松下称新技术可将电池密度提高20% 特斯拉Model Y续航提高100公里以上

站长之家（ChinaZ.com）7月14日消息:特斯拉汽车的主要电池供应商松下能源公司（Panasonic Energ）日前表示，该公司正在研发一项新技术，到2030年可将电池能量密度提高1/5。届时，在电池组体积相同的情况下，该技术可将特斯拉Model Y电动汽车的续航里程提高100公里以上。或者，在续航里程不变的情况下，汽车制造商可以设计出更宽敞、更轻的电动汽车。

松下能源公司首席技术官Shoichiro Watanabe在接受采访时称，新技术将使用一种新的添加剂组合，它允许电池个体在不损害电池组性能的情况下，以更高的电压运行。Shoichiro Watanabe表示：「电池制造商之间的竞争，就是要推出更高性能、更有效的添加剂。」

Shoichiro Watanabe称：「如果能把电压调到4.5伏或4.6伏，那么整个世界对电动汽车的看法将发生根本性改变。」松下计划在未来几年内实现这一目标，但并未透露何时推出基于新技术的电池组。

另外据据日经新闻报道，松下将投资数十亿美元在美国堪萨斯州的第二家电动汽车电池工厂，为特斯拉供应一种新的高容量电池。到2028年，松下的电动电池产能将在目前每年约50吉瓦时的基础上增加两到四倍。松下表示，将视和歌山工厂的生产盈利情况，再决定是否建设新的生产设施。

（举报）