小米回应AI眼镜没有屏显功能：专注拍摄、AI语音交互

站长之家（ChinaZ.com）7月11日 消息:今日，小米针对近期热议的小米AI眼镜发布“答网友问”，就用户关心的固件更新、视频防抖效果提升以及无屏显功能设计等问题进行了详细回应。

小米明确表示，小米AI眼镜定位为一款专注于拍摄与AI语音交互的创新设备，因此并未配备屏幕显示功能。该眼镜通过开放式扬声器，以音频形式反馈所有信息，无论是来电提醒还是小爱同学的智能应答，均依靠“听”而非“看”来实现，旨在为用户提供更加沉浸式的交互体验。

在当前产品开发阶段，小米将重心放在打磨最核心的语音交互与AI能力上，力求让用户能够以最自然、高效的方式获取信息、完成指令。小米强调，这种设计选择有助于提升产品的核心性能，确保用户在拍摄和语音交互过程中获得流畅、便捷的体验。

针对用户关心的视频防抖效果问题，小米透露，新一代增强防抖算法已在紧锣密鼓的开发和测试中。该算法将显著优化视频在后处理阶段的稳定性，使画面更加平稳、清晰。小米承诺，这一升级将通过后续的OTA固件更新免费推送给所有用户，无需额外付费即可享受更优质的视频拍摄体验。

在产品配置方面，小米AI眼镜提供标准版和电致变色版两种选择。标准版售价为1999元，而电致变色版则以2699元起售，满足不同用户的个性化需求。眼镜配备1200万像素主摄，支持2304x1728高清录像和EIS电子防抖功能，确保拍摄画面清晰稳定。同时，五麦克风阵列和对称双扬声器的加入，进一步提升了语音交互的准确性和音频播放的沉浸感。

值得一提的是，小米AI眼镜还内置了超级小爱功能，提供图文识别、物体识别、植物动物识别以及翻译等实用能力。这些功能的加入，使得小米AI眼镜不仅是一款拍摄工具，更是一款智能生活助手，能够为用户带来更加便捷、智能的生活体验。

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