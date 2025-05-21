首页 > 业界 > 关键词  > AndroidXR最新资讯  > 正文

谷歌谢尔盖·布林：我在 Google Glass 上犯了很多错！

2025-05-21 10:39 · 稿源：站长之家

虚拟现实 VR眼镜 增强现实 元宇宙 (1)

站长之家(ChinaZ.com) 5月21日 消息:在周二举行的 Google I/O 2025 大会上，谷歌联合创始人谢尔盖·布林（Sergey Brin）在访谈中表示：“我在 Google Glass 项目上犯了很多错误。”

据悉，本次的访谈是由播客节目《Big Technology Podcast》的艾历克斯‧坎卓维茨（Alex Kantrowitz）主持的，原计划是针对谷歌 DeepMind 创始人兼CEO 戴密斯·哈萨比斯（Demis Hassabis）进行的专访，而布林作为惊喜嘉宾登场，引发了关注。

布林坦言，当年他“对消费电子供应链一无所知”，也低估了以合理的价格打造智能眼镜的难度。不过，他表示自己仍对智能眼镜这一产品形态充满信心，看到谷歌如今再次投身该领域，感到十分欣慰，并很高兴能与“非常优秀的合作伙伴一起开发这一产品”。

同一天的早些时候，谷歌正式发布了其比较新的 Android XR 智能眼镜项目，这也是自约十年前的 Google Glass 项目关闭后，该公司再次重启智能眼镜开发。在发布会上，谷歌高管展示了这些眼镜的功能：借助 DeepMind 的 Project Astra 技术，它们能够实现实时翻译、导航指引以及 AI 智能问答等功能。

为了打造具备 AI 和 AR 功能的 Android XR 眼镜，谷歌正与包括三星、Xreal 在内的合作伙伴建立广泛的协作网络。同时，谷歌还宣布将与眼镜品牌 Warby Parker 展开合作，并投入比较高达 1.5 亿美元的资金，同时持有该公司的部分股权，进一步推进智能眼镜的供应链建设。正如布林所提到的，这些拥有丰富经验的眼镜制造商与电子产品公司，或许正是解决智能眼镜制造难题的关键。

谷歌

布林指出，相较于当年的 Google Glass，如今生成式 AI 的发展让智能眼镜的功能变得“更可实现”。

在访谈中，布林还谈到了自己“几乎是从退休状态回归”，亲自参与到谷歌 Gemini 项目的研发。他透露自己现在几乎每天都在加州山景城的谷歌总部办公，并在多模态项目上为 Gemini 团队提供帮助，比如谷歌的视频生成模型 Veo 3。

布林表示：“现在任何一位计算机科学家都不应该退休，他们应该在从事 AI 工作。”

据此前媒体报道，布林一直在推动谷歌 Gemini 团队更有力地参与 AI 竞争。据传，他曾在一封内部备忘录中表示，员工应该“每个工作日都在办公室工作”，而每周工作 60 小时可能是“效率特出解”。

相关阅读：谷歌联合创始人布林“喊话”员工：每周工作 60 小时！

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • Gemini接管搜索、全家桶秒变通用Agent ，以及Google Glass is so back！

    谁也没想到，Google I/O现场的最高潮来自“复活”的Google Glass有些翻车了的实时demo。2025 年 5 月 20 日，Google的年度开发者大会Google I/O在加州山景城举办。 与去年在举办之前一天被OpenAI“狙击”不同，今年的Google I/O，剑拔弩张的氛围让位给了派对的氛围，在ChatGPT带来的狼狈之后，Google已经回到了自己的节奏。 是的，它回到了饱和式发布的节奏。当天Google一口气发布了至少十�

    ​Google ​I/O ​Google

  • 谷歌CEO皮查伊：反垄断提案可能毁灭Google搜索！

    快科技5月1日消息，谷歌CEO桑达尔皮查伊（Sundar Pichai）在美国司法部（DOJ）针对谷歌反垄断案的证词中，强烈反对政府提出的修正措施。皮查伊表示，这些措施将对谷歌搜索造成毁灭性影响”，并可能阻碍公司在搜索引擎领域的持续创新。在法庭上，皮查伊指出，美国司法部要求谷歌与竞争对手分享搜索数据的提议，将使谷歌难以继续开发其搜索引擎，甚至可能导致公司无法再进行创新投资。他强调，谷歌在搜索和人工智能（AI）等领域的研发投入巨大，仅去年就达到了490亿美元。他还警告称，数据共享提议将使竞争对手能够完全逆向工程我们的技术”

    ​谷歌反垄断 ​搜索引擎创新 ​数据共享影响

  • Google点燃了智能眼镜的导火索

    「Gemini，我刚才喝的那杯咖啡的咖啡馆叫什么?」 这是Google员工Nishtha两分多钟前在I/O大会后台做的一个动作，在此之后，她又和人打了招呼，并用智能眼镜识别了后台墙上的照片属于哪个乐队，然后又走到了I/O大会的舞台上和大家打了招呼。一系列动作后，Google的智能眼镜还是准确地帮她识别出这杯咖啡应该来自Castro街的Bloomsgiving咖啡馆。

