微信：持续打击非法使用外挂行为 进一步强化外挂营销信息治理

站长之家(ChinaZ.com) 7月10日 消息:近日，微信平台对外挂软件展开了新一轮的严厉打击行动，旨在打造一个更加绿色、安全、健康的网络环境。微信方面明确表示，将坚决抵制任何利用微信实施恶意行为或损害他人合法权益的举动，特别是针对非法使用外挂软件的行为。

据微信团队介绍，外挂软件不仅破坏了微信平台的正常运营秩序，还对正常使用微信的用户造成了严重骚扰。这些外挂软件存在多重风险，包括非法收集并泄露用户隐私信息、盗取用户账号密码等隐私泄露风险；部分外挂软件甚至会植入木马病毒，破坏软件正常运行，直接威胁到微信用户的资金安全；更有不法分子利用外挂软件，通过账号对他人进行骚扰。

为有效遏制外挂软件的蔓延，微信平台根据《腾讯微信软件许可及服务协议》及《微信个人账号使用规范》等相关规定，对违规账号实施了阶梯性处罚措施，包括但不限于限制功能、封停账号等。微信团队强调，将视违规程度对涉事账号进行严肃处理，绝不姑息。

与此同时，微信还持续加大了对外挂营销信息的治理力度，通过不断巡查发现相关违规信息，并丰富治理举措，以进一步保护用户个人信息安全，维护用户合法权益。微信方面提醒广大用户，务必从官方渠道下载微信客户端，切勿轻信各类外挂软件的相关营销信息，更不要使用任何破坏微信软件或具有外挂功能的插件及软件。

此外，微信还呼吁用户珍惜自己的微信账号，在使用过程中严格遵守现行法律法规及平台使用规范，坚决不使用任何形式的外挂软件。对于发现有人在微信中使用外挂软件或发布售卖信息的行为，微信鼓励用户通过微信客户端进行投诉，平台将及时进行核实并处理。

值得一提的是，近期微信平台还留意到外部存在所谓“定制V”等售卖及使用交流信息，以及“微信朋友圈能看访客记录”的虚假教程。针对这些现象，微信表示将严厉打击各类外挂行为，不断强化对外挂行为的打击力度，携手各方共同营造一个良好的网络空间。

（举报）