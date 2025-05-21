谷歌谢尔盖·布林：我在 Google Glass 上犯了很多错！

站长之家(ChinaZ.com) 5月21日 消息:在周二举行的 Google I/O 2025 大会上，谷歌联合创始人谢尔盖·布林（Sergey Brin）在访谈中表示：“我在 Google Glass 项目上犯了很多错误。”

据悉，本次的访谈是由播客节目《Big Technology Podcast》的艾历克斯‧坎卓维茨（Alex Kantrowitz）主持的，原计划是针对谷歌 DeepMind 创始人兼CEO 戴密斯·哈萨比斯（Demis Hassabis）进行的专访，而布林作为惊喜嘉宾登场，引发了关注。

布林坦言，当年他“对消费电子供应链一无所知”，也低估了以合理的价格打造智能眼镜的难度。不过，他表示自己仍对智能眼镜这一产品形态充满信心，看到谷歌如今再次投身该领域，感到十分欣慰，并很高兴能与“非常优秀的合作伙伴一起开发这一产品”。

同一天的早些时候，谷歌正式发布了其比较新的 Android XR 智能眼镜项目，这也是自约十年前的 Google Glass 项目关闭后，该公司再次重启智能眼镜开发。在发布会上，谷歌高管展示了这些眼镜的功能：借助 DeepMind 的 Project Astra 技术，它们能够实现实时翻译、导航指引以及 AI 智能问答等功能。

为了打造具备 AI 和 AR 功能的 Android XR 眼镜，谷歌正与包括三星、Xreal 在内的合作伙伴建立广泛的协作网络。同时，谷歌还宣布将与眼镜品牌 Warby Parker 展开合作，并投入比较高达 1.5 亿美元的资金，同时持有该公司的部分股权，进一步推进智能眼镜的供应链建设。正如布林所提到的，这些拥有丰富经验的眼镜制造商与电子产品公司，或许正是解决智能眼镜制造难题的关键。

布林指出，相较于当年的 Google Glass，如今生成式 AI 的发展让智能眼镜的功能变得“更可实现”。

在访谈中，布林还谈到了自己“几乎是从退休状态回归”，亲自参与到谷歌 Gemini 项目的研发。他透露自己现在几乎每天都在加州山景城的谷歌总部办公，并在多模态项目上为 Gemini 团队提供帮助，比如谷歌的视频生成模型 Veo 3。

布林表示：“现在任何一位计算机科学家都不应该退休，他们应该在从事 AI 工作。”

据此前媒体报道，布林一直在推动谷歌 Gemini 团队更有力地参与 AI 竞争。据传，他曾在一封内部备忘录中表示，员工应该“每个工作日都在办公室工作”，而每周工作 60 小时可能是“效率特出解”。

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