Lakera推出API，保护大型语言模型免受恶意提示攻击

要点: 1. 瑞士初创公司Lakera发布了一款API，旨在保护企业免受大型语言模型（LLM）的恶意提示攻击，包括“prompt injection”技术。他们还宣布获得1，000万美元的融资支持。 2. Lakera通过开发一个互动游戏“Gandalf”，允许用户尝试通过语言欺骗攻击来“攻破”LLM，用于识别不同类型的攻击。 3. Lakera还致力于防止私人或机密数据泄露到公共领域，以及过滤内容，确保LLMs不提供不适宜儿童的信息。

站长之家（ChinaZ.com）10月13日 消息:瑞士初创公司Lakera最近发布了一款旨在保护企业免受大型语言模型（LLM）的恶意提示攻击的API。这项举措旨在解决LLMs在生成人类语言文本方面的卓越性能，但也可能受到恶意攻击的问题，尤其是通过所谓的“prompt injection”技术。为了应对这一挑战，Lakera已经成功筹集了1，000万美元的融资，以支持他们的使命。

地址:https://www.lakera.ai/

Lakera的方法包括开发名为“Gandalf”的互动游戏，允许用户通过语言欺骗攻击尝试“黑客”LLM。这个游戏吸引了数百万用户，其中包括网络安全社区的成员。通过分析用户的互动，Lakera已经建立了一个“prompt injection”攻击分类系统，将攻击类型分为10个不同的类别。

这包括直接攻击、越狱、绕过攻击、多提示攻击、角色扮演、模型复制、模糊化（令牌夹带）、多语言攻击和意外上下文泄露。这些攻击类型被转化成统计结构，以帮助企业保护自己免受安全漏洞。

除了防止“prompt injection”攻击，Lakera还专注于其他安全问题。他们致力于防止私人或机密数据不慎泄露到公共领域，以及过滤内容，确保LLMs不提供不适宜儿童的信息。此外，他们还处理LLM引发的误导或事实错误。这种综合性的方法使Lakera成为了安全、安全性和数据隐私的一个综合解决方案。

尤其重要的是，Lakera的API的推出是在欧洲联盟即将颁布的AI法规背景下进行的。这些法规将在未来一两年内出台，其中有一项重要的法规要求LLM提供商遵守法律规定，识别潜在风险并采取适当的措施。Lakera的创始人还担任法规咨询委员会的顾问，他们积极参与制定技术规则，以帮助政策制定者更好地了解这些规定对实际开发人员的影响。

总之，Lakera的API推出为企业提供了一个全面的解决方案，以保护他们免受LLM的恶意攻击。这是一个迫切需要的安全领域，特别是在LLMs在商业应用中广泛使用的情况下。通过将攻击转化为统计结构，Lakera有望在这一领域发挥重要作用，并确保企业可以安全地利用LLM的强大功能。

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