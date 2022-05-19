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恒大汽车回应无限期推迟电动车预定：量产时间调整为9月

2022-05-19 08:15 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）5月19日 消息:昨日晚间，针对网上流传有关“恒大汽车无限期推迟电动汽车预售”一事，恒大汽车回应称，该市场消息严重不实。

恒大汽车称，受疫情影响，恒驰5原定2022年6月22日量产时间调整为2022年9月20日，预售工作正常推进中。

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资料显示，恒驰5是恒大新能源旗下紧凑型SUV。2021年12月30日，恒大汽车第一款量产车型恒驰5首车成功下线。2022年5月，恒驰5开启预售，盲订开启10个小时内，恒驰5订单达5万台。

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