小米17 Pro首发光影猎人950L传感器 搭载徕卡光影大师影像系统

2025-09-24 09:29 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）9月24日 消息:近日，小米集团总裁卢伟冰为即将发布的小米17Pro系列进行预热，透露了诸多令人瞩目的新特性。该系列代号“逆光之王”，在影像系统上实现了重大突破，搭载了徕卡光影大师全新影像系统，并首发光影猎人950L影像传感器，结合LOFIC高动态技术，实现了16.5EV的超高动态范围，有效解决了逆光拍摄中的鬼影、发雾、炫光等难题，为用户带来更接近现实光影的拍摄体验。

据介绍，LOFIC技术，全称为Lateral OverFlow Integration Capacitor，即横向溢出积分电容技术。其核心原理是在手机影像传感器的每个光电二极管旁放置一个高密度电容，用以收集可能因饱和而溢出的光电子。当光电二极管转化的光电子数量超过其承载能力时，多余的光电子会流入相邻电容，避免被过曝，从而保留更多高光信息，使成片效果更贴近真实场景。

小米17 Pro首发光影猎人 950L传感器 卢伟冰：逆光之王

除了影像系统的革新，小米17Pro系列还引入了妙享背屏设计。官方发布的演示视频全面展示了背屏的多样化应用场景，包括倒计时、接打电话、音乐控制、航班值机信息展示、打车信息展示以及后摄自拍预览等。与传统手机背屏仅用于信息展示不同，小米17Pro的背屏支持交互操作，为用户带来更加便捷的使用体验。

在产品线布局上，小米17系列共包含三款产品，满足不同用户的需求。其中，小米17定位为史上最强标准版旗舰，实现了全方位升级且加量不加价;小米17Pro则主打小尺寸科技影像旗舰，以卓越的影像性能和紧凑的机身设计吸引用户;而小米17Pro Max则是小米史上最强大的巅峰科技影像旗舰，集各项顶尖技术于一身，为用户带来极致的影像体验。

  • 小米17 Pro系列攻克手机逆光摄影难题：搭载第三代高动态技术LOFIC

    小米14 Pro系列搭载第三代LOFIC技术，通过横向溢出积分电容解决逆光拍摄难题。该技术让单帧影像实现高动态HDR，有效保留高光细节，避免过曝，动态范围达16.5EV。配备光影猎人950传感器与光学镀膜，显著改善鬼影、发雾等问题。样张显示逆光照片纯净，高光不过曝，暗部细节清晰，告别传统逆光“黑脸”照。

    ​逆光摄影 ​小米17 ​Pro

  • 移动影像逆光之王！小米17 Pro系列逆光、长焦实拍完胜iPhone 17 Pro系列

    今日，小米17 Pro系列发布，新机堪称移动影像逆光之王”。 在发布会上，小米CEO雷军放出小米17 Pro和iPhone 17 Pro的逆光实拍对比，可以看到，即使是逆光抓拍，小米17 Pro整体画面更亮，拥有超纯净画质表现。 据了解，小米17 Pro搭载全新徕卡光影大师影像系统，首发光影猎人950L影像

    ​小米17 ​Pro ​移动影像

  • 4999元起！一图看懂小米17Pro系列：多一面更精彩

    小米17 Pro系列于9月25日正式发布，起售价4999元。包含6.3英寸的17 Pro和6.9英寸的17 Pro Max两款机型。亮点包括1.8英寸AMOLED妙享背屏，支持自拍、动态通知与信息贴附；后置50MP徕卡三摄，首发光影猎人950传感器，支持5X潜望长焦、10X无损变焦及20X超远摄；搭载第五代骁龙8处理器，性能领先。电池方面，Pro版6200mAh、Max版7500mAh，配合100W有线与50W无线秒充。屏幕采用超窄四等边设计，峰值亮度达3500nits，Pro Max首发全RGB超级像素技术。全系9月27日上午10点开售。

    ​小米17Pro ​Xiaomi ​17

  • 卢伟冰晒小米17 Pro和iPhone 17 Pro实拍样张对比：逆光出片 这还用比么

    小米17 Pro对标iPhone 17系列，主打逆光拍摄优势。卢伟冰晒出实拍对比图，显示小米17 Pro画面更亮，逆光人像高光压制明显，暗部细节提亮。该机搭载徕卡影像系统，首发光影猎人950L传感器，采用LOFIC高动态技术，实现16.5EV超宽动态范围，结合光学镀膜大幅改善过曝、噪光等问题。LOFIC技术通过附加电容收集溢出电荷，提升强光与弱光场景的细节捕捉能力，确保亮部不过曝、暗部有层次。动态范围显著提升，拍照表现全面超越竞品。

