张近东辞任苏宁易购董事长 提名儿子为苏宁易购董事

7月12日晚间，苏宁易购公告宣布公司董事会改选，张近东辞任苏宁易购董事长，担任名誉董事长，同时在新董事长任命前，由任峻履行董事长职务。辞任之后，张近东向苏宁易购员工发去了一封公开信，称调整和改变，都是为了让苏宁易购发展得更好。张近东在公开信中表示，因年轻的干部已经成长为企业的中流砥柱，自己选择更进一步的放手支持。他说：当前所做的每一次调整与改变是为了让苏宁易购发展得更好，接下来要坚定地推动智慧零售落?