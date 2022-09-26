华为： HDC2022开发者大会延期至 11 月 4 日至 6 日举办

8 月30- 31 日，OPPO ODC22 即将拉开帷幕。作为大会的重头戏，OPPO小布助手在微博释出 2022 年度版本的升级内容五大看点，将在 8 月 31 日 14: 00 小布元空间发布会上逐一揭晓，精彩不容错过。从海报上可以清楚看到，此次OPPO小布助手将举办一场特别的“元空间发布会”，据悉将会发布元空间创新实验产品，或将成为这次ODC22，乃至今年AI及元宇宙领域的最 大看点，而这背后是支撑的，正是引领行业的小布AI技术。多年来，OPPO小布助手一直专注探索AI技术，不仅完成了十亿参数的「OBERT」的预训练，进入十亿级模型上头部梯队，还获得了 2022