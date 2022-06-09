比亚迪王传福：新能源汽车的上半场是电动化 下半场是智能化

站长之家（ChinaZ.com）6月9日消息:日前比亚迪召开2021年年度股东大会。比亚迪董事长王传福在会上表示，公司未来在拓展海外市场方面会加大力度。目前，公司在开拓海外市场方面有较大压力，但还是拿出了一些紧缺资源来推进全球电动车市场。

数据显示，比亚迪2022年5月销量为114943辆，其中 EV 车型53349辆，DM 车型60834辆，王朝网销售98458辆，海洋网销售15725辆。本年累计销量为512363辆，累计同比增长161.85%。

王传福表示，电动化的进程在加速，这个时候是看谁的资源多、供应链更完善、推出的产品优势更大，谁就能赢得更大的市场。现在不是大鱼吃小鱼，而是快鱼吃慢鱼，只有在快的过程中才能超车。王传福称，公司把电动车替代燃油车视为一场革命一场战争，看到市场瞬息万变，强调满足消费者需求，突出迅速决策能力。

王传福指出，新能源汽车的上半场是电动化，下半场是智能化。公司在智能化领域，会像在电动化领域一样，将所有核心技术打通，并进行充分验证。4月3日，比亚迪正式宣布停止燃油汽车的整车生产，成为全球首家停产燃油车的企业。比亚迪方面明确，未来，比亚迪在汽车板块将专注于纯电动和插电式混合动力汽车业务。比王传福在会上表示，我们的对手是燃油车，要共同将新能源车的蛋糕做大，真正能够快速替代燃油车，将化石能源的消耗降到最低，实现可持续发展。

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