工信部：特斯拉已实现满负荷生产

站长之家（ChinaZ.com）6月14日 消息:今日，工信部透露称，特斯拉已经实现满负荷生产，目前工业企业的复工复产率超过了98%，汽车、电子信息等前期受疫情影响较大的重点行业已经基本恢复正常。
同时，工信部还公布数据称，我国新兴产业加速发展，服务机器人、智能可穿戴装备等产品增势强劲，新能源汽车产销量连续7年位居世界首位。
此外，谈及自动驾驶测试相关问题，工信部表示，将出台自动驾驶的功能要求、信息安全等重要标准，并适时开展准入试点，推动智能网联汽车产业发展。
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6月5日消息，据国外媒体报道，当地时间周五，多家外媒在报道中称，特斯拉CEO马斯克在周四已向公司高管发送了题为“暂停全球招聘”的邮件，表示将裁减约10%的员工，并暂停全球招聘。而外媒在最新的报道中称，在致信高管之后，马斯克又向全体员工发送了邮件，告知了员工裁员的更多细节。目前有部分外媒已经获得了马斯克发给全体员工的邮件，他们称马斯克在邮件中表示，特斯拉受薪员工将裁减约10%， 因为他们在很多领域的员工过多。作为一家全球顶尖的电动汽车制造商，特斯拉裁员是否会影响到相关工厂的生产及电动汽车的交付也备受关注，尤其
特斯拉起诉称，中饮食品在啤酒及苏打酒产品上使用标识“TESILA”构成了侵权...而中饮食品辩称，中饮公司所享有的第13113593号“特斯拉”商标的注册时间早于被上诉人涉案商标的注册时间...中饮食品还表示“特斯拉”“TESLA”是塞尔维亚裔美籍科学家尼古拉・特斯拉的名字，早已是广为知晓的词汇，且已由不同主体在各个类别申请注册为商标，并非原告专用、独创的商标名称，缺乏显著性，不能因为特斯拉汽车后来形成知名度就无限制扩大其保护范围...
凤凰网科技讯 北京时间6月2日消息，特斯拉公司网站周三显示，该公司将把某些长续航版车型在美国的交付时间推迟至多一个月。目前，这家电动汽车制造商正试图解决供应链问题和中国的生产问题。根据特斯拉网站上的更新日期，长续航版的Model Y新订单将在今年12月至明年3月交付，Model 3将在今年9月至12月交付，Model X将在明年2月至5月交付。分析师表示，特斯拉很可能是由于零部件生产和发货的延迟而放缓了交付速度。(作者/箫雨)
据国外媒体报道，知情人士称，因无法降低印度政府的进口税，特斯拉已暂停进入印度市场的计划，并已开始重新分配印度当地员工...一直以来，强劲的进口关税是特斯拉进入印度市场的主要障碍，特斯拉都试图说服印度以较低的关税进口特斯拉电动汽车...几个月来，特斯拉一直在印度选址，希望在印度的主要城市新德里、孟买和班加罗尔开设展厅和服务中心，但其中两位消息人士说，该计划现在也被搁置了...
据国外媒体报道，2019年年底确定建设的特斯拉柏林超级工厂，在今年3月22日举行了盛大的开业典礼，所生产的ModelY也在当天开始向用户交付，开业典礼现场就向内部员工交付了30辆...外媒是根据消息人士的透露，报道柏林超级工厂已开始两班制生产的，两班制是在上周五正式开始的...柏林超级工厂开始两班制生产，加之此前供应受到影响的零部件开始大量运抵，就将大幅提升这一超级工厂Model Y的产量，在一定程度上会抵消上海超级工厂停产的影响，确保特斯拉二季度的产量......
据国外媒体报道，特斯拉新加坡首任经理Christopher Bousigues在领英上披露，作为裁员的一部分，他的职位已被特斯拉裁减...外媒是在本月初，报道特斯拉将裁员的，CEO马斯克在向公司高管发送的题为“暂停全球招聘”的邮件中，表示将裁减约10%的员工，并暂停全球招聘......
比亚迪和特斯拉要合作了?比亚迪集团执行副总裁、汽车工程研究院院长廉玉波在对话 CGTN 主持人蒉莺春时透露，比亚迪将和特斯拉合作，后续将为特斯拉提供刀片电池产品...特斯拉的主要电池供应商包括LG新能源、松下和宁德时代...对于廉玉波透露的信息，有业内人士分析称，特斯拉之所以会选择和比亚迪合作，主要是因为特斯拉的电池供应商弗迪无法满足特斯拉对刀片电池快充能力的需求，而特斯拉对降本增效相当热衷，所以多引进一个供应商对于特斯拉来说利大于弊......
买了特斯拉后，提不了车也退不了钱，这样的烦心事困惑着车主王先生。据报道，今年3月16日，他在广州番禺的特斯拉线下门店预定了一辆Model Y，交了1000元押金，当时特斯拉官网显示，这辆车会在10-14周内交付。如今12周过去了，负责交付的工作人员告诉他，特斯拉目前正在交付的是去年12月的订单，今年3月的订单尚无交付日期。但是，如果退订，根据当时的条款，1000元的订金不会退。据悉，车主此前订车时签署有一份《汽车订购协议》，规定准车主取消订单，订金不予退返；官网的交付时间，只是预计时间，不是保证时间。协议还规定，如果双方发
美国汽车安全监管机构于当地时间周三公布数据表示，特斯拉公司报告称，7月以来，其涉及先进驾驶辅助系统的车祸有273起，超过任何其他汽车制造商...汽车公司急于增加先进驾驶员辅助系统，称这些系统通过处理一些操作来提高安全性...美国国家运输安全委员会（NTSB）主席詹妮弗霍曼迪在一份声明中表示，“特斯拉收集了大量高质量的数据，这可能意味着它们在美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）的发布中所占比例过高...特斯拉被称为“全自动驾驶”的高级驾驶员辅助软件也引起了人们对车辆功能的困惑...
特斯拉公司已经解雇了驻新加坡地区经理...特斯拉新加坡地区经理克里斯托弗布西格斯周日在职业社交网站领英上发帖称，他的职位被“撤销”了...布西格斯表示，他是特斯拉在东南亚地区的第一位地区经理...
是苹果iPhone14是双扬声器，两个扬声器分别位于手机的底部中框和手机顶部，可支持杜比全景声，在iOS15系统中，苹果还加入了空间音频，带来三维立体音效。苹果的外放音质在大多数的旗舰智能手机中评价较高，尤其是游戏体验和影视效果方面都不错，而且不少视频平台上的内容也开始支持杜比音效，因此使用iPhone14系列手机来观看电影、电视剧会有不错的效果。
麒麟9000相当于苹果的A13。就综合性能来看麒麟9000比苹果的A13会略差一些，但是相差不会很大，总体而言还是差不多的，毕竟麒麟9000和骁龙888比也是差不多的。GPU方面，A13 GPU为四核心设计，速度提升20%，功耗降低40%。同时，A13还有一个8核的神经计算引擎，性能提升了20%，功耗降低15%。麒麟9000集成多达153亿个晶体管，包括一个3.13GHz A77大核心、三个2.54GHz A77中核心、四个2.04GHz A55小核心。
可以苹果一直以来都有“以旧换新”活动，只要将符合条件/型号的旧机型退回苹果就可以抵扣购买新机的金额。比如iPhone13系列刚刚发布的时候，iPhone12、iPhone11、iPhoneXs等旧机型都可以进行抵扣，甚至Mac、Apple Watch都可以抵扣，但抵扣只能是一件抵扣一件商品，不支持多件旧设备抵扣金额购买一个商品苹果的抵扣金额根据机型的新旧、存储版本、保存状态会有不同的抵扣价格，这个可以在苹果官网或者是AppleStore零售店查询、咨询店员了解。通常来说，使用一年的iPhone旧机型，在苹果官网的抵扣金额是原本零售价格的6-7折左右
根据媒体爆料iPhone14各机型颜色如下。iPhone14 和iPhone14 Max 将提供黑色、白色、蓝色、红色和紫色。而iPhone14Pro 和iPhone14Pro Max 将提供石墨色、银色、金色和紫色，iPhone14 和iPhone14Pro 的紫色选项据说是一种独特的饰面，可以根据照明条件改变色调，鉴于苹果公司在去年4月的周期中期更新中推出了紫色 iPhone12 和iPhone12mini以及24英寸iMac ，因此 iPhone14 和 iPhone14Pro 的有紫色的传言似乎是合理的，并且第六代iPad mini和第五代iPad Air都有紫色。
