首页 > 原创 > 关键词  > 正文

微信：持续打击非法使用外挂行为 进一步强化外挂营销信息治理

2025-07-10 13:52 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月10日 消息:近日，微信平台对外挂软件展开了新一轮的严厉打击行动，旨在打造一个更加绿色、安全、健康的网络环境。微信方面明确表示，将坚决抵制任何利用微信实施恶意行为或损害他人合法权益的举动，特别是针对非法使用外挂软件的行为。

据微信团队介绍，外挂软件不仅破坏了微信平台的正常运营秩序，还对正常使用微信的用户造成了严重骚扰。这些外挂软件存在多重风险，包括非法收集并泄露用户隐私信息、盗取用户账号密码等隐私泄露风险；部分外挂软件甚至会植入木马病毒，破坏软件正常运行，直接威胁到微信用户的资金安全；更有不法分子利用外挂软件，通过账号对他人进行骚扰。

微信

为有效遏制外挂软件的蔓延，微信平台根据《腾讯微信软件许可及服务协议》及《微信个人账号使用规范》等相关规定，对违规账号实施了阶梯性处罚措施，包括但不限于限制功能、封停账号等。微信团队强调，将视违规程度对涉事账号进行严肃处理，绝不姑息。

与此同时，微信还持续加大了对外挂营销信息的治理力度，通过不断巡查发现相关违规信息，并丰富治理举措，以进一步保护用户个人信息安全，维护用户合法权益。微信方面提醒广大用户，务必从官方渠道下载微信客户端，切勿轻信各类外挂软件的相关营销信息，更不要使用任何破坏微信软件或具有外挂功能的插件及软件。

此外，微信还呼吁用户珍惜自己的微信账号，在使用过程中严格遵守现行法律法规及平台使用规范，坚决不使用任何形式的外挂软件。对于发现有人在微信中使用外挂软件或发布售卖信息的行为，微信鼓励用户通过微信客户端进行投诉，平台将及时进行核实并处理。

值得一提的是，近期微信平台还留意到外部存在所谓“定制V”等售卖及使用交流信息，以及“微信朋友圈能看访客记录”的虚假教程。针对这些现象，微信表示将严厉打击各类外挂行为，不断强化对外挂行为的打击力度，携手各方共同营造一个良好的网络空间。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 微信打击外挂：朋友圈能看访客记录是假的

    微信珊瑚安全今天发布《微信关于打击外挂相关违规行为的公告》。 公告中称，微信平台持续打击非法使用外挂行为，进一步强化外挂营销信息治理。 根据《腾讯微信软件许可及服务协议》《微信个人账号使用规范》等，平台将视违规程度对账号进行阶梯性处罚，如限制功能、封停等。 微信方面表示，外挂软件破坏了微信平台的运营秩序，还会对正常使用微信的用户造成�

  • 三星呼吁用户开启手机防盗保护功能，以减少失窃后的进一步损失

    三星针对全球手机盗窃事件频发，推出全新防盗保护功能。通过One UI7系统更新，新增多重防护机制：1）被盗检测锁定功能，可识别抢劫动作并立即锁屏；2）离线设备锁定，确保断网时数据安全；3）远程锁定功能，支持快速验证锁定设备。同时引入"安全检查"功能，在陌生环境修改敏感设置需生物识别验证，并设有1小时重置延迟保护。首批支持机型包括S24/S23/S22系列及Z Fold/Flip系列，未来将覆盖更多设备。用户可通过"查找我的手机"服务远程锁定或删除数据，配合智能手表还能定位丢失设备。建议用户及时升级系统并开启相关防护功能。

    ​手机失窃 ​防盗保护 ​三星

  • 墨刀AI生成原型图，产品设计快人一步

    国内原型设计平台墨刀发布"AI生成原型图2.0"功能，30秒即可生成可编辑原型图，大幅提升产品设计效率。该功能通过AI技术解决传统原型设计周期长、效率低、修改繁琐等痛点，支持文字描述或图片上传自动生成高保真原型图，并可二次编辑优化。这一创新不仅标志着墨刀AI能力的全面升级，更代表产品设计方式的一次革新，显著加快产品迭代速度。未来，AI原型设计有望成为行业标配，助力企业更快响应市场需求，提升产品竞争力。