    ​小米17 ​Pro ​iPhone

  • 小米17、小米17 Pro、小米17 Pro Max官图正式公布：全系直屏 1.18mm超窄边

    小米17系列将于9月25日晚7点发布，包括标准版、Pro和Pro Max三款机型。新机采用超椭圆R角设计，边框窄至1.18mm，新增森野绿与冷烟紫配色。标准版主打轻薄质感，Pro系列首搭妙享背屏，主打科技影像，搭载新一代屏幕技术。全系标配骁龙8E5处理器，256GB起，售价从4.5K起，Pro Max定位6K+市场，后续Ultra版或探至7K档。

    ​小米17系列 ​小米17 ​Pro

  • 多核王者回归：11217 成绩，天玑9500强过 A19 Pro

    天玑9500芯片凭借台积电3nm工艺与全新“第三代全大核”架构实现性能突破。单核性能超4000分，多核得分达11217，首次采用四通道UFS4.1存储，读写效率翻倍。其搭载SME2指令集提升AI与高强度任务处理能力，日常应用秒开、多任务并行流畅。功耗控制出色，超大核功耗降55%，多核降37%，高负载场景下温度稳定。天玑9500以“快、稳、冷”三大特性重新定义旗舰体验，成为下一代移动设备的核心标杆。

    ​天玑9500 ​单核性能 ​多核成绩

  • 小米17 Pro系列搭载L形封装异形叠片电池技术：支持100W澎湃秒充

    小米17系列于9月23日发布，首次采用L形异形叠片电池技术，此前仅iPhone使用。该设计能最大化利用手机内部空间，提升电池容量。小米17 Pro搭载全新金沙江电池，含硅量达16%，能量密度更高，支持100W有线秒充，40分钟满电。全系配备6.3英寸直屏，电池规格分别为：小米17（7000mAh+90W快充）、17 Pro（6300mAh+100W快充）、17 Pro Max（7500mAh+100W快充）。续航表现全面超越前代，尤其小米17首次为6.3英寸旗舰配备7000mAh电池，彻底解决小尺寸用户续航焦虑。

    ​小米17 ​Pro ​金沙江电池

  • 小米17 Pro Max发布：售价5999元起 首发秒享背屏

    小米17 Pro Max于9月25日正式发布，定位顶级旗舰，起售价5999元。配备6.9英寸纯直屏，搭载全新M10发光体，峰值亮度达3500nits，支持2160Hz高频PWM调光。性能方面首发高通第五代骁龙8至尊版处理器，搭配超大环形冷泵散热，游戏体验流畅。影像系统主打“逆光之王”，后置三摄覆盖超广角至5X长焦，主摄采用光影猎人950传感器，动态范围达16.5EV。内置7500mAh电池，支持100W有线秒充与50W无线充电。此外还具备UWB车钥匙、USB 3.2接口等配置，预装澎湃OS3系统。

    ​小米17系列 ​小米17Pro ​Max

  • 雷军：小米17 Pro Max屏幕采用超级像素技术 功耗降低26%

    小米创始人雷军近日揭晓了小米17 Pro Max在屏幕技术上的重大突破——革命性的“超级像素”技术。该技术首次在每个像素点集成RGB三个子像素，使屏幕清晰度媲美传统2K屏，同时功耗降低26%，显示效果更出色。此外，小米17系列还标配全新M10屏幕发光技术，采用国产新型红色发光主材，发光效率达全球顶尖水平。全系采用直屏设计，边框窄至1.18mm，视觉体验更出众。小米17系列将于9月25日正式亮相，雷军还将分享小米玄戒芯片和小米汽车背后的故事，引发市场期待。

    ​超级像素技术 ​小米17 ​Pro

  • 雷军：小米17是“小尺寸续航之王” 电量几乎是iPhone 17两倍

    今晚小米召开秋季新品发布会，正式发布了小米17系列。 雷军表示，小米17标准版的续航非常夸张，搭载7000mAh电池，几乎是iPhone17（3692mAh）的两倍，是小尺寸续航之王”。 现场PPT显示，iPhone17外挂5000mA磁吸充电宝剩余电量为0时，小米17依然剩余26%的电量。

    ​小米17系列 ​7000mAh电池 ​小尺寸续航之王

