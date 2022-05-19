恒大汽车回应无限期推迟电动车预定：量产时间调整为9月

昔日有网友调侃称买恒大房子，送恒驰汽车”，这句看似没有任何根据的话，却渐渐地有了不一样的味道...据网传照片来看，一块硕大的广告牌屹立在某建筑前，大大的标红字样为恒驰5|全球极智纯电豪华SUV，诚邀业主内部品鉴”，而在下方还设有二维码，并附上了详细的操作步骤...买恒大房子送不送恒大汽车不清楚，但为了自救，恒大楼盘近期确实进行了一波骚操作”：...近期有网友反映河南商丘恒大名都二期楼盘逾期交房，建成后要求业主买车位才能交房，对此，商丘市住建局相关负责人回应称：此事属实，属于项目自救措施，已向上级单位报备......