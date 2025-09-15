小米17官宣本月发布 卢伟冰称有信心直面iPhone17

站长之家（ChinaZ.com）9月15日 消息:今日，小米集团合伙人、总裁，手机部总裁兼小米品牌总经理卢伟冰正式宣布，备受期待的小米17系列将于本月与广大消费者见面。此次发布，不仅标志着小米手机数字系列迎来史上最重大跃迁，更较上代提前一个月发布，彰显了小米对市场节奏的精准把控。

卢伟冰透露，小米17系列作为小米高端化五年的蜕变之作，实现了数字系列的关键变阵，全系产品力实现跨代升级。该系列包括小米17、小米17Pro及小米17Pro Max三款产品，均将全球首发第五代骁龙8至尊版移动平台，为用户带来前所未有的性能体验。

其中，小米17作为史上最强标准版旗舰，实现了全方位大升级，且加量不加价，展现了小米对消费者的诚意。而两款Pro版本，则在核心技术上实现大跨越，持续向超高端市场探索。小米17Pro被誉为小米最精湛的小尺寸科技影像旗舰，而小米17Pro Max更是小米史上最强大的巅峰科技影像旗舰，将为用户带来极致的影像体验。

卢伟冰回顾了小米五年前开启的高端化战略，表示小米一直坚定对标iPhone，向最伟大的对手学习。尽管苹果依然表现出色，但小米对自身充满信心，敢于同代同级地直面iPhone。这份信心来源于小米五年来的扎实进步，包括认知的突破和技术的持续积累。

在认知方面，小米坚持“高端无短板、从参数领先到体验优先，软硬件深度融合”的理念，引领手机高端化取得显著进展。而在技术方面，小米过去五年研发投入超过1000亿人民币，未来五年更将加码至2000亿人民币。此次小米17系列的发布，正是小米一系列最新技术成果的集中展示。

此外，卢伟冰还透露，小米17系列不仅在底层技术上有所突破，还将为手机带来一些不一样的“新东西”，旨在打破当下手机产品的同质化现象，为用户带来更加新鲜有趣的使用体验。