根据推特媒体人ihacktu爆料，比前代产品电池续航提升了2个小时10分钟。原始消息还透露了安兔兔跑分为896000分，这消息似乎更为靠谱。目前苹果 iPhone13Pro Max 在安兔兔 iOS 设备排名中的最高分是834092分，也就是说iPhone14Pro/iPhone14Pro Max 得分仅领先 +7.42%。
6599元起苹果iPhone14系列会有四个不同的型号，分别是iPhone14、iPhone14Max、iPhone14Pro、iPhone14Pro Max，预估这四款手机上市价格为6599、7299、8599和9799元。对比iPhone13系列刚刚发售时的价格会有所提升，起步版本的价格会提高600元以上，这主要是因为半导体供应链的价格不断上涨，上游成本会导致iPhone的制造成本上涨，因此零售端的价格也会比去年iPhone13更高。
iPhone14Pro系列将使用A16处理器iPhone14和iPhone14Max使用的是A15仿生处理器，和iPhone13Pro系列上的一样，但高端版本的iPhone14Pro和iPhone14Pro Max使用的是A16处理器。A16处理器将采用台积电的4nm工艺制程，6核心设计，支持5G双频和LPDDR5、Wi-Fi 6E等新技术，对比A15处理器性能提升不算特别明显，但支持了LPDDR5之后，可以让手机的数据读写速度加快，也算是间接提升了手机的性能。
是苹果iPhone14系列都是双卡双待机型。在取消了Mini型号之后，iPhone14还新增了iPhone14Max型号，这样全系列机型都变成了实体的双卡双待机型，用户可以选择两家不同的运营商达到双卡双待能力。通常双卡双待不支持两家同样的运营商，否则其中一张卡将会受到影响，建议在搭配电话卡的时候资讯当地的运营商。
据外媒消息爆料，iPhone14Pro Max 安兔兔跑分89.6万。苹果iPhone14的传言现在越来越多地报告性能大幅提升，远高于之前的猜测。泄密者lHacktu在Twitter上通过VNchocoTaco发布了即将推出的iPhone14Pro机型的性能数据。该推文表明，iPhone14Pro机型将具有GPU+35%和CPU+42%的性能提升，消息来源还透露了安兔兔跑分为896000分。
是iPhone14的屏幕和iPhone13一样，都是刘海屏设计，并没有使用“药丸屏”设计风格。它的屏幕为6.1英寸OLED屏幕，60Hz屏幕刷新率，2532 x 1170 像素分辨率，460 ppi，供应商来自三星和LG。其他参数还包括HDR 显示、原彩显示、广色域 (P3) 、触感触控 2000000:1对比度 (典型) 、800 尼特最大亮度 (典型)；1200 尼特最大亮度 (HDR)
处理器、屏幕、摄像头、内存等不同处理器相同：iPhone14的处理器没有变化，还是iPhone13上的A15 仿生芯片，只有iPhone14Pro系列升级了A16处理器屏幕不同：iPhone14也继续使用6.1英寸的OLED屏幕，刘海屏设计，屏幕刷新率为60Hz，iPhone14Pro系列才有ProMotion 120Hz功能，但iPhone14会比iPhone13提供更好的亮度，在户外光线强的时候也可以提供更好的视觉效果内存：iPhone14的运行内存从iPhone13上的4GB升级到了6GB，也使用速度更快的LPDDR5摄像头：iPhone14后置双摄，但摄像头性能会提升，传闻iPhone 14将采用 13 Pro 型号的超广角摄像头，具有自动对焦和微距功能
6GBiPhone14和14Max内存从iPhone13的4GGB提升到了6GB运行内存，iPhone14Pro和14Pro Max从6GB的内存提升到了8GB。虽然说iPhone的运行内存相比同时期的安卓旗舰手机都比较少，但考虑到iOS系统的优化能力的话，大多数场景是足够使用的。从之前iPhone12、iPhone13系列的用户反馈来看，在打开图像编辑软件、拍照和拍摄视频的情况下，比较容易出现杀后台的情况，其他情况下运行还是比较流畅
预计在800-1000元左右我们以iPhone13发布后iPhone12的降价为例，128GB的iPhone12版本在iPhone13发布后其价格从6799元降至5200元左右，但考虑到之前iPhone12发布时较高的定价，降价幅度在1500元左右，但考虑到之前iPhone12的初始定价就比较高，因此iPhone14发布后，iPhone13的降低幅度不会这么高，预计在800-1000元左右比较合理。到次年的618旗舰会有第二次明显的降价，价格预计会降低1200-1500元左右从iPhone13到iPhone14，由于全球供应链的价格都在逐步涨价，预计iPhone14这一时期iPhone的整体价格会比较坚挺，降价的幅度不会很大
有苹果iPhone14系列将会继续保持iPhone13系列的存储版本，其中iPhone14和14Max将会提供128GB、256GB和512GB三种版本，iPhone14Pro和14Pro Max会提供128GB、256GB、512GB、1TB这四个版本，考虑到现在iPhone在摄像头方面的不断提升，以及应用程序的增大，建议大家在购买存储版本的时候，往稍大的存储版本去选择
20W以上的PD快充头苹果iPhone14支持PD快充，也是苹果设备充电支持比较广泛的一个协议。另一方面，如果是需要携带出门，可以考虑现在比较流行的氮化镓材料的插头，它的体积比较小，充电的速度也达到了很多普通快充头的速度，至少可以达到20W以上。根据苹果的标称，iPhone14至少能支持20W的快充，如果充电头的功率更大，实际充电时的功率也会提高，有的甚至可以达到近30W。另一方面，选购iPhone14充电头的话，可以考虑兼容性，如果你的其他电子设备也需要充电，可以考虑多插孔的充电头或者是功率更大的充电器
可以的。大家都知道原神对于手机来说配置要求还是很高的，所以很多人担心麒麟9000的手机跑不起来原神，但是这点是可以放心的，麒麟9000芯片的性能和骁龙888差不多，是高端芯片了，玩原神是可以玩的，而且功耗也控制的很好，玩原神的温度不会比骁龙888高，平均帧数也大概在50左右。
20W苹果iPhone14虽然在宣传上并不高，但实际上可以用更大功率的充电器给iPhone14充电，实际充电功率已接近27W，而且前几代的iPhone同样也是实际充电功率高于官方标称的20W，但前提是需要使用功率较高的充电插头，35W以上的最好。目前在苹果的产品线中也提供了这种较高功率的充电器，它们原本是为iPad和Mac产品所配备了，如果你拥有这两种产品，它们的充电器也可以给iPhone使用，充电速度会更快。
两者有以下区别。麒麟990是华为研发的新一代手机处理器，海思麒麟990处理器将会使用台积电二代的7nm工艺制造。麒麟990处理器在整体性能表现上会比麒麟980提升10%左右，采用2颗A76超大核，2颗A76大核以及4颗A55小核的设计麒麟9000芯片是华为公司于2020年10月22日20:00发布的基于5nm工艺制程的手机Soc，采用1*A77，3*2.54GHz A77，4*2.04GHz A55的八核心设计，最高主频可达3.13GHz。麒麟990采用A76的架构，麒麟9000是A77架构。麒麟990在GeekBench上单核760分，多核2821分，麒麟9000单核得分是1017，多核得分是3753。
麒麟9000更好。麒麟9000和麒麟9000E在GPU方面虽然都是采用Mali-G78图形图像处理器，但是麒麟9000是24核心的，而麒麟9000E是22核心的，此外麒麟9000的NPU部分是采用2个大核加1个微核，而麒麟9000E是1个大核加1个微核。麒麟9000只是比麒麟9000E略好一点点。
不是苹果iPhone14的充电口还是继续使用苹果Lightning接口，不过预计苹果可能未来会在iPhone上使用type-c充电口。原因之一就是欧盟通过了电子设备的相关法案，要求智能手机、平板等设备的充电接口改为type-c充电口，从而减少充电器的使用达到环保的目的。目前苹果的iPad Pro、iPad Air以及Mac产品都使用了type-c，传闻入门款的iPad也会采用这一接口，如果真的改变的话，那么iPhone接口改为type-c应该也会很快就发生。