百度旗下集度汽车发布汽车机器人概念车ROBO-01

站长之家（ChinaZ.com）6月8日 消息:今日晚间，百度旗下集度汽车在元宇宙希壤举办了首场品牌发布会ROBODAY，正式发布其首款汽车机器人概念车ROBO-01。
据介绍，ROBO-01配备了主动可变形结构设计、3D无界一体式大屏、0重力座椅、AI像素灯、双顶级算力芯片等配置。
ROBO-01消除了传统车门把手、换挡杆、左右拨杆等物理控键。主副采用驾蝶翼门、后排对开门。中控采用3D无界一体化超宽大屏，贯穿主副驾。
同时，ROBO-01拥有前机盖“跳灯式”可升降激光雷达、主动升降式尾翼ROBOWing、可折叠U型方向盘、升降式卫星音箱、自适应天鹅颈0重力座椅等。方向盘采用独特的U型方向盘设计，可最大限度地提升超清大屏的信息可视性。
自动驾驶方面，集度自研的高阶自动驾驶智能化架构JET，融合了电子电气架构EEA和SOA操作系统。首发搭载双顶级芯片:英伟达双Orin X芯片和高通8295芯片，整车AI算力538Tops。
全车配备31个车外传感器，包含2个激光雷达，5个毫米波雷达，12个超声波雷达，12个摄像头。
据悉，集度计划于 2022 年秋季正式推出其首款量产车型的限定版，量产车型拥有与ROBO- 01 概念车90%的相似度。此外，集度还将于今年的广州车展，发布其第二款量产车型的设计。
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