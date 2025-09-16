理想i6定档9月26日上市：官方定义新形态五座SUV

站长之家（ChinaZ.com）9月16日 消息:今日，理想汽车正式宣布，其全新车型理想i6将于9月26日正式上市。作为理想汽车旗下最便宜的纯电SUV，理想i6自曝光以来便备受关注，此次上市定档更是引发了市场的广泛热议。

理想i6被官方定义为新形态五座SUV，采用了独特的创新设计。车身一体式鲨鱼形态搭配上下双色车身，使得整车辨识度极高。同时，理想i6拥有克制的车身尺寸，车长4.95米，车内纵向可用空间却超3.3米，实现了外紧凑、内宽敞的空间布局。低风阻造型设计不仅降低了能耗，还带来了出色的续航表现，而低重心设计则让驾驶更加收放自如。

此前，理想i6的实车照片已被曝光。从照片中可以看出，车头采用了类似于高铁车头的流线设计，以降低风阻，前大灯组则位于前包围处。前风挡采用大倾角设计，车顶配备了一个尺寸更小的ATL全天候激光雷达。前风挡下部是环形的贯穿式日行灯，两侧还配有两个黄色的小灯，整体造型时尚动感。

在车身尺寸方面，理想i6的长宽高分别为4950/1935/1655mm，轴距为3000mm，定位于中大型SUV。它提供了20英寸和21英寸两种轮圈供消费者选择。相较于理想i8，理想i6的尺寸小了一圈，车顶在C柱之后更加下溜，运动感更强。

动力方面，理想i6提供了后驱和四驱两种选择。后驱车型的电机最大功率为250千瓦，而四驱车型的前后电机最大功率则分别为150千瓦和250千瓦。全系标配87.3kWh新一代5C磷酸铁锂电池，拥有660公里、710公里、720公里三种续航版本可选。同时，理想i6还采用了800V高压系统，充电10分钟即可续航500公里，大大缓解了用户的续航焦虑。

至于价格方面，据透露，理想i6大概率会定在25万级，与理想L6相当。这一价格定位无疑将使得理想i6在纯电SUV市场中具有极强的竞争力。随着上市日期的临近，相信理想i6将会给市场带来更多的惊喜。

