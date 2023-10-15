报道称，乌克兰开展自主攻击型AI无人机试验

划重点: 1. 🚁 乌克兰测试自主攻击型无人机“Saker Scout”，首次使用“杀手机器”。 2. 💣 该无人机可手动操作、用于侦察，或自主攻击，携带3公斤炸药，可摧毁重型坦克。 3. 🌐 自乌克兰战争爆发以来，AI技术改变了战争模式，美国积极寻求对抗廉价自主无人机的有效措施。

站长之家(ChinaZ.com) 10月15日 消息:乌克兰最近引发了国际社会关注的举措，他们正在测试一款名为“Saker Scout”的自主攻击型无人机，这也被称为“杀手机器”的首次使用。这款无人机不仅可以手动操作，还可用于侦察任务，或者自主攻击目标。令人震惊的是，它能携带高达3公斤的炸药，覆盖范围可达12公里，足以摧毁重型坦克。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

据《New Scientist》报道，乌克兰军方正在将这款无人机应用于自主攻击模式，这是首次使用“杀手机器”的确认。然而，需要注意的是，这款无人机仅攻击坦克等军事目标，而不是人员。但根据《New Scientist》的报道，在无人机未接到人类下达杀命令之前，爆炸可能会导致人员伤亡。截至目前，尚未有关于使用这种无人机造成的伤亡的确切信息。

“Saker Scout”无人机的投入使用背后，有一家乌克兰公司Saker。该公司原本计划为企业开发AI服务，但在俄罗斯入侵后，他们将重心转向了军事AI无人机的研发。这款无人机据悉能够识别64种军事目标，公司表示目前正在小规模测试其自主模式。

乌克兰数字化转型部部长Mykhailo Fedorov在今年7月证实了乌克兰使用具备AI能力的无人机。他表示:“这些无人机配备了AI技术，将有助于有效地识别并摧毁俄罗斯目标。”随着乌克兰战争的爆发，该地区也成为自主武器系统和AI技术的测试基地，展示了AI如何改变军事冲突的方式。乌克兰军队还使用了来自土耳其的Bayraktar TB-2等民用无人机，用于侦察和作战任务。此外，美国还向乌克兰提供了100架“Switchblade”自杀式无人机。

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