    ​智能眼镜 ​Google ​I/O

  • 怎么在 Chrome 浏览器中使用 Google Lens？

    Google Lens 是一款基于图像识别和OCR技术的人工智能应用，能够让机器学会“看图说话”，它能实时识别用智能手机相机所拍摄的物品、并提供与之相关的内容……

    ​GoogleLens ​谷歌浏览器 ​谷歌AI技术

  • 采用Corning® Gorilla® Glass Ceramic 2玻璃陶瓷 三星Galaxy S25 Edge带来超强耐用性体验

    三星电子与康宁公司宣布，即将推出的Galaxy S25 Edge将采用全新Corning® Gorilla® Glass Ceramic2玻璃陶瓷材料。这款创新材料在超薄机身设计中提供突破性防护性能，兼具时尚外观与坚固耐用特性。通过将康宁前沿玻璃科技与三星精密加工工艺相结合，该材料显著提升了屏幕盖板的抗裂能力和耐久性，同时保持高透光率。双方表示，此次合作延续了"以工程创新为本"和"以用户体验为核心"的共同理念，为高端智能手机带来更卓越的产品体验。

    ​Corning ​Gorilla ​Glass

  • AI日报：谷歌推最强AI全家桶Google AI Ultra；腾讯混元宣布模型矩阵全面升级；豆包·语音播客模型发布

    本文汇总了近期AI领域的重要动态：1)谷歌推出249.99美元/月的AI Ultra订阅计划，提供最强AI模型和高级功能；2)腾讯混元模型升级，新增视觉推理T1-Vision和语音对话模型；3)美图获阿里2.5亿美元投资，将在电商和AI领域合作；4)豆包推出语音播客模型，实现文本快速转音频；5)百度文心X1 Turbo获信通院最高评级；6)谷歌发布Flow AI剪辑工具，集成Veo3等三大模型；7)谷歌Veo3支持4K视频生成；8)Imagen4图像模型发布；9)Gemini2.5 Pro新增并行推理功能；10)谷歌推出虚拟试衣工具；11)公测AI编程助手Jules；12)苹果计划在iOS19开放AI模型；13)京东云推五大免费AI营销工具；14)字节开源多模态模型BAGEL；15)英伟达发布物理推理模型Cosmos-Reason1。

    ​人工智能 ​AI产品 ​技术趋势

  • 原来你一直把蛋挞读错了 网友：终究是付了

    快科技5月9日消息，微博话题原来你一直把蛋挞读错了”上了热搜榜。据报道，淘宝免单一道读音题引发网友热议，不少网友看到蛋挞的读音之后表示，这么多年来一直读的是错误的蛋挞”，开始怀疑自己的母语水平了。在日常生活中，不少网友会误读为dn tǎ（第三声），但是《现代汉语词典》明确标注挞”为单音字，仅读t（第四声），常见于鞭挞”挞笞”等词。挞”，其实是英文tart的音译字，一般是指馅料外露的馅饼，这是相对于表面被饼皮覆盖馅料密封之的派pie而言。最早的葡式蛋挞来自英国人Andrew Stow，他在葡萄牙吃到里斯本附近城市Belem的传

    ​蛋挞 ​读音错误 ​母语水平

  • 学历决定收入大错特！周鸿祎：从月薪几千到年薪百万靠这15种能力

    360创始人周鸿祎在视频中分享了对收入的认知，指出学历不直接决定收入，关键在于15项赚钱能力：学习力（快速掌握新事物）、执行力（行动力）、复盘力（从失败中成长）、思考力（深度分析）、沟通力（清晰表达）、规划力（人生目标）、领导力（带团队）、情绪力（稳定心态）、决策力（果断判断）、营销力（推广能力）、自识力（认清优劣势）、整合力（资源调配）、故事力（打动人心）、共情力（理解他人）、财富力（钱生钱）。他认为90%的985毕业生因缺乏这些能力而难以致富。

    ​周鸿祎 ​收入认知 ​赚钱能力

  • 隐私沙盒成弃儿：谷歌放弃Chrome淘汰第三方Cookie计划！

    快科技4月23日消息，谷歌隐私沙盒副总裁安东尼查韦斯（Anthony Chavez）表示，公司决定维持目前在Chrome中为用户提供第三方Cookie选择的现有方式”。谷歌的隐私沙盒项目自2019年提出以来，一直备受争议，该项目旨在淘汰第三方Cookie，通过分组兴趣偏好继续向广告网络提供数据，以在减少用户隐私泄露的同时，让广告网络能够继续推送定向广告。不过这一计划遭到了广告商和隐私倡导者的双重批评，广告商担心该计划会影响其广告投放效果，而隐私倡导者则认为谷歌的替代方案仍然存在隐私风险。2024年4月，谷歌宣布推迟淘汰第三方Cookie的计划，

    ​谷歌隐私沙盒 ​第三方Cookie ​广告投放

  • Anthropic推出Claude网络搜索API，押注“后谷歌时代”信息访问

    现在，开发者能够借助网络搜索功能，构建人工智能解决方案，无需管理自己的网络搜索基础设施，就能利用最新信息……

    ​Anthropic ​Claude ​AI搜索

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM