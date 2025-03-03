谷歌联合创始人布林“喊话”员工：每周工作60小时！

Google联合创始人谢尔盖・布林（Sergey Brin）向公司员工传达了“回归办公室，每周较好工作 60 小时”的态度。而在 ChatGPT 推出后，这位行事低调的51 岁亿万富翁自己也开始回归办公室了。

站长之家(ChinaZ.com) 3月3日 消息:ChatGPT 的出现不仅让 Google 陷入了被动局面，还引发了大众对 Google 在这个新兴领域落后于人的质疑 —— AI领域较早本是在谷歌内部发展起来的，却被 OpenAI 率先实现了商业化。

布林的身家估计在 1440 亿美元左右，他目前仍持有个位数百分比的谷歌股份。如今，他正试图给谷歌的员工施加更多的紧迫感 —— 他鞭策从事 AI 相关工作的谷歌员工：如果他们想要战胜 OpenAI 和微软这样的竞争对手，就必须加快步伐。

“竞争已经急剧加速，通往通用人工智能（A.G.I.）的最终竞赛已经开始，” 他在一份被媒体曝光的备忘录中如是写道 —— 这份备忘录是针对 “Gemini（谷歌人工智能模型）”项目员工而写的。“我坚信我们具备赢得这场竞赛的所有条件，但我们必须加倍努力。” 他还补充说，“每周工作 60 小时是实现比较高生产效率的理想时长。”

布林写道，员工们应该使用谷歌自己的 AI 模型来辅助编写代码，他表示这样做将使他们成为 “世界上效率比较高的程序员和AI科学家”。

谁也无法忽视布林这番“敲打”中的讽刺意味。

生成式人工智能会从网络上获取大量资料信息，并进行分析重组，最终生成新的文本，这其中就包括代码。随着这项技术的不断完善，像 Salesforce 和 Klarna 这样的大公司一直在“宣传”AI 能够取代程序员的能力。Salesforce 创始人兼CEO 马克・贝尼奥夫（Marc Benioff）在公司最近的财报电话会议上直截了当地表示，公司开发并使用的 AI 代理取得了成功，所以今年不打算招聘程序员了！

不过，对于这些说法，我们还是持保留态度，因为这些公司的掌舵者放缓招聘速度的动机可能是开源节流，以及利用调动投资者对AI的热情，并以此获利。2023 年初，在激进投资者的施压下，Salesforce 为了将利润率提高到其认为的可接受水平，进行了裁员 10%，合计约 7000 人。

在代码编写上，AI或许擅长通过自动化生成一些样板代码来提有效率，但对AI持怀疑态度的人表示，程序员们需要理解代码才能解决问题或进行优化 —— 相当讽刺意味的是，人工智能公司 Anthropic 要求应聘者证明在求职过程中不会使用 AI 作为辅助。最令人担心的是，即使 AI 的表现更差，但一些公司还是会用它来取代人类，因为这样可以节省一大笔的成本。

AI拥趸者们则表示，这项技术将为公司带来更多的好处 —— 它将使公司能够在产品规划路线图上开发更多以前没有时间或没有资源去做的产品。尽管如此，人们很容易将布林的“呼吁”看作是：一位经理要求一位佼佼者员工培训一位更年轻、成本更低的接替者。

要求员工重返办公室不仅在科技行业，在全球劳动力市场都是一个颇具争议的问题，因为企业高管们试图从因为疫情期间而获得更多自主权的员工手中重新夺回控制权。在硅谷，这一问题尤其敏感，因为像 Zoom 这样支持远程办公的产品就是基于这一切而被开发出来的。

从历史长河来看，由于对人才的高需求，工程师们拥有很大的权力，但疫情之后的几年里，包括谷歌在内的大规模裁员改变了这一局面，现在大多数大型科技公司都开始要求员工回归办公室，因为他们认为这样做会提高生产效率。

值得注意的是，在疫情爆发之前，这些公司还在建造豪华的办公场所上投入了大量资金，并常常因此而被大众所津津乐道。

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