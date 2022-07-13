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高通预告将推出下一代Snapdragon Wear处理器

2022-07-13 16:04 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月13日消息:高通骁龙官方日前在推特上发布预告，将推出新一代Snapdragon Wear平台，或许将可能会是日前传闻的Snapdragon Wear5100 系列处理器，但也有可能呼应新款手机处理器命名方式，重新调整Snapdragon Wear系列处理器命名方式。

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据了解，首款采用此处理器的穿戴设备，有可能会是Fossil预计推出新款智能手表，或是由三星接下来准备推出的新款Galaxy Watch5 系列采用，另外也可能应用在Google预计在秋季推出的Pixel Watch。目前还无法确认新款Snapdragon Wear处理器细节，但预期将对应更高运算效能，同时采用更低功耗表现设计，让穿戴设备电池续航时间更长。

此前有消息指称新款Snapdragon Wear处理器，将以三星4nm制程打造，预期将推出Snapdragon Wear5100 与Snapdragon Wear 5100+两款设计，其中Snapdragon Wear5100 将以MLP (微引线框架封装)形式设计，将使电源管理IC独立于SoC设计之外运作，而Snapdragon Wear 5100+则会以MEP (模压嵌入式封装)形式设计，将把电源管理IC整合进SoC。

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    1000W以上。根据最新的小道消息，RTX4090显卡很可能至少是600W的功耗，大家要知道3090ti目前是450W的功耗，那么RTX4090显卡就得用超过1000W的电源了。大多数消息来源将高端40系列显卡的 TBP 置于450W 和600W 之间。德国记者 Igor Wallossek估计整体 TGP/TBP 为600W，GPU 本身在负载 （450W） 下的功耗超过了整个 RTX3090。剩下的150W 被内存、VRM、风扇等消耗掉了。GDDR6X内存模块预计每个消耗3.4 W。添加其中的12个，您将获得大约40W 的内存芯片功率。这仍然低于 RTX3090的12个12GB 模块消耗的60W。内存 VRM 的效率应该在60-70% 左右，GPU 核心 VRM （NVVDD） 达到90%。加上风扇、散热器、分流器等，这达到了150W，不分上下，构成了整体600W 的数字。

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