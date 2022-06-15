影视明星郑恺900万股权被冻结 成被执行人

站长之家（ChinaZ.com）6月15日 消息:近日，影视明星郑凯900万股权被冻结登上热搜榜。
企查查APP显示，近日，上海猎豹文化传媒有限公司新增股权冻结信息，被执行人为郑恺，冻结股权数额900万元人民币，执行通知书文号（2022）沪法执0120民初字第9525号。
企查查信息显示，上海猎豹文化传媒有限公司成立于2016年。注册资本1000万元人民币，大股东、实际控制人为郑恺。
据媒体报道，此前郑恺及上海猎豹文化传媒有限公司便因为涉借款合同纠纷被起诉，引发了网友们的热议。
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据杭州宸帆电子商务有限责任公司新增股权冻结信息，被执行人为朱宸慧（雪梨），冻结权益数额90万元人民币，冻结期限自2022年5月19日至2025年5月18日...杭州宸帆电子商务有限责任公司成立于2016年10月，董事长、法定代表人为朱宸慧，注册资本603.86万元人民币，经营范围包括互联网销售、技术服务等...不久前，宸帆电商关联公司杭州辰范网络科技有限公司新增股权冻结信息，冻结数额1700万，冻结期限自2022年5月9日至2025年5月8日...
企查查数据显示，杭州宸帆电子商务有限责任公司新增股权冻结信息，被执行人为网红朱宸慧（雪梨），冻结权益数额90万元...去年11月，雪梨因偷逃税款被处罚...
企查查APP显示，近日锤子科技CEO罗永浩新增两条被执行人信息...其中一条是罗永浩与青岛金石灏汭投资有限公司的合同纠纷案，案号京01执恢87号，执行标的为14585665元...两条执行标的合计超2900万元，执行法院均为北京市第一中级人民法院...
据北京每日优鲜电子商务有限公司新增被执行人信息，执行标的532万余元，执行法院为北京市朝阳区人民法院...
天眼查信息显示，舟山雪梨投资管理合伙企业（有限合伙）新增一则股权冻结信息，执行通知文书号浙01财保4号，被执行人为朱宸慧，冻结数额722万元，执行法院为浙江省杭州市中级人民法院...杭州宸帆电子商务有限责任公司被执行人为朱宸慧（雪梨），冻结权益数额90万元，冻结期限为2022年5月19日至2025年5月18日...宁波宸帆网络技术有限公司新增一则股权冻结信息，冻结数额500万人民币，冻结期限自2022年5月12日至2025年5月11日，被执行人为CHENFAN ECOMMERCE CO.，LIMITED......
由朱宸慧（雪梨）和林珊珊共同持股的舟山蕴予投资合伙企业新增股权冻结信息，被执行人为朱宸慧，冻结数额716万...该企业成立于2016年8月，朱宸慧为执行事务合伙人及疑似实际控制人...去年11月，雪梨、林珊珊因偷逃税款被处罚...
企查查APP显示，5月20日， 舟山雪梨投资管理合伙企业（有限合伙）新增股权冻结信息，被执行人为朱宸慧，冻结权益数额722万元人民币，冻结期限为2022年5月20日至2025年5月19日...企查查信息显示，雪梨共关联14家企业，其中7家已注销，目前存续的7家企业中已有2家被股权冻结...去年11月，雪梨因偷逃税款被处罚...
据工商资料显示，舟山蕴予投资合伙企业（有限合伙）新增股权冻结信息，被执行人为朱宸慧（雪梨），冻结数额716万...虚构业务把从有关企业取得的个人工资薪金和劳务报酬所得8445.61万元，转换为个人独资企业的经营所得，偷逃个人所得税3036.95万元...林珊珊（微博ID：林珊珊_Sunny）则是在2019年至2020年期间，虚构业务把从有关企业取得的个人工资薪金和劳务报酬所得4199.5万元，转换为个人独资企业的经营所得，偷逃个人所得税1311.94万元......
