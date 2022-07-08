首页 > 业界 > 关键词  > 智能网联汽车最新资讯  > 正文

上海：重点打造10款以上爆款智能网联汽车 10个以上商用标杆应用场景

2022-07-08 15:59 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）7月8日消息:日前上海市促进智能终端产业高质量发展行动方案（2022-2025年）印发

自动驾驶，无人驾驶

其中提出，到2025年，上海智能终端产业规模突破7000亿元，营收千亿级企业不少于2家、百亿级企业不少于5家、十亿级企业不少于20家。新增智能工厂不少于200家，实现整车企业100%达到智能工厂水平。其中，智能网联汽车产值超过5000亿元，具备先进智能网联功能的新车产量占比超50%。培育千亿级智能家居、智能穿戴、虚拟现实等电子终端产业、百亿级智能机器人产业。

爆款终端不断涌现。重点打造10款以上爆款智能网联汽车，打造10个以上商用智能网联汽车标杆应用场景。在交通、环卫、物流、养老、医疗、教育、工业、家政、商贸、娱乐等10大应用场景涌现不少于100款智能终端产品。

品牌能力持续提升。培育50家以上“链主企业”“隐形冠军”“小巨人”“专精特新”等企业。着力提升品牌附加值，塑造10个以上具有标识度的终端品牌。

核心技术加快突破。推动核心芯片、基础软件等关键技术创新突破，加快智能驾驶、智能网联、智能座舱等终端系统技术产业化。

产业集群初步形成。在浦东、嘉定、松江、奉贤、临港等重点区域打造5个以上智能终端特色园区或精品微园，培育3个以上智能网联汽车应用落地示范区域。

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 【腾讯云】618年中专享优惠抢先看，价值1206元礼券一键领取

    腾讯云618采购采购季,云服务器多种机型限时抢购,产品首购低至1折，续费最高享3.6折优惠。,专业技术7*24小时在线服务,腾讯云为企业和个人提供快捷,安全,稳定的云服务!

    2核2G云服务器

    2核2G云服务器

    去看看
    2核2G云服务器 18元起
    2核4G云服务器 74元/1年

    2核4G云服务器

    去看看
    2核4G云服务器 10元/每月
    2核2G学生服务器

    免费体验云服务器

    去看看
    免费体验云服务器 0元试用
    大带宽云服务器

    大带宽云服务器

    去看看
    大带宽云服务器 性价比提3倍
    查看更多相关信息>>
    腾讯云LOGO腾讯云 12-20
    广告

  • 巴曙松、吴晓灵做序，腾讯安全联合毕马威发布监管科技白皮书，解析“3+3”热点应用场景

    《白皮书》得到了中国人民银行原副行长吴晓灵，北京大学汇丰金融研究院执行院长巴曙松等业内专家作序推荐，通过梳理全球监管科技发展脉络，聚焦国内监管科技的发展现状与趋势，深入研究监管科技应用框架，旨在为监管科技发展提供参考和借鉴...白皮书以监管端和合规端为研究抓手，分析了国内“3+3”热点应用领域，分别是监管端：科技创新监管试点、地方金融监管、市场监管科技；企业合规端：金融合规管理、金融风险控制、以及版权保护场景......

    ​科技 ​腾讯安全 ​毕马威

  • 新东方直播带火视频内容！这些转发点赞双10万+的爆款如何打造

    观察东方甄选会员的视频数据，可以发现与双语直播带货相关的视频互动数据较高，有几千，有上万，其中一条“各大媒体都在转载，新东方转型双语带货要火呀，继续带你学英语 ”点赞9.1万，转发10万+...截至这条视频转发点赞均10万+...新华社6月6日发布了一条“高三老师的临别赠言，满满都是爱!”的视频，视频中3位老师鼓励学生们从容面对高考，励志感人...截至这条视频转发点赞均10万+，不少用户夸博主有才...家长、同学们一定要擦亮眼睛，避免上当”的视频，这条视频是博主对人民日报发布的野鸡大学内容进行二次解说......

