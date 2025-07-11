OPPO K13 Turbo系列官宣将于7月21日发布 内置散热风扇

站长之家(ChinaZ.com) 7月11日 消息:OPPO近日正式宣布，将于7月21日14:30举行新品发布会，隆重推出OPPO K13Turbo系列。根据官方发布的预告片，该系列最大亮点在于内置了散热风扇，OPPO官方宣称K13Turbo将借此掀起一场性能风暴。

预告片中透露，OPPO K13Turbo系列采用了竖排相机设计，而散热风扇巧妙地安置在摄像头下方，整体造型简约大气，与iPhone16有着异曲同工之妙。OPPO产品经理鳃鳃saisai进一步揭秘，K13系列的风扇模组内部代号为“亚索”，它不仅不占用手机内部空间，而且风力强劲，相比前代提升了高达120%。工程师团队通过精心设计的疏密鳍片，确保了超大风力与最优散热效果的完美结合。同时，该风扇还采用了更优质的电镀镍工艺，摒弃了普通喷涂，从而带来了更好的防水防锈性能。

据悉，OPPO对于微型风扇方案的研究始于四年前，两年前首次成功应用于手机上。为了实现满级防水效果，团队历经9个方案的反复试验与优化，最终在这个夏天为消费者带来了这款集性能与防水于一身的佳作。鳃鳃saisai表示:“我相信这些看得见的和看不见的投入，都会转化为你从未感受过的极致体验。”

在配置方面，OPPO K13Turbo系列包含两款机型。其中，OPPO K13Turbo搭载了天玑8450处理器，提供骑士白、黑武士、初号紫等多种配色选择;而OPPO K13Turbo Pro则搭载了更为强劲的高通骁龙8s Gen4处理器，同样提供骑士银、黑武士、初号紫等配色。两款机型均标配6.8英寸1.5K LTPS直屏，以及1600万像素前摄和5000万+200万后置双摄组合，为用户带来出色的视觉与拍照体验。

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