上海：重点打造10款以上爆款智能网联汽车 10个以上商用标杆应用场景

支持64位。Helio G25的中央处理器是64位的，虽然是支持64位，但是有的手机用Helio G25可能是32位，因为迫于性能不佳，所以还需要看具体手机到底是几位的。64位处理器是采用64位处理技术的CPU，相对32位而言，64位指的是CPU GPRs（General-Purpose Registers，通用寄存器）的数据宽度为64位，64位指令集就是运行64位数据的指令，处理器一次运行64bit数据。不能因为数字上的变化，而简单的认为64bit处理器的性能是32bit处理器性能的两倍。实际上在32bit应用下，32bit处理器的性能甚至会更强，即使是64bit处理器，也是在64bit应用下性能更强。所以要认清64bit处理器的优势，但不可迷信64bit。