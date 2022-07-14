微软AI识图微信小程序暂停服务

站长之家 7 月 14 日讯：据微软AI识图小程序页面显示，该小程序服务已于 2022 年 7 月 6 日被开发者暂停服务。
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生活服务类公司是花钱谋求增长的大户:外卖、出行、近场零售、社区电商、到店消费……这些生活服务的获客成本普遍很高...腾讯财报显示，2022年一季度，微信小程序DAU已达到5亿，交易额保持快速增长，并且进一步渗透到零售、餐饮和民生服务等领域...接下来，如果你想利用内容进行运营，那么依托小程序建设公众号、视频号肯定是很好的选择;如果你想深耕私域流量，那就加强微信群的日常运营;如果你想开发B端用户，还可以把小程序和企业微信结合起来......
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微信团队发布公告宣布，为了保障用户在视频号场景的购买体验，小程序联盟推出「商品优选计划」，满足一定优选条件的商家、商品，可被推荐到「视频号带货中心」、「小程序联盟」小程序等渠道，供视频号达人选品带货...近30天店铺通过联盟渠道成交的订单数≥30，近30天平均发货时长≤10天，近30天10min客服响应率≥10%;...同时符合上述条件的商家，从6月11日起可通过“视频号带货中心”、“小程序联盟”小程序等渠道被视频号达人选品带货...
现在，阿里云盘在微信上又进一步开扩，上线了阿里云盘的微信小程序...
根据服务市场将提供公众号、小程序相关的开发、运营服务，帮助商家找到优质、可信的服务商和经营工具...服务市场服务商，指为微信小程序提供模版开发服务、定制化开发服务、运营服务、插件及接口能力的第三方合作伙伴，包括但不限于具有第三方平台账号的平台型服务商和定制型服务商...服务商入驻后，可在管理控制台上传服务，通过平台审核后，在服务市场上架展示，小程序用户即可在服务市场中浏览服务，获取服务商信息...
快手小程序面向交易类、内容类、服务类、工具类、娱乐测试类、金融类的开发者发布新的招募计划，携手开发者们进一步丰富快手小程序生态，为用户提供更多样、便捷的服务...而进阶权益则基于实际运营情况综合判断来看，包括:达人撮合:平台优质达人进行小程序推广;内测资格:抢先体验平台内测能力;激励政策:优质开发者获得定向流量扶持;专属社群:量身定制开发者成长计划......
以生活服务类相关企业为例，对比过往的常规获客，以小程序为标的物进行广告投放获客的ROI能提升将近一半，投放成本明显降低，且能降低至少一半...而在微信生态中，通过小程序的获客和交易会带来很多优势:比如获客链路短、获客精准、闭环交易链路短等...最后，这个社区团购企业通过投放小程序实现了低成本获客，比过往常规获客成本低了一半，同时小程序订单也实现了大幅增长...这背后，就和大环境的变化息息相关...前文所提的某酒水外卖企业的玩法即可总结为此，该打法适合初创型、以获客为目标的企业......
1688平台发布了“旺铺装修-小程序”入口下线通知...根据通知，因业务调整，自2022年6月23日起，1688将逐步下线PC端“商家工作台-旺铺-旺铺装修 小程序”入口，通过该入口生成过支付宝小程序旺铺的用户不受影响...1688还发布通知表示，由于部分商家前期未做解绑操作，导致绑定旺铺的网站域名无法访问...
美国食品和药物管理局（FDA）周二表示，由于Juul公司正在进行上诉程序，该局暂停了对该公司电子烟的禁令...Juul公司表示，它将在上诉过程中继续销售其产品...美国食品和药物管理局在Twitter上发表声明说，"Juul的申请存在独特的科学问题，需要进一步审查"...
今年2月，微软曾宣布，为了打击勒索软件和其他恶意软件，将默认禁止Office从Internet获取的VBA宏...但微软却称，根据用户反馈，将取消这一改动，不再禁用VBA宏...Microsoft Word中对宏定义为能组织到一起作为一独立的命令使用的一系列Word命令，从而使日常工作变得更容易...使用VBA”需要有一定的编程基础，因此只有很少用户会使用到VBA”...
