到 3 年的科技创新型企业，T3 出行以其出色的技术创新等实力取得了不俗的成就，而值得一提的是，其不仅在业务方面蓬勃发展，在承担..
6月25日，青瓷游戏向港交所递交招股书。这家名气不大、成立已有九年的小公司，专注于Rogue-like RPG、休闲及放置类细分游戏赛道，凭借着《不思议迷..
许多人在规划自己的职业方向时，都会考察行业的潜力和现有热度，知识付费作为一个新兴领域，吸引了不少创业者和投资者的目光。早在 2018 年，中国..
随着国内疫情步入稳定复苏的轨道，暑期旅游成为学生、教师、喜爱亲子游人群等翘首以盼的旅游节点。近日，同程旅行为学生们提供了结合目的地的主题..
7 月 14 日，由中国信通院举办的“ 2021 中国互联网大会——数据治理高峰论坛”在北京顺利召开。本次论坛以“论道数据安全治理”为主题，通过线下..
大家好，我是今天的口腔博主沈梵！昨天我们聊了漱口水，今天一起来聊聊电动牙刷。据沈梵了解：大多数国人都存在牙齿口腔问题，十个人当中八个都有..
工业互联网可以帮助传统工业形成跨设备、跨系统、跨厂区、跨地区的互联互通，通过自动化、智能化的生产方式缩短研发周期、优化工艺、降低成本、提..
7月14日，京东超市与华润雪花啤酒集团签署了全新战略合作协议，双方将围绕数据驱动的精细化用户运营、产品体系升级、全域营销能力打造、全渠道供应..