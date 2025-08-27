苹果发布会定档！iPhone 17系列9月10日发布

站长之家(ChinaZ.com) 8月27日 消息:iPhone17 系列发布会终于敲定日期。今日，苹果CEO库克在微博发文宣布：“太平洋时间 9 月 9 日周二，北京时间 9 月 10 日周三，准备好迎接一场超燃的苹果发布会。”

此次发布会邀请函上的苹果Logo采用蓝橙渐变的动态设计，还融入了液态玻璃效果，这一设计似乎与此前爆料的Pro系列蓝色与橙色配色相呼应。而“前方超燃”的表述，或许暗示着此次发布会将在散热系统（均热板）方面带来升级。

在机型阵容上，由于iPhone 17 Air替代了Plus机型，今年iPhone17 系列将包含iPhone 17 Air、iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max四款机型。配色方面，各机型选择丰富，iPhone17 有黑色、白色、紫色、浅蓝色、绿色 5 款颜色；iPhone 17 Air可选浅蓝色、白色、黑色、金色；iPhone 17 Pro系列则提供黑色、白色、蓝色、灰色、橙色。

设计上，iPhone 17 Pro系列采用横向大矩阵Deco设计，左侧布局三摄，右侧集成闪光灯与LiDAR扫描仪。其背部更是首次采用金属与玻璃两种材质拼接，Logo区域为玻璃材质，其余区域则是金属材质，别具一格。

值得一提的是，iPhone 17 Air将主打极致轻薄，机身厚度仅5.5mm，重量约146g，有望成为苹果史上最薄的iPhone。此次iPhone17 系列发布会亮点颇多，究竟还会带来哪些惊喜，让我们拭目以待 9 月 10 日的这场超燃苹果发布会。

（举报）