Ada Lovelace架构。GeForce RTX 4070 将是 NVIDIA 的显卡，预计将于 2022 年推出。该显卡基于 5 nm 工艺，基于 AD104 图形处理器，NVIDIA 的 AD104 GPU 使用 Lovelace 架构，并使用台积电的 5 纳米生产工艺制造。它的芯片尺寸为 300 mm²，是一个大芯片。AD104 支持 DirectX 12 Ultimate（功能级别 12_2）。对于 GPU 计算应用程序，可以使用 OpenCL 版本 3.0 和 CUDA 9.0。此外，DirectX 12 Ultimate 功能保证在即将推出的视频游戏中支持硬件光线追踪、可变速率着色等。它具有 7680 个着色单元、240 个纹理映射单元和 80 个 ROP。还包括 240 个张量核心，有助于提高机器学习应用程序的速度。GPU 还包含 60 个光线追踪加速核心。
主要参数如下:兼容镜头:佳能EF-M、EF和EF-S镜头（RF镜头不可用）镜头卡口:佳能EF-M卡口有效像素:约3250万像素 除尘功能:自动、添加除尘数据自动对焦类型:全像素双核CMOS AF（Dual Pixel CMOS AF）相差检测方式可用的自动对焦点位:最大5481个 对焦覆盖范围:长约88%×宽约100%的面积，长约80%×宽约80%的面积快门类型:电子控制焦平面快门快门速度:1/4000至30秒（总快门速度范围。可用范围随拍摄模式各异）、B门、闪光同步速度1/200秒监视器尺寸和点数:宽屏，3.0〃（3:2），约104万点亮度调节:手动（7级）角度调节:向上翻转约180°，向下翻转约45°触摸屏技术:电容式4K单帧截取:可将截取的帧保存为JPEG图像电池:电池LP-E17（1块）电池拍摄能力（基于CIPA测试标准）:室温(23℃)约305张、尺寸（宽×高×厚）:约119.6×70×49.2毫米重量:黑色款:约408克（含电池、存储卡）/约361克(仅机身)
有华为Mate 50 Pro支持双系统功能。该手机支持隐私空间，可以在设置下，点击隐私>隐私空间>开启，按照屏幕提示创建隐私空间。双系统功能可以帮助用户更好的保护自己的隐私，该功能目前在少部分的安卓手机内有出现
能。就单单显卡方面RTX4070就足以应付4K的视频剪辑了，但是4K视频剪辑还不只看显卡，你的CPU、内存、硬盘都是需要相对应的配置才能流畅的剪辑4K，所以抛开其他的，就显卡而言，剪辑4K视频的性能是足够了，不用担心，剩下的就是需要从其他方面考虑。
24小时佳能EOS M6Mark II配备了型号为LP-E17电池正常情况下可以续航24小时，如果拍摄视频的话，可以在闲暇期间使用USBType-C接口，为相机进行充电，方便随时补充电量，以消除用户长时间使用相机时对电池续航的担忧。短片拍摄时间:室温（23℃）约1小时20分钟 ※使用充满电的电池LP-E17，并使用短片自动曝光的默认设置拍摄时
能。RTX 4070显卡的性能非常高，绝地求生吃鸡的要求很低，最低配置是显卡 GTX 660或者HD 7850，CPU则是Intel i3-4340/AMD FX-6300，660显卡都是2012年出的，距离今天都10年了，也就是说10年前的显卡都能玩吃鸡，何况是2022年才出的显卡呢？而且绝地求生的顶级配置要求是GTX1070，4070显卡的性能也是秒杀，所以不用担心可以不可以玩吃鸡。
8499EOS M6Mark II拥有约3250万有效像素APS-C画幅感光元件+DIGIC8影像处理器的成像组合。佳能EOS M6Mark II仅机身售价8499（不含内存卡、相机包、大礼包等），佳能EOS M6Mark II黑色款，15-45套机售价8899。
是华为Mate 50 Pro是双卡双待机型，卡槽1，2 可以任意切换为默认移动数据卡。如果两张都是电信卡，副卡（非默认移动数据卡）必须开通电信VoLTE业务，才能同时使用电信双卡。5G/4G网络使用，需要根据运营商网络和相关业务部署情况确定是否支持。
GPS、AGPS、GLONASS、北斗等华为Mate 50 Pro支持GPS (L1 + L5 双频) / AGPS / GLONASS/ 北斗(B1I+B1C+B2a+B2b四频) / GALILEO (E1 + E5a + E5b三频) / QZSS (L1 + L5 双频) / NavIC
2019年9月佳能EOS M6Mark II于2019年9月上市，它采用约3250万有效像素的高画质，最高可达约30张/秒的RAW连拍以及无裁切4K短片等功能，强劲性能令其无论是作为专业用户的备机，还是爱好者的主力机型都能自如应对。此外，对以旅游、日常生活记录为目的的家庭用户来说，也非常适合。
为300到400W之间。GeForce RTX4070将是 NVIDIA 的显卡，预计将于2022年推出。该显卡基于5nm 工艺，基于 AD104图形处理器，作为双插槽显卡，NVIDIA GeForce RTX4070通过1个12针电源连接器供电，最大额定功率为300W。显示输出包括:1x HDMI2.1、3x DisplayPort1.4a。GeForce RTX4070使用 PCI-Express4.0x16接口连接到系统的其余部分。该卡的尺寸为336毫米 x140毫米 x61毫米，采用双槽散热解决方案。
