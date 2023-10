报道称，乌克兰开展自主攻击型AI无人机试验

Help me with是一个Chrome插件,可将Google的Bard AI聊天机器人引入到您的指尖。只需单击一下,您就可以在不离开当前页面的情况下访问当今最先进的AI搜索语言模型,提供最准确、相关的搜索结果。Help me with与Bard无缝集成,为您的搜索查询提供最准确、相关的结果,无论您是在寻找新闻文章、产品还是服务,Help me with都可以轻松找到您所需的内容。安装Help me with,体验AI和语言模型的强大功能。