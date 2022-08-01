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异度之刃3怎么取消攻击及战技 取消攻击战技方法汇总

2022-08-01 11:27 · 稿源：站长之家

异度之刃3的战斗系统是有取消攻击以及战技的设定，很多玩家还不清楚这个取消攻击和战技怎么进行操作，下面就来为大家分享一下攻略。

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1.取消攻击的方法，就是在自动攻击跳伤害的零点几秒之内，立刻按战技X、Y、B、A中的你想释放的战技，就可以取消自动攻击，这时候角色人物身上就有一个淡淡的光圈，就代表成功了，这个其实就是取消自动攻击的后摇。在异度之刃3中，不能进行2代的走A取消后摇的攻击，现在系统的取消攻击就是可以通过天赋战技、精通战技、融合战技进行取消，记住一定要等这次自动攻击跳伤害才能取消攻击。

2.取消战技则需要更高阶的融合战技进行取消，或者是A键的天赋战技进行取消，比如你现在在操作角色自动攻击——战技取消自动攻击——融合战技取消战技——A键天赋战技取消融合战技，这样就能进行操作。

3.所以这个取消攻击以及战技是按照攻击或者战技的等阶来看，比如战技比自动攻击高级，你就可以用战技来取消自动攻击，融合战技又比这些战技高级一个档次，所以融合战技可以取消普通战技以及自动攻击，A键俗称大招的天赋战技比这些战技高级，又是可以取消这些战技以及自动攻击，这样来理解的话，就会简单很多。

4.取消攻击的操作是非常重要的，不仅可以积累A键战技的槽，还可以节省很多时间出来，变相就提高了输出以及效率，整个战斗也会变得更为的流程，大家一定要多多使用取消攻击以及战技的操作。

5.如果还不会，可以在训练中多次进行练习，练习的多了，自然而然大脑就形成了反射性操作，用起来就得心应手了。

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