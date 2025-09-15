小米16改名小米17 本月发布：现已上架开启预约

站长之家（ChinaZ.com）9月15日 消息:今日，小米官方正式宣布小米17系列将于本月发布，小米17、小米17Pro及小米17Pro Max三款机型同步上架小米商城、京东等平台开启预约，打响年末旗舰机市场第一枪。

此次小米以“全面对标iPhone”为战略核心，全球首发第五代骁龙8至尊版移动平台，性能指标直接拉满——GeekBench6单核跑分突破4000分、多核超11000分，安兔兔最新跑分更突破400万分，创下手机性能新纪录。

小米集团总裁卢伟冰在发布会上强调，小米17系列是小米高端化战略的里程碑之作。其中，小米17被定义为“史上最强标准版旗舰”，在保持加量不加价策略的同时实现全方位升级;小米17Pro主打“小尺寸科技影像旗舰”，以紧凑机身承载顶级影像能力;而小米17Pro Max则以“巅峰科技影像旗舰”之姿，成为小米史上性能最强的机型。卢伟冰直言:“iPhone17系列的成功有目共睹，但小米有信心在同代同级竞争中胜出。”

据供应链爆料，小米17系列全系采用直屏设计，尺寸差异化布局精准卡位市场:小米17与小米17Pro搭载6.3英寸1.5K分辨率屏幕，兼顾显示效果与握持手感;小米17Pro Max则配备6.85英寸2K超清屏，满足高端用户对视觉体验的极致追求。续航方面，小米17内置7000mAh超大容量电池，支持100W有线快充与50W无线快充组合，彻底解决用户电量焦虑。