    ​视频号 ​爆款 ​直播带货

  • 联想毕巍：以终为始 用场景驱动思维助力智慧城市减碳

    智慧城市从 2008 年开始兴起，不同的智慧化技术手段推动了它的变迁和演进：1. 0 时期，需要的核心技术是SOA架构下更系统化的应用设计和高速增长的计算能力；2. 0 时期，背后的核心技术是云计算技术和移动互联技术；3. 0 时代，是大数据技术、人工智能技术、物联网技术和数字孪生技术的广泛应用......

    ​智慧 ​助力

  • 丁磊退出上海之易公司法人 仍持股100％

    上海网之易网络科技发展有限公司发生工商变更，丁磊退出法定代表人及执行董事职位，均由张栋接任...港交所股权披露资料此前显示，6月29日，网易云音乐获丁磊于在场内以每股89.6238港元的平均价增持5万股，涉资约448.119万港元，增持完成后丁磊持有的股份总数为1.28亿股，持股比例由61.32%升至61.34%...

    ​丁磊仍

  • 浙江工业大学MBA中心师生一行莅临亿次网联参观交流活动圆满结束

    6 月 21 日，浙江工业大学MBA高校教师及一行企业家莅临我司——亿次网联（杭州）科技有限公司参观交流...杭高投非常认可etsme的赛道和产品，表达了对下半年etsme蓬勃发展的极大信心...浙江工业大学MBA中心的郭老师，表达对亿次网联（杭州）科技有限公司产品的极大认可和美好祝愿，希望加强校企合作，向我司输送更多的人才支撑，并赠上浙江工业大学的纪念品合影留念...此次交流参观活动，来宾们对etsme品牌及etsme个人私有云系列产品有深入了解...傍晚，参观交流活动圆满结束，全体来宾与我司领导合影留念......

    ​etsme ​亿次网联 ​浙江工业大学

  • 华为nova10新品发布会前瞻 手机可能不是重点

    华为畅享50Pro华为发布了一款搭载鸿蒙系统的千元机，华为畅享50，畅享50升级版畅享50Pro被曝光，外观采用高端机型设计，同样搭载鸿蒙手机操作系统...

    ​畅享50Pro ​手机 ​新品发布会

  • iPhone坠河10个月被找回：开机后令人惊喜

    不少人的手机曾掉进水里过，有些直接烧了，有些晾个几天还能用。但如果说一台手机掉到河里10个月，捞起来还能用，你信吗？近日，英国一男子有幸找回了落入河中10个月的iPhone手机，令人惊讶的是，这个手机在晾干后满血复活，各项功能都能够正常使用。据悉，英国的Davies在去年8月参加了一个派对，当他在划独木舟时不慎把自己的iPhone手机掉入河中。结果，今年6月初，Miguel Pacheco碰巧捞到了这部iPhone。起初，Pacheco没有对这部泡水机抱有多大希望，他用空气压缩机来对该机进行吹干。没想到该机在次日晾干之后顺利冲进了电，后来居然还?

    ​iPhone手机 ​手机 ​iPhone

  • iQOO 10系列上架：首发商用200W闪充

    iQOO手机官宣，iQOO 10系列将于7月19日晚19:30发布，该系列将全球首发商用200W闪充，堪称安卓快充之王”...iQOO 10系列两款机型iQOO、iQOO Pro已在vivo官网、京东、天猫等合作电商平台上架，并开启预约，0元预约可享1元购299元福袋，包括赠送299元蓝牙耳机、免费上门维修服务、购机送半年延保等等...除了首发200W闪充外，iQOO 10系列还将首发10C电芯，预计其单颗电芯可以承受最大20A的输入电流，爆料称仅需12分钟就能将电池从0充到100%......

    ​iQOO ​iQOO10系列 ​200W

  • 百姓车这样打造精萍汽修厂

    作为一家开业十一年的传统修理厂，精萍汽修厂面临着与多数维修厂相同的困局，在新冠疫情和互联网的冲击下，老客户流失率高，新客户难以吸引，他们在与外部环境抗争的也在积极寻求自身的改变...精萍汽修厂使用的管理软件并不是汽修厂行业专用，而是通用性软件，缺乏汽修行业的模块化功能，无法全面高效地对维修厂的零部件库存、技师排班、进厂汽车的维修进度进行管理...在软、硬件方面进行提升的百姓车联还提升精萍汽修厂的软性实力......

    ​汽车后市场 ​环保油漆 ​水性油漆

  • 360公司0元转让哪吒汽车部分股权：对10亿投资额

    360公司发布公告宣布，全资子公司三六零（北京）私募基金管理有限公司拟将其持有合众新能源汽车有限公司（哪吒汽车”）79994371.67 元注册资本（未实际出资），对应哪吒汽车3.5320%股权转让给嘉兴鑫竹股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳精诚开阔企业管理中心（有限合伙），转让对价为0元...根据公告，360于2021年10月披露决定投资29亿元入股哪吒汽车，累计实缴投资19亿元，目前尚有10亿元未支付，对应哪吒汽车3.5320%股权......

    ​哪吒汽车 ​哪吒 ​股权转让

  • 佳能ESO M200如何拍摄升格视频？

    操作如下：将相机调整到视频模式，点击菜单找到短片记录画质，选择短片记录尺寸，选择高帧频，启用。设置完成后，返回到主页面拍摄即可。

    佳能ESO M200

  • Helio G25能玩和平精英吃鸡吗？

    能玩。和平精英的最低配置要求是运行内存4G以上，安卓5.0版本以上，所以Helio G25虽然性能很差，但是也是能跑和平精英的，虽然玩起来还是稍微有点掉帧和卡顿，但是如果要求不高的话，那么Helio G25玩和平精英也是能接受的。《和平精英》是由腾讯光子工作室群自研打造的反恐军事竞赛体验类型国产手游，该作于2019年5月8日正式公测。该游戏采用虚幻4引擎研发，沿袭端游《绝地求生》的玩法，以及前作《绝地求生:刺激战场》与《绝地求生:全军出击》的运营模式，致力于从画面、地图、射击手感等多个层面还原原始端游数据，为玩家全方位打造出极具真实感的军事竞赛体验。

    Helio G25

  • 佳能ESO M200好还是佳能ESO M100好？

    佳能ESO M20佳能ESO M200和佳能ESO M100两者的传感器相同，都是尺寸为C画幅，2410万像素，液晶屏尺寸3英寸，104万像素。佳能ESO M200支持143个自动对焦区域，全像素双核CMOS AF，相差检测方式，反差检测自动对焦方式（拍摄4K短片时），且有内置LED闪光灯，自动对焦辅助光。而M100对焦系统是49点对焦，无闪光灯。综上佳能ESO M200更好一点。

    佳能ESO M200

  • 红魔 7S是2K屏幕吗？

    不是红魔 7S的分辨率是1080×2400，它是一块6.8英寸的OLED屏幕，机身尺寸为尺寸为 170.57×78.33×9.5mm，重 215g，屏下指纹解锁。红魔 7S Pro还拥有屏下摄像头。红魔7S提供红蓝渐变、黑、绿三配色，搭载高通骁龙 8 Gen1 Plus芯片，LPDDR5X+UFS3.1，165W 快充

    红魔 7S

  • Helio G25相当于麒麟多少？

    比麒麟659跑分差。两者对比联发科 Helio G25的优点:1.发布时间比麒麟659更晚3年2.具有更小尺寸的晶体管（12对16纳米）3.更好的指令集架构两者对比海思麒麟659的优点:1.更高的 GPU 频率 （~38%）2.显示更好（高达28%）AnTuTu9得分 –119K 与93K3.CPU 核心频率提高18%（2360与2000MHz）安兔兔Benchmark 测量不同场景下的 CPU、GPU、RAM 和 I/O 性能:Helio G25的安兔兔跑分为93310，麒麟659的安兔兔跑分为119333。GeekBench 测试显示原始单线程和多线程 CPU 性能:Helio G25的单核跑分为135，多核跑分为473。麒麟659的单核跑分为195，多核跑分为881。

