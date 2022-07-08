上海：重点打造10款以上爆款智能网联汽车 10个以上商用标杆应用场景

站长之家（ChinaZ.com）7月8日消息:日前上海市促进智能终端产业高质量发展行动方案（2022-2025年）印发。
其中提出，到2025年，上海智能终端产业规模突破7000亿元，营收千亿级企业不少于2家、百亿级企业不少于5家、十亿级企业不少于20家。新增智能工厂不少于200家，实现整车企业100%达到智能工厂水平。其中，智能网联汽车产值超过5000亿元，具备先进智能网联功能的新车产量占比超50%。培育千亿级智能家居、智能穿戴、虚拟现实等电子终端产业、百亿级智能机器人产业。
爆款终端不断涌现。重点打造10款以上爆款智能网联汽车，打造10个以上商用智能网联汽车标杆应用场景。在交通、环卫、物流、养老、医疗、教育、工业、家政、商贸、娱乐等10大应用场景涌现不少于100款智能终端产品。
品牌能力持续提升。培育50家以上“链主企业”“隐形冠军”“小巨人”“专精特新”等企业。着力提升品牌附加值，塑造10个以上具有标识度的终端品牌。
核心技术加快突破。推动核心芯片、基础软件等关键技术创新突破，加快智能驾驶、智能网联、智能座舱等终端系统技术产业化。
产业集群初步形成。在浦东、嘉定、松江、奉贤、临港等重点区域打造5个以上智能终端特色园区或精品微园，培育3个以上智能网联汽车应用落地示范区域。
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