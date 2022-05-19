恒大汽车回应无限期推迟电动车预定：量产时间调整为9月

站长之家（ChinaZ.com）5月19日 消息:昨日晚间，针对网上流传有关“恒大汽车无限期推迟电动汽车预售”一事，恒大汽车回应称，该市场消息严重不实。
恒大汽车称，受疫情影响，恒驰5原定2022年6月22日量产时间调整为2022年9月20日，预售工作正常推进中。
资料显示，恒驰5是恒大新能源旗下紧凑型SUV。2021年12月30日，恒大汽车第一款量产车型恒驰5首车成功下线。2022年5月，恒驰5开启预售，盲订开启10个小时内，恒驰5订单达5万台。
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恒大汽车方面回应称：网上流传有关恒大汽车无限期推迟电动汽车预售的市场消息严重不实...受疫情影响，恒驰5原定2022年6月22日量产时间调整为2022年9月20日，预售工作正常推进中...在今年3月，恒大新能源汽车集团召开恒驰5”量产动员大会，恒大集团董事局主席许家印在会上表示，大干三个月，6月22日一定要实现恒驰5量产...恒驰5搭载了一台150千瓦电机，0-100公里/时加速用时7.8秒，CLTC工况下续航里程为602公里...新车上市后将与奥迪Q3、宝马X1等车型展开竞争，预计定价在20万元左右......
截至昨日收盘，美股大型科技股多数大幅下跌，亚马逊跌超7%、特斯拉跌6.8%，谷歌跌近4%，苹果跌5.64%，市值一夜蒸发1363亿美元...目前苹果股价报140.820美元，总市值约2.28万亿...针对网上流传有关“恒大汽车无限期推迟电动汽车预售”一事，恒大汽车昨日晚间回应称，该市场消息严重不实...恒大汽车称，受疫情影响，恒驰5原定2022年6月22日量产时间调整为2022年9月20日，预售工作正常推进中...在对话中，俞敏洪表示，现在大家的退身之所变少了，甚至没有了...
恒大汽车旗下的恒驰5已经距离正式上市很近了，但是今天却突然传出无限期停止预售的消息，引发热议...对此，@AI财经社 官微最新目前一位接近恒大内部的知情人士回应称：造谣”...据恒大汽车相关人士介绍称，恒驰5将于5月20日开启预售，订金为1000元...目前具体的定价还没有确定，大概会在15万-20万之间，预计9月开始车辆交付...动力和续航部分，其搭载了一台150千瓦电机，0-100公里/时加速用时7.8秒，CLTC工况下续航里程为602公里...
今年3月，恒大新能源汽车集团召开恒驰5”量产动员大会，恒大集团董事局主席许家印在会上表示，大干三个月，6月22日一定要实现恒驰5量产...动力和续航部分，其搭载了一台150千瓦电机，0-100公里/时加速用时7.8秒，CLTC工况下续航里程为602公里...该车定位为紧凑型纯电动SUV车型，车身尺寸为4725/1925/1688mm，轴距2780mm，上市后将与奥迪Q3、宝马X1等车型展开竞争，预计定价在20万元左右......
昔日有网友调侃称买恒大房子，送恒驰汽车”，这句看似没有任何根据的话，却渐渐地有了不一样的味道...据网传照片来看，一块硕大的广告牌屹立在某建筑前，大大的标红字样为恒驰5|全球极智纯电豪华SUV，诚邀业主内部品鉴”，而在下方还设有二维码，并附上了详细的操作步骤...买恒大房子送不送恒大汽车不清楚，但为了自救，恒大楼盘近期确实进行了一波骚操作”：...近期有网友反映河南商丘恒大名都二期楼盘逾期交房，建成后要求业主买车位才能交房，对此，商丘市住建局相关负责人回应称：此事属实，属于项目自救措施，已向上级单位报备......
据盖世汽车”报道，4月19日晚9点30左右，北京石景山区一换电站起火，现场浓烟滚滚，空气中充满刺鼻的味道，周边有居民听到了爆炸声，且有十余辆消防车到场灭火...在处理过程中，电池冒烟儿，因为烟很大，所以引起了周围居民注意，由于（换电站）靠近停车场，所以就打了119...此次发生热失控的电池为北汽EU300出租车所使用，电芯是由宁德时代提供的，电池包由北汽集团自研设计和生产...奥动新能源还是中国最大的换电站运营商，已经在全国布局了600余座换电站...
雷总在微博声称要做汽车博主，并且已经开始关注汽车试驾、改装、赛车，以及汽车相关的电影和图书话题...小米今年3月宣布进军电动汽车行业，计划10年内投资100亿美元...
抖音直播从严处置发布违规内容的账号，依规将经常性发布违规内容恶意博眼球的“网红账号”纳入平台“黑名单”...抖音直播坚决遏制劣迹艺人转移阵地违规复出，恶意违规复出开播，包括但不限于违规开通小号直播、“换马甲直播”、本人在他人直播间复出等行为...抖音直播禁止未成年开通直播权限，主播在开播认证环节需设置实名验证，防止未成年人入驻成为主播，向未成年人用户提供“青少年模式”，防范未成年人沉迷网络直播，不得向未成年人提供充值打赏服务......