是华为Mate 50 Pro将会预装HarmonyOS 3.0系统。鸿蒙3.0系统将在2022年7月底发布，该系统延续了全场景智慧体验，在交互设计、多设备互联互通、性能、 用户关怀等方面带来了全面的提升。鸿蒙3. 0 系统首批支持的设备包括 P50 系列、Mate 40 系列，以及 MatePad Pro 12.6 英寸 2021 款。
可以。RTX 4050 显卡是完全带的动4K显示器的，4050的性能按照爆料是跟3060差不多，所以3060都能带的动4K，那4050也是可以带的动的，4K显示器要求其实没很多人想的那么高，4K显示器只要不是玩3A大作，对画面要求极高的游戏，就日常办公来说是完全无压力的。如果你玩3A大作的话，就4050的性能也是可以带的动，不过一些极其要求画面的游戏或许有掉帧的情况，到时候开2K或者是1080P也是轻松可以解决。
是华为Mate 50 Pro内置双扬声器，可以提供更细腻音质，立体环绕的音效。Mate 50 Pro是华为在2022年推出的旗舰智能手机，屏幕支持120Hz刷新率，HDR10+，内置双扬声器，在影音表现上是目前安卓旗舰手机中十分突出的机型
非常适合。如果你喜欢玩单机大作，又喜欢所有游戏跑最高参数，那么 4050 随着之后新游戏的发售，很可能会不够支撑你开到最高。但是如果你对这些无所谓的话，那么 4050 足以跑市面上的甚至未来几年出来的游戏，而且 4050 的性价比还是不错的，作为普通玩家而言还是够用的。
两款相机对比如下：佳能EOS R7防抖性能:可与镜头协同最高8档防抖;富士XT4防抖性能:可与镜头协同最高6.5档防抖佳能EOS R7对焦性能:全像素双核对焦抓拍快准狠与佳能R5性能一样;富士XT4对焦性能:基本只能用单点对焦拍摄运动物体或者抓拍有点吃力。佳能EOS R7直出色彩:直出色彩优秀拍人像色彩讨喜;富士XT4直出色彩:胶片模拟加持原片直出无压力佳能EOS R7的APP照片传输:传输速度快且稳定;富士XT4的APP照片传输:传输速度慢且容易中断佳能EOS R7相机像素:3250万像素;富士XT4相机像素:2610万像素佳能EOS R7相机颜值:传统单反设计颜值较低;富士XT4相机颜值:复古设计颜值较高佳能EOS R7相机视频性能:4K60帧，4K30帧是7K超采，C-LOG和HDR PQ是10bit422;富士XT4相机视频性能:4K60帧，1080p240帧，同时1080p和4K没有超采。综上，从防抖性能看两款性能相当，对焦性能方面R7完胜，直出色彩XT4小胜，APP照片传输R7完胜，相机像素R7小胜，相机颜值XT4完胜，相机视频性能佳能小胜。
高端显卡。GeForce RTX4050将是 NVIDIA 的显卡，预计将于2023年推出。该显卡基于5纳米工艺，基于 AD106图形处理器，支持 DirectX12Ultimate。外，DirectX12Ultimate 功能保证在即将推出的视频游戏中支持硬件光线追踪、可变速率着色等。AD106图形处理器是一个平均尺寸的芯片，芯片面积为203mm²。它具有3840个着色单元、120个纹理映射单元和48个 ROP。还包括120个张量核心，有助于提高机器学习应用程序的速度。该卡还具有30个光线追踪加速核心。NVIDIA 已将8GB GDDR6内存与 GeForce RTX4050配对，使用128位内存接口连接。作为双插槽显卡，NVIDIA GeForce RTX4050通过1个12针电源连接器供电，最大额定功率为150W。显示输出包括:1x HDMI2.1、3x DisplayPort1.4a。GeForce RTX4050使用 PCI-Express4.0x16接口连接到系统的其余部分。
没有华为Mate 50 Pro没有徕卡认证。华为和徕卡的合作已经到期，所以手机上的徕卡Logo也会被华为刚发布的影像品牌XMAGE字样取代，之后在华为手机上不会再出现徕卡的LOGO，可能出现的会是XMAGE。XMAGE是华为在2022年7月发布的影像品牌，华为方面称，这是对过去影像领域创新的凝结，也是对未来影像领域探索的承诺。
自动对焦、单点自动对焦佳能EOS R7自动对焦类型有定点自动对焦、单点自动对焦、扩展自动对焦区域（上下左右）、扩展自动对焦区域(周围)、灵活区域自动对焦1、灵活区域自动对焦2、灵活区域自动对焦3、整个区域自动对焦。
延时摄影、超级夜景、人像模式等华为Mate 50 Pro支持微电影、AI跟拍、运动防抖、音频变焦、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、微距、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、流光快门、HDR、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、4D预测追焦、熄屏快拍、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍； 前置摄像头：自拍慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、趣AR、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照