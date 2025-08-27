小米澎湃OS 3官宣8月28日发布！卢伟冰：顺了不少

站长之家(ChinaZ.com) 8月27日 消息:今日，小米公司正式对外宣布，将于8月28日15:00举办小米澎湃OS3发布会，此次发布会的Slogan定为“事事顺心”，预示着新系统将为用户带来更加流畅、顺心的使用体验。

小米集团总裁卢伟冰通过微博发文表示，小米澎湃OS3是一个全新的起点，团队的目标非常明确——就是要把系统做“顺”。为此，小米组建了一支由产品、研发、测试、质量、市场等多部门联合的精英团队，对8万多条用户反馈进行了深入扫描和分析，筛选出高频场景和技术难点，并成立了由3000多位工程师组成的体验专项小组，逐项进行打磨和优化。

卢伟冰透露，在基础体验、功能体验、AI以及互联等方面，小米澎湃OS3都取得了阶段性的成果。这些成果将在发布会上由小米软件部总经理金凡为大家一一揭晓，同时也期待各位米粉的检验和反馈。

值得一提的是，小米澎湃OS3Beta版的首批机型报名通道也于今日在小米社区正式开启。卢伟冰表示，他自己前期也参与了内部试用，感觉真的“顺”了不少，因此特别推荐有兴趣的米粉朋友去报名体验。

当然，卢伟冰也提醒广大用户，由于Beta版本可能存在一些问题，因此希望大家在试用过程中能够多提意见、多反馈。小米将每天收集整理这些反馈，并快速进行迭代优化，最终的目标是让每一位小米用户都能享受到“事事顺心”的极致体验。

（举报）