近日舟山雪梨投资管理合伙企业（有限合伙）新增股权冻结信息，被执行人为朱宸慧（雪梨），冻结数额722万元...据报道，朱宸慧在2019年至2020年期间，通过设立北海宸汐营销策划中心、北海瑞宸营销策划中心、上海豆梓麻营销策划中心、上海皇桑营销策划中心、宜春市宜阳新区豆梓麻营销服务中心、宜春市宜阳新区黄桑营销服务中心等个人独资企业，虚构业务把从有关企业取得的个人工资薪金和劳务报酬所得8445.61万元，转换为个人独资企业的经营所得，偷逃个人所得税3036.95万元......
今天上午，罗永浩被恢复执行2917万的话题引起了网友热议，司法信息显示，2022年6月2日，罗永浩新增两条被执行人信息，两条执行标的合计超2900万元，执行法院均为北京市第一中级人民法院...由于话题关注度越来越高，@罗永浩 本人也亲自出面回复称:“唉，这笔债务已经支付完了，法院恢复执行是为了结案程序...在今年3月份的对话节目中，罗永浩还表示，现在债务已经还得差不多了，所以将重返科技行业，而且公司应该不会再叫锤子了，并称非常看好 AR 和 VR 市场，还有元宇宙领域......
相当于麒麟9000E，性能弱于9000E。骁龙870在Geekbench5上的跑分成绩是单核998，多核得分为3396，而麒麟9000E，单核跑分为995，多核跑分为3649，所以性能上麒麟9000E更胜一筹。骁龙870是骁龙870基于台积电 7nm 工艺制成，而麒麟9000E是基于5nm工艺制程的手机Soc，1*A77@3.13GHz+3*A77@2.54GHz+4*A55@2.04GHz的配置，就工艺上来说也是麒麟9000E。如果说骁龙870和麒麟990对比的话，又是骁龙870更胜一筹。
没有苹果iPhone14系列的充电速度还是比同一时期的安卓旗舰手机慢很多，没有安卓阵营中超100W的快充速度，甚至也没有60W以上的快充，目前iPhone14系列手机官方标称的充电速度还是在20W左右，即使是使用功率较大的充电器，速度也在30W左右，并不算是很快。苹果一直以来没有对iPhone充电速度提升，可能是考虑到电池的寿命，或者是安全因素，不过未来苹果可能会进一步提升充电速度，希望可以早点使用到50W以上的快充。
不会iPhone14确定了将使用满血版的A15处理器，也就是iPhone13Pro上的同款处理器，iPhone14Pro系列则使用A16处理器，A16处理器是台积电的4nm工艺制程，对比A15提升的部分包括GPU提升了 35%，CPU提升42%。在功耗方面也有进一步的改善，这可以让手机的续航变好，发热现象减弱，iPhone 14 Pro Max在测试中的续航时间提升了2 小时 10 分钟，并且 16 分钟即可充入 50% 电量等
台积电。骁龙870基于台积电 7nm 工艺制成，强劲的性能支持骁龙870 5G，包括升级的高通Kryo™585CPU 和超快的高通Adreno™650GPU — 快速高效地提供卓越的终端体验。而且，高通 Sensing Hub 提供始终在线的上下文感知，因此每次交互都更加智能和无缝。第五代高通人工智能 （AI） 引擎包括带有 Hexagon 张量加速器的高通Hexagon™698处理器，以令人难以置信的效率将该平台的性能提升至15%。
高通iPhone14系列的基带还是使用了高通的芯片，型号为骁龙X65基带，上一代的iPhone13系列基带则是骁龙X60。骁龙X65基带也是目前大多数安卓手机上使用的基带芯片，在信号上应该会比X60有所提升。根据高通发布的数据，X65基带支持5G Releas16标准及Wi-Fi6/6E，5G在毫米波及Sub-6G下可达10Gbps，比5G sub6快了19倍。
