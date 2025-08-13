vivo Vision官宣8月21日发布：佩戴舒适 设计超前

站长之家(ChinaZ.com) 8月13日 消息:就在刚刚，vivo正式官宣了自家新产品的发布时间。根据vivo官方公告，8月21日下午14点30分，备受期待的Vision将正式与大众见面。

vivo Vision被看作是类苹果Vision Pro的MR头显设备，从目前透露的信息来看，它在交互体验方面有着超前的设计。vivo产品经理韩伯啸提前剧透了不少关键细节，引发了众多科技爱好者的关注。

韩伯啸着重强调了vivo Vision的佩戴舒适性，他表示这款设备非常轻，佩戴起来“很上头”，舒适程度堪比AirPods Max那种头戴式耳机。如此出色的佩戴体验，无疑会让用户在使用过程中更加自在，减少因设备重量带来的负担。

在体验感受上，韩伯啸同样用“很上头”来形容，不过对于具体细节他并未过多透露。但他提到，自己曾用Vision查看X200Ultra拍摄的全景照片，那种震撼的感觉至今难忘，这也让外界对Vision的实际体验充满了想象。

从产品细节方面观察，Vision正面设计有多个摄像头或传感器开孔，数量至少达到6颗。这些摄像头和传感器能够提供更强的现实透视效果，而这正是混合现实技术的精髓所在。通过精准捕捉现实世界的信息，Vision可以将显示内容与现实世界完美结合，为用户带来更加沉浸式的体验。

随着发布日期的临近，vivo这款新MR头显Vision究竟还会带来哪些惊喜，让我们共同期待8月21日下午14点30分的发布会。

（举报）