近日根据国内媒体报道，小米的新能源电动车项目进展十分顺利，目前已经在进行整车焊装线体项目供应商的招募，根据小米官方透露的信息显示本次招标范围为：整车焊装线体范围，招标项目分为 1 个标段，即小米汽车科技有限公司的整车焊装线体项目...据了解小米此前预计小米新能源电动车项目预计会在 2024 年上半年实现量产，目前小米电动车工厂正式落户北京经济技术开发区亦庄新城...
据《 2021 年度中国主要城市通勤监测报告》，即便是 2 线大城市的平均通勤距离都在7. 2 千米，这么远的距离骑自行车显然是不可取的，也就是说，这1/ 3 的青年多数都是采用电动车通勤...”当代年轻人对颜值的重视相较以往更是有过之而无不及...征服城镇青年，小刀电动车启航长征版实力与颜值并存;...小刀电动车启航长征版颜值与实力并存，不仅能满足出行需求，还能给我们的生活带来更多的乐趣，可以说是城镇青年出行的不二之选!......
在今日举办的索尼集团2022年度经营方针说明会上，索尼现任CEO吉田宪一郎在现场进行了一些说明。这是索尼的年度经营数据说明会，会透露很多重要信息..
时隔一周之后，微软终于发布了紧急带外（out-of-band）更新，并对域控制器服务器BUG进行了修复...这个问题在2022年5月19日发布的带外更新中得到了..
5月20日，小米集团高级副总裁、手机部总裁曾学忠发文表示，截至目前，小米手环销量累计达到1.4亿只，这是小米在可穿戴领域打造的一个爆款品类。并..
中关村在线消息，近日Google宣布将PSP（PSP Security Protocol）协议开源。该协议旨在处理数据中心规模的加密硬件offloading，目前该协议已经部署..
当然，我们关心更多的是体验，据高通官方信息，第一代骁龙8+移动平台以最高画质810p运行《原神》，环境温度25℃持续1小时，平均帧率达到了60.2fps..
据彭博社报道，苹果上周向董事会成员展示了其即将推出的AR/VR设备，这预示着该设备的开发已经接近完成，并可能在不久的将来面向大众亮相...该设备..
今日（5月21日9:30），武汉首家Apple Store零售店正式开幕，这是苹果大中华地区第54家Apple Store...武汉这家新开幕的Apple Store零售店采用了许多..
中关村在线消息：目前，Redmi Note 11T的配置已经基本预热，现在为大家做一个汇总。外观小金刚首次采用「全金属一体化相机Deco 」设计，镜头保护圈..
近日，酷比魔方发布了新款GTBook 13笔记本，搭载10nm赛扬N5100，配备3K屏，该笔记本将于5月23日上市，12GB+ 256GB首发售价1699元。该笔记本搭载3:..
近期有谣传称惠普将推出首款搭载 Pop！_OS 发行版本的笔记本电脑。今天，System76 首席执行官 Carl Richell 发布推文证实了这条消息，表示该笔记本..
近日，内存和存储解决方案供应商Micron Technology公布了温室气体减排的新目标，这是美光年度可持续发展报告中规划的公司整体可持续发展策略的重要..
凤凰网科技讯 北京时间5月21日消息，巴西总统博索纳罗周五与埃隆马斯克(Elon Musk)在巴西会面，他把马斯克收购推特公司的提议称之为一股“希望的气..
如果有一件事在使用YouTube时最让人恼火，那就是在一天中不断显示的广告，不仅是一次或两次，甚至是三次和更多次。想象一下，一次又一次地被这些信..
纳指跌0.30%，报收11354.62点凤凰网科技讯 北京时间5月21日消息，投资者担忧美国经济可能陷入衰退，美股涨跌不一。截至收盘，道指涨8.77点，涨幅为..
最近，除了电影《侏罗纪世界3》之外，还有一部恐龙题材的大制作将正式上映，那就是苹果Apple TV+重金打造的科幻史前纪录片《史前星球》。近日，《..
据The Verge报道，在本月初向美国国家劳工关系委员会（NLRB）提出申请后，苹果公司马里兰州陶森镇中心商店Apple Store的员工将于6月15日开始进行工..
爆料信息称，真我平板X搭载骁龙870处理器，配备8360mAh电池，2.5K LCD屏，支持120Hz刷新率，售价可能千元左右...5月23日晚8点开启全面预售，5月31..
5月16日晚，TCL发布了Q10G系列Mini LED电视，今晚20点正式开售...Q10G系列提供55、65、75、85四种英寸，价格分别为5999/7999/9999/14999元，首发只..
第九巡回法院的一名法官对一项旨在恢复有关"舞台灯光"或"柔性门"缺陷的集体诉讼作出了有利于苹果的裁决，该缺陷据称导致MacBookPro出现类似舞台灯..
今天520，雷军竟然公开了一份情书，不过是写给小米新机的...这款新机屏幕采用20.5：9比例，而且系列有着Redmi Note 11T有Pro和Pro+两款，分别搭载..