    Helio G25

  • 佳能ESO M200可以外接麦克风吗？

    不可以佳能ESO M200 机身右侧并未搭载其他接口，只有一个扬声器。虽然缺失了外置麦克风接口，不过针对这款相机的定位以及适用人群来看，机内收音足够满足需求，且佳能EOSM200 在机内收音上可以调节录音电平，并且提供了风声抑制和衰减器。

    佳能ESO M200

  • 红魔 7S和7S Pro区别是什么？

    尺寸、电池等不同尺寸：红魔 7S尺寸为 170.57×78.33×9.5mm，重量215克；红魔 7S Pro尺寸为 166.27×77.1×9.98mm，重 235 克电池容量：红魔 7S是4500mAh；红魔 7S Pro电池是5000mAh存储：红魔 7S最高存储是512GB；红魔 7S Pro最高存储是1TB

    红魔 7S

  • Helio G25相当于天玑多少？

    没有可比性。Helio G25和天玑700比都相差太远，性能更是天差地别。联发科天玑7005G是2020年发布的中端5G 移动平台。它具有八核 CPU，具有2个2.2GHz Cortex-A76内核和6个2GHz Cortex-A55内核。芯片组的 GPU 是ARM Mali-G57MC2。联发科Helio G25是2020年发布的入门级4G 移动平台。它拥有一个八核 CPU，具有4个2GHz Cortex-A53内核和4个1.5GHz Cortex-A53内核。该芯片组的 GPU 是PowerVR GE8320。Geekbench5单核 （Android）联发科天玑7005G的跑分为565联发科 Helio G25的跑分为140Geekbench5多核 （Android）联发科天玑7005G的跑分为1730联发科 Helio G25的跑分为475

    Helio G25

  • 佳能ESO M200有没有热靴接口？

    没有佳能ESO M200是没有热靴接口的，热靴接口就是外接闪光灯的接口。热靴机身顶部用以接驳闪光灯、摄像灯、各种功能麦克风（单声道、双声道、变焦、四声道立体声等）的专用插槽式接口，槽中置有提供这些临时性外接设备正常工作的电源接头，和音频信号输入的接口，这些接口大多都设计成暗藏在槽中的形式，有些还有热靴盖，热靴表面都有两条平行的金属沟槽，用来卡紧这些外接设备的紧固螺栓。

    佳能ESO M200

  • 红魔 7S有人脸解锁吗？

    没有红魔 7S的解锁方式是屏下指纹解锁，没有人脸解锁方式。人脸解锁方式相较屏下指纹解锁看起来会更快，但如果是戴口罩的情况下，那么指纹解锁方式则更容易解锁。红魔 7S采用了6.8 英寸 1080×2400 分辨率 OLED 屏幕，有红蓝渐变、黑、绿三配色，搭载高通骁龙 8 Gen1 Plus芯片，最高 18GB 内存 + 512GB 存储，拥有 64MP 主摄，内置 4500mAh 电池，支持 165W 快充

    红魔 7S

  • Helio G25是多少位的？

    支持64位。Helio G25的中央处理器是64位的，虽然是支持64位，但是有的手机用Helio G25可能是32位，因为迫于性能不佳，所以还需要看具体手机到底是几位的。64位处理器是采用64位处理技术的CPU，相对32位而言，64位指的是CPU GPRs（General-Purpose Registers，通用寄存器）的数据宽度为64位，64位指令集就是运行64位数据的指令，处理器一次运行64bit数据。不能因为数字上的变化，而简单的认为64bit处理器的性能是32bit处理器性能的两倍。实际上在32bit应用下，32bit处理器的性能甚至会更强，即使是64bit处理器，也是在64bit应用下性能更强。所以要认清64bit处理器的优势，但不可迷信64bit。

    Helio G25

  • Helio G25能玩原神吗？

    不能玩。Helio G25就芯片性能上来说虽然能运行起来原神这款游戏，但是玩起来非常的卡，掉帧也是非常严重，而且Helio G25虽然是64位的，但是有的手机迫于性能不好可能做32位的，原神可能就无法运行，Helio G25的性能相当于骁龙450左右，甚至还不如骁龙450，多核的跑分比起450相差一半，如果想流畅运行原神都是要骁龙8系列以上才可以，所以Helio G25是不能玩原神的。建议还是用电脑或者换骁龙835左右性能的芯片手机来玩原神。

