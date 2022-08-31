宝可梦起诉国产盗版手游“口袋之旅”运营方 索赔5亿

站长之家（ChinaZ.com）8月31日 消息:中南文化8月31日公告，包括公司在内6名被告被株式会社宝可梦起诉。原告株式会社宝可梦是系列电子游戏“宝可梦”相关权利人。

原告在各大主流手机应用商店上发现了同一款名为“口袋妖怪复刻（口袋之旅）"的游戏，原告认为被控游戏中存在大量侵犯原告权利人游戏著作权的内容。

据悉，原告诉讼请求包括:判令六被告停止侵犯涉案作品的复制权、改编权、发行权、信息网络传播权的行为，即停止运营、发布、提供、宣传涉案侵权游戏的行为;判令六被告停止损害原告合法权益的不正当竞争行为;判令六被告通过新浪网、搜狐网、腾讯网、网易网、苹果Appstore，腾讯应用宝、华为应用市场、360手机助手、百度手机助手、小米游戏中心、Vivo应用商店、Oppo软件商店、魅族应用商店、PP助手等移动应用平台以及自有的官方网站、社交媒体等网站和平台的显著位置向原告赔礼道歉、消除影响;判令六被告赔偿原告因著作权侵权和不正当竞争侵权行为受到的经济损失人民币5亿元;判令六被告连带赔偿原告为调查取证及发起本案支出的合理费用人民币117，500元;判令六被告承担本案所有诉讼费用、保全费用。

目前，该案件已进入诉讼程序，尚未开庭审理，暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。该游戏于2015年10月30日上市，百度贴吧关注人数高达42万人。

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