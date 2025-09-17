卢伟冰：9月19日将直播在线解答小米17系列17个问题

站长之家(ChinaZ.com) 9月17日 消息:今日，小米集团总裁卢伟冰正式宣布，将于9月19日（星期五）19:00开启一场备受瞩目的剧透直播，届时将在线解答消费者最为关心的小米17系列17个核心问题。这一消息迅速引发了网友的热烈讨论，有网友在评论区幽默猜测:“盲猜大家最关心的问题，肯定是为什么跳过16，直接叫17。”

据卢伟冰透露，小米17系列将于本月正式发布，此次共带来三款机型，分别是小米17、小米17Pro以及小米17Pro Max。在产品定位上，小米17被誉为史上最强标准版旗舰，实现了全方位的大升级且加量不加价;小米17Pro则主打小尺寸科技影像旗舰，展现了小米在精湛工艺与影像技术上的深厚底蕴;而小米17Pro Max更是被冠以小米史上最强大的巅峰科技影像旗舰之名，彰显了其无与伦比的实力。

值得一提的是，小米17Pro系列将配备全新的“妙享背屏”，这一创新设计无疑将为消费者带来前所未有的使用体验。卢伟冰表示，这次跨代升级不仅仅局限于背屏的革新，小米17系列更是旨在为整个手机行业注入新的活力与元素。

此外，据知名数码博主“数码闲聊站”爆料，小米17Pro在影像系统上同样有着不俗的表现。该机将采用5000万像素徕卡超大底三摄系统，主摄光圈达到F1.67，长焦光圈F3.0，超广角17mm，长焦115mm，并支持等效5X光学变焦，这一配置无疑将满足摄影爱好者对于极致影像的追求。

