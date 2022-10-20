AI绘画微信小程序生成器：小白无门槛创作AI画作

站长之家（ChinaZ.com）10月20日 消息:AI自动绘画工具越来越受欢迎，不过很多工具都需要在电脑操作，限制比较大一些。下面站长之家跟大家分享几款AI绘画小程序，小白用手机就能无门槛创作高级画作。

一、盗梦师

微信小程序名称:盗梦师

工具网址:printidea.art/

这款ai自动绘画小程序是西湖心辰联合西湖大学深度学习实验室最新发布的，对新手十分友好。

根据官方介绍，用户输入一些关键词组合，或者一段描述某场景的文字，还可指定画面风格或艺术家笔触，便可在几秒内生成一张独创的、版权归属于用户自己的图片。对于有图片创作诉求的用户，可以大大提高出图效率、快速尝试调整又用不担心会有版权问题。

这款工具的小程序版本操作便捷，微信搜索“盗梦师”，打开小程序就能用。中文输入，五到十秒就能出图，不用调节各种参数。

平台内有赛博朋克、水彩、油画、中国风、动漫、游戏场景、像素艺术等十几种绘画风格，另外还有8位世界级画作大师笔风可供选择和参考。指定风格或艺术家之后，就可以模仿该画家的笔触和个人特色生成固定风格的画面。

值得一提的是，这个工具可以免费试用几个，想要生成更多作品则需要付费。

二、MuseArt

微信小程序名称:MuseArt AI绘画

这是一家由成都公司开发的AI绘画小程序，微信小程序搜MuseArt AI绘画进入小程序就可以开启创作。

小程序支持设置画幅参数，输入关键词之后，选择不同风格（景物、人物、名家、探索等）合适的创作词可以增加作品表现力。

比较遗憾的是MuseArt AI绘画并不支持免费体验，想要创建作品需要付费成为会员，或者通过看广告获得钻石。根据官方页面提示，创作一次需要10个钻石，用户可以拥有自己生成作品的版权。获取钻石有两种方式，分享好友或者观看广告。

三、画几个画

微信小程序名称:画几个画

这是一款个人开发的免费AI绘画小程序。

在操作方面，只需要输入文字描述，就能根据文字生成一幅艺术作品，描述越详细，作品越精致。生成作品时，需要选择风格比如有自由、水彩、油画、卡通，类型相对会比较少。

另外，用户生成的作品点赞超过3个就有机会进入到热门推荐，可以将作品分享给朋友们点赞。进行签到可以随机给自己的作品增加点赞不过需要观看广告。

对比上面的两款小程序，画几个画支持免费使用，界面也是清爽无广告的。

大家可以根据需求选择上面的小程序体验，希望这些工具能帮助大家创作出满意的作品。

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