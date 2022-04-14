抖音整治这类“同质化博流量文案” 已推出“自动抹除同质化粉丝”功能

站长之家(ChinaZ.com) 4月14日 消息:日前，抖音安全中心发布了关于打击“同质化博流量文案”专项治理行动系列第八期公告。

公告称，针对“同质化博流量文案”的专项治理行动，抖音一直在开展并且坚持不懈地打击。近期，平台在日常巡查中发现，有少量用户仍“无视”规则，通过搬运情节雷同的内容，吸引粉丝关注、获取平台流量。如：“众人齐上阵PK手刹修理大赛”“儿媳趁婆婆出门买菜偷偷分享开箱”等高度相似内容，严重影响了用户体验。

截至目前，累计已抹除借炒作营销违规吸粉的 25 个帐号下粉丝 9116 个，处理下线 2840 个同质化视频，封禁帐号 40 个。

另外，抖音已建立针对同质化违规内容的完整体系，上线内容对比文库，建立审核标准，实时审核新增违规视频等能力，此外已推出“自动抹除同质化粉丝”功能，对平台上出现的违规帐号、内容及相关变体，持续系统打击。

违规案例公示如下：

一、众人齐上阵PK手刹修理大赛

同样的配方、统一的味道，成功引起了平台的注意。视频中分享如何修理手刹的内容，文案及画面高度相似，目前相关视频已被平台处理下线。

二、儿媳趁婆婆出门买菜偷偷分享开箱

一样的位置，复刻般的姿势，儿媳们不约而同挥别婆婆，开启快乐的好物开箱分享，画面及拍摄手法过于一致，相关视频同样被处理下线。

以上的违规内容，除标题与字幕、视频背景、拍摄手法及音频雷同之外，另有一个相似点：大多数为企业、商家帐号，目的是利用同质化内容引导用户消费变现。

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