星巴克中国易主 博裕拿下星巴克中国至多60%股权

2025-11-04 09:08 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 11月4日 消息:今日，全球知名咖啡品牌星巴克咖啡公司正式对外宣布，已与中国领先的另类资产管理公司博裕投资达成战略合作，双方将共同成立一家合资企业，携手运营星巴克在中国市场的零售业务，开启星巴克中国发展的新篇章。

根据此次达成的合作协议，博裕投资将持有新成立的合资企业至多60%的股权，而星巴克则保留40%的股权。星巴克将继续作为星巴克品牌与知识产权的所有者和授权方，向合资企业进行品牌授权，确保星巴克品牌在中国市场的持续发展和品质保障。基于约40亿美元（不计现金与债务）的企业价值评估，博裕投资将获得其在合资企业中的相应权益。

星巴克方面预计，其中国零售业务的总价值将超过130亿美元。这一总价值由三部分构成:一是向博裕投资出让合资企业控股权益所获得的收益;二是星巴克在合资企业中保留的40%股权所对应的价值;三是未来十年或更长时间内，合资企业将持续支付给星巴克的授权经营收益。

此次合作，双方将携手并进，共同致力于提升星巴克在中国市场的顾客体验。通过加速饮品及数字化创新，拓展新的城市和区域市场，以及更深入的本土化融合策略，加深与顾客之间的情感联结。新成立的合资企业将继续以上海为总部，全面管理并运营目前遍布中国市场的8000家星巴克门店，确保服务品质与品牌形象的统一。

秉持共同的发展愿景，星巴克与博裕投资还设定了雄心勃勃的扩张目标。双方将致力于未来将星巴克在中国的门店规模逐步拓展至20000家，进一步巩固星巴克在中国咖啡市场的领先地位。

