苏宁易购复牌涨停 此前宣布引入新一轮战投

站长之家（ChinaZ.com）7月6日 消息:昨日晚间，苏宁易购发布公告称将于2021年7月6日开市起复牌。

同时，苏宁易购称，公司控股股东、实控人张近东及其一致行动人苏宁控股集团，公司持股5%以上股东苏宁电器集团，西藏信托拟将所持公司合计数量占公司总股本16.96%的股份转让给新新零售基金二期。转让完成后，公司将处于无控股股东、无实控人状态。本次股份转让拟引入新新零售基金二期符合公司战略发展需要，对公司未来发展会产生积极影响。

此外，苏宁易购还发布2021年上半年业绩预告。上半年，苏宁易购预计将亏损25亿元至32亿元，上年同期亏损1.67亿元。

苏宁易购表示，报告期内，公司遇到阶段性的挑战和困难，二季度销售收入预计同比下滑超过30%，带来毛利额同比较大下滑，与此同时费用相对刚性，使得二季度亏损较大。整体来看上半年归属于上市公司股东的净利润亏损32-25亿元。公司大股东 本次拟将所持公司合计数量占上市公司总股本16.96%的股份转让给江苏新新零 售创新基金二期（有限合伙），本次股份转让将助力苏宁易购稳定经营，并营造 良好有序的外部环境，实现持续健康发展。

今日复牌，苏宁易购股价一字涨停，报6.15元，总市值572.57亿元。