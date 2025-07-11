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周杰伦发布条抖音视频：回顾成长史 粉丝超1200万

2025-07-11 13:44 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）7月11日 消息:今日上午11时，华语流行乐巨星周杰伦在其抖音账号“周同学”上发布了首部视频作品，以一段90秒的精彩视频回顾了自己的成长历程，迅速在网络上引发了广泛关注和热议。

视频中，周杰伦通过展示自己从小到大的珍贵照片，带领观众穿越时光，见证了他从童年到青年的蜕变。画面里的童年周杰伦，眼神清澈，笑容可爱，神态娇憨，让人不禁为之动容。尤为有趣的是，周杰伦在一张童年照片下方特意备注了“三年二班”字样，而这恰好也是他演唱过的一首经典歌曲的名字，勾起了无数粉丝的美好回忆。

抖音

随着视频的推进，青少年时期的周杰伦逐渐展现在观众面前。那时的他，样貌与现在相差无几，只是多了几分稚嫩和青涩，让人感叹时光的飞逝。紧接着，视频又依次展示了周杰伦青年时期的不同形象，画面风格多变，既有古典怀旧风，又不乏嘻哈与现代流行元素的融合，就如同他创作的歌曲一样，充满创意与惊喜。

视频尾声，周杰伦本人惊喜现身，以一句“哎哟，不错哟!蛮多回忆的，未来常在这里见面哦。”的话语，向粉丝们表达了亲切的问候和对未来的期待。

值得一提的是，7月9日周杰伦正式开通抖音账号时，便选择用玩偶形象作为账号头像，这一举动也引发了粉丝们的猜测和讨论。而在账号开通后的短短24小时内，尽管周杰伦尚未发布任何视频作品，但其粉丝量已迅速突破1000万大关。截至发稿前，这一数字更是飙升至超过1200万，充分展现了周杰伦在华语乐坛的超高人气和广泛影响力。

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