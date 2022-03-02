罗永浩回应锤子科技股权冻结信息清零；前程无忧签订私有化交易协议；Redmi Note 11E发布

罗永浩 回应锤子科技股权冻结信息清零

昨日下午，针对“北京锤子科技股权冻结信息清零”的报道，罗永浩交个朋友直播间回应称，这是锤子科技经营手机业务期间产生的案件，该执行案件结案后，法院解除了股权冻结措施。目前罗永浩还在努力工作并按计划替公司偿还剩余债务，还需一点时间，感谢大家的关注。

此前，企查查APP显示，近日，北京锤子数码科技有限公司新增股权解冻信息，股权数额为5000万元人民币，被执行人为北京锤子数码科技有限公司，冻结股权标的企业成都野望数码科技有限公司，罗永浩担任该公司执行董事职务，目前该公司股权冻结信息已全部清零。

前程无忧 签订私有化交易协议

昨日晚间，前程无忧发布公告称，已签订与Garnet Faith Limited的合并协议。根据经修订的合并协议，交易中前程无忧的股权价值为约 43 亿美元。此次合并目前预计将于 2022 年上半年完成。

去年 6 月，前程无忧发布公告称，已与买方团Garnet Faith Limited达成私有化最终协议，买方团将以79. 05 美元的价格收购已发行流通股，届时前程无忧将从纳斯达克退市。

今年 1 月，前程无忧发布公告称，收到修订私有化交易合并对价的提案，Garnet Faith Limited建议将私有化价格从之前的每股普通股79. 05 美元，调低至每股普通股57. 25 美元。

截至昨日收盘，前程无忧股价上涨10.04%，报 57 美元，总市值38.44亿美元。

Redmi Note 11E发布

昨日，Redmi发布了Redmi Note 11E手机。

数据显示，Redmi Note 11E搭载联发科天玑 700 处理器，配有6. 58 英寸LCD水滴屏，90Hz刷新率，前置5 00 万，后置50 00 万+2 00 万双摄，电池为5000mAh，支持 18W 充电。

售价方面，4GB+128GB售价 1199 元、6GB+128GB售价 1299 元，将于 3 月 18 日 10:00 开售，有神秘黑境、微醺薄荷、冰晶银河配色可选。