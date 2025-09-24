小米17 Pro首发光影猎人950L传感器 搭载徕卡光影大师影像系统

站长之家（ChinaZ.com）9月24日 消息:近日，小米集团总裁卢伟冰为即将发布的小米17Pro系列进行预热，透露了诸多令人瞩目的新特性。该系列代号“逆光之王”，在影像系统上实现了重大突破，搭载了徕卡光影大师全新影像系统，并首发光影猎人950L影像传感器，结合LOFIC高动态技术，实现了16.5EV的超高动态范围，有效解决了逆光拍摄中的鬼影、发雾、炫光等难题，为用户带来更接近现实光影的拍摄体验。

据介绍，LOFIC技术，全称为Lateral OverFlow Integration Capacitor，即横向溢出积分电容技术。其核心原理是在手机影像传感器的每个光电二极管旁放置一个高密度电容，用以收集可能因饱和而溢出的光电子。当光电二极管转化的光电子数量超过其承载能力时，多余的光电子会流入相邻电容，避免被过曝，从而保留更多高光信息，使成片效果更贴近真实场景。

除了影像系统的革新，小米17Pro系列还引入了妙享背屏设计。官方发布的演示视频全面展示了背屏的多样化应用场景，包括倒计时、接打电话、音乐控制、航班值机信息展示、打车信息展示以及后摄自拍预览等。与传统手机背屏仅用于信息展示不同，小米17Pro的背屏支持交互操作，为用户带来更加便捷的使用体验。

在产品线布局上，小米17系列共包含三款产品，满足不同用户的需求。其中，小米17定位为史上最强标准版旗舰，实现了全方位升级且加量不加价;小米17Pro则主打小尺寸科技影像旗舰，以卓越的影像性能和紧凑的机身设计吸引用户;而小米17Pro Max则是小米史上最强大的巅峰科技影像旗舰，集各项顶尖技术于一身，为用户带来极致的影像体验。

（举报）