9500元左右iPhone14系列对比iPhone13系列将会提高价格，预计整体上价格提高100美元左右，对应的国行版本的价格会提高700元以上，根据不同的型号以及版本来看，iPhone14入门款（128GB）售价可能会调整为6699元，iPhone14Pro和 iPhone14Pro Max也会上调价格，预计涨价后 iPhone14Pro和 iPhone14Pro Max的价格预计是8699元和9699元。今年的iPhone涨价主要还是半导体供应链的涨价，比如台积电一年内两次提高了芯片代工的价格，这导致不少电子设备的价格水涨船高
搭载骁龙870的有以下手机。1.摩托罗拉 edge s，摩托罗拉edge s是摩托罗拉推出一款智能手机，Motorola edge s系列共有三个版本，采用6.7英寸屏幕，搭载高通骁龙870 5G处理器，配备6400万广角夜景四摄，拥有一块5000mAh电池，支持22W快充。在参数上面除了CPU采用了一颗主频达3.2GHz的超大核心A77，其余参数和2020年发布的骁龙865+并无差异。2.RedmiK40/ K40S，Redmi K40搭载高通骁龙870处理器，预装基于Android11的MIUI12的操作系统，内置4520毫安时容量不可拆卸电池;后置4800万像素主镜头+800万像素超广角镜头+500万像素长焦微距镜头三摄，前置2000万像素摄像头，为5G全网通手机。3.iQOO Neo5，iQOO Neo5搭载高通骁龙870八核处理器;后置4800万像素主镜头+1300万像素超广角微距镜头+200万像素黑白镜头三摄，支持AR萌拍、短视频、智慧视觉、文档矫正、运动抓拍等拍照功能，前置1600万像素摄像头;搭载4400毫安时容量电池。4.黑鲨4，黑鲨4正面搭载一块6.67英寸AMOLED（E4）屏幕;机身高度约163.83毫米，宽度约76.35毫米，厚度约9.9毫米，重量约210克。配有幻境黑、墨海黑、凌光灰、风暴蓝、樱舞粉五种颜色。5.OPPO Find X3/ Reno6Pro+，OPPO Find X3搭载高通骁龙870移动平台;后置5000万像素广角摄像头、5000万像素超广角摄像头、1300万像素长焦摄像头和300万像素显微摄像头;搭载4500mAh（典型值）电池;出厂搭载ColorOS11.2(基于Android11开发）操作系统。6.小米11X，小米11X是2021年04月上市的一款智能手机。
4800万像素主摄苹果iPhone14Pro在摄像头方面的提升比较大，其中主摄将升级到4800万像素，支持8K视频拍摄，还有一颗广角镜头和微距同时前置支持自动对焦，光圈升级为f/1.9。去年iPhone13Pro已经可以实现3 倍光学变焦 (放大)，2 倍光学变焦 (缩小)；6 倍光学变焦范围，最高可达 15 倍数码变焦，今年在主摄有较大幅度升级之后，预计在变焦能力上有进一步的提升。
不会很严重。骁龙870单核功耗大约是2.63瓦，GPU功耗大约是5.7瓦，自从骁龙888被曝功耗严重之后，骁龙870就成为了很多人的选择，所以发热并不是很严重，但是如果你长时间的玩类似原神这样的手游的话，那温度还是会有点高的，不过日常使用的话是不会觉得发热很严重的。
玩游戏可以，足以应对大部分手游。完整的高通骁龙Elite Gaming™ 库包括 HDR 游戏渲染，具有10位色深和2020色域。此外，借助可更新的 GPU 驱动程序，您将获得最新的图形和性能改进，无需更新操作系统。无论是从功耗上来说还是从性能上来看，骁龙870拿来玩游戏还是非常合适的。
可以iPhone14系列同样也没有在包装盒内附带充电器，需要自己额外的准备带有Type-C接口的充电器，最好是功率达到20W以上，支持PD协议。如果说你原本是iPhone11以后的用户，那么原本的充电器也可以给iPhone14充电，或者你也可以使用iPad、Mac的充电器给iPhone14充电，只要它们的充电口是Type-C的即可。当然，现在苹果官网或者是电商平台上也有销售iPhone14的充电器，苹果官方的价格超过100元，性价比较低，电商平台的则比较便宜
是支持的。目前骁龙870卫星系统支持：北斗、伽利略、GLONASS、双频 GNSS、NavIC 启用、GPS、GNSS、QZSS、SBAS。北斗卫星导航系统（简称北斗系统）是一个卫星导航系统，能为全球用户提供全天候、全天时、高精度的定位、导航和授时服务。北斗系统发展共有三代，自第二代开始的北斗系统被正式称为“北斗卫星导航系统”。
可能有iPhone14机型的颜色预计也是6种，其中黑、白、红是确定的固定颜色，同时还会新增1至2个新配色，还会保留1、2个原本的配色。其中iPhone13上的绿色没有想象中的受欢迎，蓝色也已经用了两年，这两个颜色大概率会被替代。反而是iPhone13新出的粉色受到了很多消费者的欢迎，去年的销量也比较不错，苹果很大概率会保留这个粉色的配色，只要是销量能保持比较好的颜色大概率都会被保留下来。同时今年iPhone14系列新增配色中紫色的呼声最大，紫色其实在iPhone12上就已经被使用过，但仅仅用了一年就没继续使用，苹果可能会对紫色的色彩进行调整，相信有可能也会成为今年比较热门的一个配色
是支持的。骁龙8705G 移动平台是一个连接强国，配备骁龙 X555G 调制解调器-射频系统和高通® FastConnect™6800子系统。借助5G 和 Wi-Fi6功能，无论您在何处使用5G 连接，您都将体验到高速、更大的容量和广泛的可访问性。FastConnect6800子系统提供快速、响应迅速且可靠的 Wi-Fi6和蓝牙音频体验，并通过高级功能实现转化为更身临其境的应用程序。
有iPhone14系列机型的内存对比iPhone13系列全面提升，其中入门款的iPhone14和iPhone14Max运行内存从4GB提升至6GB，iPhone14Pro和14 ProMax运行内存从6GB提升到了8GB，整体上可以满足现在手机性能的需求。iPhone近几年在摄像、剪辑软件等方面的提升比较大，对于内存的需求也比较高，此前就有用户反馈在使用iPhone拍摄视频的时候会出现杀后台的情况，现在提升运行内存后会表现较好
单核跑分963，多核跑分3123。骁龙870的Geekbench5测试跑分中得分还是不错的，单核跑分963，多核跑分3123。骁龙870基于台积电 7nm 工艺制成，包括一颗 A77（3.19GHz）超大核 + 三颗 A77(2.42GHz)大核以及四颗 A55(1.8GHz)效能核心，其他方面如 Adreno650和 X555G 基带未变更，但 WIFI 芯片仅支持到FastConnect6800。
2149元更换iPhone14 和iPhone14Pro的屏幕需要 2149 元，6.7英寸的iPhone14Max和iPhone14Pro Max换屏的价格更高，为2559元。iPhone14和iPhone 14Pro的屏幕尺寸、分辨率都相同，维修价格也相同，但是只有iPhone 14Pro支持120Hz刷新率，这样的维修价格相同也十分奇怪，苹果居然以尺寸来决定维修的价格。如果说你平时的使用习惯是不戴手机壳，那么建议最好购买苹果的Apple Care+服务，这样一旦出现意外屏幕损坏，可以以较低的价格维修换屏
详细参数配置如下。CPU型号骁龙870制程台积电7nmCPU架构1×Cortex A77+3×Cortex A77+4×Cortex A55CPU核心1×Cortex A773.2GHz+3×Cortex A772.42GHz+4×Cortex A551.8GHzGPU型号Adreno650功能参数蜂窝网络调制解调器名称: Snapdragon™ X555G Modem-RF 系统峰值下载速度: 高达7.5Gbps （5G）峰值上传速度:高达3Gbps （5G）蜂窝调制解调器-RF 规格: 8个载波 （mmWave）、800MHz 带宽 (mmWave)、200MHz 带宽(低于6GHz)性能增强技术: Qualcomm® Smart Transmit™ 技术、Qualcomm® 宽带包络跟踪、Qualcomm® Signal Boost 自适应天线调谐、Qualcomm®5G PowerSave蜂窝技术: mmWave、sub-6GHz、HSPA、WCDMA、LTE（包括 CBRS 支持）、TD-SCDMA、CDMA1x、EV-DO、GSM/EDGE多卡:全球5G 多卡WiFi支持Wi-Fi/蓝牙系统: Qualcomm® FastConnect™6800峰值速度: 1.774Gbps标准: Wi-Fi6（802.11ax）、Wi-Fi5、802.11a /b/g/nWi-Fi 频段: 2.4GHz、5GHz峰值 QAM: 1024QAMWi-Fi 功能: OFDMA（上行链路和下行链路）、WPA3安全支持、双频同步 (DBS)、8x8探测、1024QAM蓝牙支持Wi-Fi/蓝牙系统: Qualcomm® FastConnect™6800蓝牙规范版本:蓝牙5.2蓝牙功能: Qualcomm® TrueWireless™ 技术定位支持卫星系统支持:北斗、伽利略、GLONASS、双频 GNSS、NavIC 启用、GPS、GNSS、QZSS、SBAS双频支持:是（L1/L5）附加定位功能:传感器辅助定位位置支持: Qualcomm® 位置NFC功能支持USB版本USB 版本: USB3.1、USB-C摄像头支持图像信号处理器: Qualcomm® Spectra™480图像信号处理器、计算机视觉硬件加速器 （CV-ISP）、双14位 CV-ISP双摄像头，MFNR，ZSL，30fps:高达25MP单相机，MFNR，ZSL，30fps:高达64MP单相机:高达200MP相机功能: HEIF照片拍摄慢动作视频捕捉: 720p @960FPS视频采集格式:杜比视界、HDR10、HDR10+、HLG视频捕捉功能: 4K 视频捕捉与同时64MP 照片捕捉，Rec。2020色域视频采集，最高10位色深视频采集视频支持杜比视觉，H.265（HEVC），HDR10+，HLG，HDR10，H.264(AVC)，VP8，VP9显示支持编解码器支持:杜比视界、HDR10+、HDR10、HLG、H.264（AVC）、H.265(HEVC)、VP8、VP9视频软件: Rec。2020色域视频采集，每色视频采集高达10位充电支持高通快速充电4+技术安全性支持指纹传感器: Qualcomm®3D 声波传感器安全处理单元:生物特征认证（指纹、虹膜、语音、面部）安全功能:摄像头安全、加密引擎、密钥配置安全、恶意软件保护、Qualcomm® 内容保护、Qualcomm® 移动安全、Qualcomm® 处理器安全、Qualcomm® 可信执行环境 （TEE）、安全启动、安全令牌内存性能内存速度: 2750MHz内存类型: 4x16bit，LPDDR5
台积电7nm工艺。骁龙870基于台积电 7nm 工艺制成，包括一颗 A77（3.19GHz）超大核 + 三颗 A77(2.42GHz)大核以及四颗 A55(1.8GHz)效能核心，其他方面如 Adreno650和 X555G 基带未变更，但 WIFI 芯片仅支持到 FastConnect6800。与 骁龙865+相比，Kryo585的性能有所提升，最高可达3.2GHz，Adreno650GPU 提供流畅、快速的图形渲染。
不会iPhone14系列的屏幕都是OLED屏幕，和上一代的iPhone13一样，也是采用PWM调光方式，这种全亮度低频PWM调光，为频率480hz，而非另外一种的DC调光。一部分用户认为OLED屏幕的PWM调光容易造成眼睛疲劳，对视力不太友好，因此希望厂商可以使用DC调光。但从苹果的角度来看，iPhone14几乎没有太大的可能将调光方式改变，iPhone14也会继续沿用PWM调光