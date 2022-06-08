百度旗下集度汽车发布汽车机器人概念车ROBO-01

如果照片中出现图像噪点、失真或色彩不均匀，请尝试以下方法。1. 照片出现随机的明亮像素、雾或线条形式出现的“噪点”在长时间曝光，高ISO感光度或照相机温度升高的情况下，“噪点”可能会更加明显。长时间连续使用相机时，相机可能会变热，从而导致随机分布明亮像素，雾或线条形式的“噪点”。降低ISO感光度或提高快门速度，或等待相机冷却后再继续拍摄。要减少长时间曝光拍摄的照片中随机分布的“噪点”，请启用长时间曝光降噪功能。按菜单按钮，然后在照片拍摄菜单中为长时间曝光降噪选择开。要减少以高ISO感光度拍摄的照片中随机分布的“噪点”，请启用高ISO降噪功能。按菜单按钮，然后在照片拍摄菜单中为高ISO降噪选择高、正常或低。2. 闪烁您可能会注意到在荧光灯或水银蒸汽灯等闪烁光源下拍摄的照片中出现条纹、曝光过度或曝光不足的区域或色彩不均匀的情况。要减少闪烁的影响，请按MENU按钮，然后在照片拍摄菜单中为闪烁消减拍摄选择开启。您还可以减少在荧光灯或汞蒸气灯下拍摄的动画中的闪烁和条纹。按菜单按钮，然后在短片拍摄菜单中闪烁消减选择自动以减少闪烁。3. 摩尔纹摩尔纹是由照相机图像传感器网格与被摄对象产生的图像之间的相互作用引起的现象。如果您发现照片中出现摩尔纹，请尝试更改与被摄对象的角度或距离，或者使用手动对焦对焦点进行微调。