    Helio G25

  • 佳能ESO M200传感器尺寸是多少？

    约22.3×14.9mm佳能ESO M200传感器尺寸约22.3×14.9mm。相机最重要的方面之一就是传感器的尺寸，更大的传感器将捕获更多光线，从而改善低光性能、动态范围和一般图像质量。

    佳能ESO M200

  • 红魔 7S是DC调光吗？

    是红魔 7S采用的是DC调光方式，这种调光方式比PWM调光方式对眼睛的保护更好，因此也是目前绝大多数手机中比较常见的调光方式。由于现在大多数的智能手机使用OLED屏幕，这种屏幕的特点是对比度高，可视角度好，省电，屏幕轻薄等诸多优势，缺点是低亮度的时候会出现频闪，对眼睛十分不好，因此很多手机厂商开始在手机内采用DC调光方式。

    红魔 7S

  • Helio G25相当于骁龙多少？

    骁龙450左右。两者相比高通骁龙450的优点:1.浮点计算性能提高3倍2.骁龙对游戏优化更好3.骁龙450的安兔兔跑分更高两者对比联发科 Helio G25的优点:1.支持100% 更高的内存带宽（14.9对7.46GB/s）2.具有更小尺寸的晶体管（12对14纳米）3.CPU 核心频率提高11%（2000与1800MHz）4.更好的指令集架构性能、功耗等指标的总体比较:安兔兔的跑分情况：骁龙450的安兔兔跑分为99553，Helio G25的跑分为93310。GeekBench 测试显示原始单线程和多线程 CPU 性能：骁龙450的单核跑分为150，多核956，Helio G25的单核跑分为135，多核跑分为473。

    Helio G25

  • 佳能ESO M200有没有闪光灯？

    有佳能EOS M200搭载了可手动弹出的内置闪光灯，闪光指数虽然不高，但是足以满足日常补光需求，在某些创意拍摄中也能发挥出它的作用。

    佳能ESO M200

  • 佳能ESO M200屏幕分辨率是多少？

    3840×2160佳能ESO M200屏幕分辨率为3840×2160，像素为4K短片拍摄。视频分辨率:3840×2160，1920×1080，1280×720照片分辨率:L（大）:2400万像素(6400×4000)M（中）:约1060万像素(3984×2656)S1（小1）:约590万像素(2976×1984)S2（小2）:约380万像素(2400×1600)RAW/C-RAW:2400万像素（6000×4000）

    佳能ESO M200

  • Helio G25能打王者荣耀吗？

    能打。王者荣耀的最低配置要求是高通400系芯片、联发科mt6752以上，Helio G25的性能大概额骁龙450差不多，所以也是可以玩王者荣耀的。Helio G25结合了运行速度高达2GHz 的八核 Arm Cortex-A53CPU 和速度高达650MHz 的 IMG PowerVR GE8320GPU，提供快速而有趣的游戏体验。全屏智能手机设计比例高达20:9，配备 HD+ 分辨率显示屏，可在性能和能效之间实现出色平衡。

    Helio G25

  • 红魔 7S支持哪些频段？

    三网5G（SA/NSA）等红魔 7S支持的频段包括2G：GSM 2/3/5/83G：WCDMA B1/2/4/5/6/8/19 3G：CDMA4G：TDD-LTE B34/B38/39/40/41 4G：FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28A/B665G：NSA n41/n78//n77/n38 5G：SA n41/n78/n1/n77（3600M-4100M）/n28A/n3/n7/n8/n20/n5

    红魔 7S

  • 红魔 7S心率检测功能怎么使用？

    用相应的APP功能检测红魔 7S新增了心率检测功能，在手机内可以使用对应的APP来检测心率。红魔7S搭载了一块6. 8 英寸，分辨率为2080× 2400 的OLED屏，支持165Hz刷新率及多档调节功能，供应商来自国产维信诺，屏下指纹识别支持心率检测。

    红魔 7S

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

Z传媒广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM