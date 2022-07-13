高通预告将推出下一代Snapdragon Wear处理器

站长之家(ChinaZ.com) 7月13日消息:高通骁龙官方日前在推特上发布预告，将推出新一代Snapdragon Wear平台，或许将可能会是日前传闻的Snapdragon Wear5100 系列处理器，但也有可能呼应新款手机处理器命名方式，重新调整Snapdragon Wear系列处理器命名方式。

据了解，首款采用此处理器的穿戴设备，有可能会是Fossil预计推出新款智能手表，或是由三星接下来准备推出的新款Galaxy Watch5 系列采用，另外也可能应用在Google预计在秋季推出的Pixel Watch。目前还无法确认新款Snapdragon Wear处理器细节，但预期将对应更高运算效能，同时采用更低功耗表现设计，让穿戴设备电池续航时间更长。

此前有消息指称新款Snapdragon Wear处理器，将以三星4nm制程打造，预期将推出Snapdragon Wear5100 与Snapdragon Wear 5100+两款设计，其中Snapdragon Wear5100 将以MLP (微引线框架封装)形式设计，将使电源管理IC独立于SoC设计之外运作，而Snapdragon Wear 5100+则会以MEP (模压嵌入式封装)形式设计，将把电源管理IC整合进SoC。

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