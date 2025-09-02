首页 > 热点 > 关键词  > 特斯拉最新资讯  > 正文

特斯拉Model Y L开启全国首批交付：售价33.9万元起

2025-09-02

站长之家（ChinaZ.com）9月2日 消息:今日，特斯拉官方正式宣布，旗下大六座豪华纯电SUV——Model Y L正式开启全国首批交付，新车起售价定为33.9万元。Model Y L在延续现款Model Y经典设计的基础上，对车身尺寸进行了加长处理，并创新性地推出了六座版本，以满足更多家庭用户的出行需求。

具体来看，Model Y L的车身尺寸达到了长4976mm、宽1920mm、高1668mm，轴距更是延长至3040mm，成功跻身中大型SUV行列。与普通版相比，新车在长度上增加了179mm，高度提升了44mm，轴距也加长了150mm，内部采用2+2+2的三排六座布局，空间表现更为出色。

特斯拉焕新 Model Y

在细节设计上，Model Y L同样不乏亮点。新车对尾部扰流板进行了重新设计，造型更加动感，使得整车风阻系数低至0.216。车内空间方面，二排和三排座椅均可独立电动放倒，形成“大床房”模式，储物空间可拓展至2539L，轻松满足全家人的储物需求。

座椅舒适性方面，Model Y L同样下足了功夫。全车座椅均支持加热功能，前排座椅新增可调头枕与腿托，二排座椅采用独立设计，支持多向电动调节，最大可躺倒至125度，并配备了电动升降扶手。三排座椅也拥有空调出风口，确保每位乘客都能享受到舒适的乘坐体验。

底盘部分，Model Y L配备了连续可变阻尼减震器，滤震系统全面升级，为驾驶者带来更加平稳舒适的驾乘感受。动力方面，新车采用双电机全轮驱动系统，前电机最大功率142kW，后电机最大功率198kW，百公里加速仅需4.5秒。同时，Model Y L还搭载了82kWh的三元锂电池组，CLTC续航里程达到751公里，百公里综合能耗仅为12.8kWh，展现了出色的能效表现。

