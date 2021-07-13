张近东辞任苏宁易购董事长 提名儿子为苏宁易购董事

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张近东辞任苏宁易购董事长 提名儿子为苏宁易购董事

2021-07-13 15:54 · 稿源：站长之家

7月12日晚，张近东宣布辞去苏宁易购董事长等职务，不过将继续担任公司名誉董事长。

当天苏宁易购进行了董事会改选，张近东还提名其子张康阳作为第七届董事会非独立董事候选人。

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与此同时，新晋股东新新零售基金二期提名冼汉迪、曹群为公司非独立董事。股东淘宝（中国）软件有限公司提名黄明端为非独立董事。

在苏宁易购的最新股权结构中，张近东仍持股17.62%，淘宝中国则持股19.99%。苏宁易购不再有控股股东，也不再有实际控制人。

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