  • 荣耀IPO，重拾荣耀第一步

    风声传了多年的荣耀IPO，终于迈出真正意义上的第一步。 据中国证监会网站披露，荣耀终端股份有限公司获上市辅导备案，辅导券商为中信证券。而根据辅导工作安排，将于2026年1月至3月完成上市辅导。  

    ​荣耀IPO ​上市辅导 ​阿尔法战略

  • 园方回应游客用手拽孔雀尾巴：进一步加强园区巡逻力度

    6月19日，一段游客在青海西宁野生动物园内拉拽孔雀尾巴的视频引发关注。视频中，一名游客试图用手拉扯孔雀尾部羽毛，被其他游客拍摄并制止后，该游客不仅未停止不当行为，反而反问“为什么不能抓”，态度令人愕然。 针对此事，，园方已获悉相关情况，并正在调取现场监控进行核实。据工作人员介绍，目前孔雀状态尚好，但园方仍会对涉事游客进行批评教育。若后续

    ​动物园 ​游客行为 ​孔雀保护

  • 入选联合国案例集！AI拯救濒危动物，飞桨助力清除1.3万余条非法贸易广告

    7月9日，百度飞桨"濒危物种AI守护官"项目入选联合国AI向善全球峰会创新案例集。该项目通过AI技术识别野生动物制品图片，截至2025年6月已推动删除超1.3万条非法贸易广告。这是百度与国际爱护动物基金会(IFAW)合作研发的2.0版本，基于飞桨深度学习平台，识别准确率达86%，覆盖34类濒危物种及其制品。项目曾获2025爱迪生最佳新产品奖银奖。全球非法野生动物贸易年交易额高达230亿美元，该项目通过AI技术显著提升了网络野生动物犯罪识别效率，已筛查超41万张可疑图片，精准识别3.3万幅目标图片。AI向善全球峰会由国际电信联盟和瑞士政府共同主办，是推动AI技术发展与应用的重要平台。

  • 雪糕刺客开始倒闭了 专家：缺乏性价比 难获得市场持续认可

    近日，曾经在夏日冷饮市场掀起“高价风暴”的“雪糕刺客”们似乎遭遇了寒流，全国多地传出雪糕专卖店倒闭的消息，曾经红极一时的网红品牌也难逃关店命运，整个雪糕行业正经历着一场前所未有的深度洗牌。 业内人士分析指出，“雪糕刺客”现象的兴起，很大程度上源于部分品牌过度追求高端化、网红化，忽视了产品本身的品质和消费者的真实需求。高昂的价格虽然短

  • 上汽大通星际X 10亿创富基金来了！硬核越野皮卡一步到位

    文章介绍了上汽大通星际X皮卡的多功能性和购车优惠。该车搭载2.5T柴油发动机和8AT变速箱，动力强劲且省油，适合家庭出行、自驾游和越野探险。车内空间宽敞，后排可放平变床，储物设计贴心。智能配置丰富，支持手机互联和语音控制。安全性能出色，通过欧洲五星认证。目前购车可享"10亿创富基金"优惠，起售价15.58万元，包含金融政策、置换补贴等福利，性价比极高。

    ​中大型皮卡 ​上汽大通星际X ​家庭出行

  • 微信小店私域激励计划升级！

    微信小店正式宣布:7月1日起，微信小店“私域激励计划”全面升级! 简单来说，这个计划就是微信小店给商家的“私域流量补贴”。过去商家靠朋友圈、企业微信、公众号这些“自己人”的渠道拉客户，虽然转化好，但平台技术服务费一分不少。 现在只要客户是通过这些“私域场景”下单的，平台就给减技术服务费，还能额外送“电商成长卡”，帮商家把直播间推给更多人。

    ​微信小店 ​私域激励计划 ​电商成长卡

  • 微云全息（NASDAQ: HOLO）推出创新区块链治理博弈模型，强化网络安全防护

    微云全息(NASDAQ:HOLO)开发了新型区块链治理博弈模型(BGGM)，通过去中心化网络设计有效防御攻击。该模型结合随机博弈理论和波动理论，分析攻击者行为模式，优化网络防护策略。研究显示，BGGM能提升区块链安全性和稳定性，为首次代币发行(ICO)和新链服务提供安全保障。微云全息将持续优化该模型，推动区块链技术发展，为用户带来更安全可靠的体验。

    ​区块链安全 ​去中心化网络 ​治理博弈模型

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM