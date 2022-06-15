影视明星郑恺900万股权被冻结 成被执行人

可能有iPhone14机型的颜色预计也是6种，其中黑、白、红是确定的固定颜色，同时还会新增1至2个新配色，还会保留1、2个原本的配色。其中iPhone13上的绿色没有想象中的受欢迎，蓝色也已经用了两年，这两个颜色大概率会被替代。反而是iPhone13新出的粉色受到了很多消费者的欢迎，去年的销量也比较不错，苹果很大概率会保留这个粉色的配色，只要是销量能保持比较好的颜色大概率都会被保留下来。同时今年iPhone14系列新增配色中紫色的呼声最大，紫色其实在iPhone12上就已经被使用过，但仅仅用了一年就没继续使用，苹果可能会对紫色的色彩进行调整，相信有可能也会成为今年比较热门的一个配色