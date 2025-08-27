首页 > 热点 > 关键词  > 小米澎湃OS3最新资讯  > 正文

小米澎湃OS 3官宣8月28日发布！卢伟冰：顺了不少

2025-08-27 10:32 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 8月27日 消息:今日，小米公司正式对外宣布，将于8月28日15:00举办小米澎湃OS3发布会，此次发布会的Slogan定为“事事顺心”，预示着新系统将为用户带来更加流畅、顺心的使用体验。

小米集团总裁卢伟冰通过微博发文表示，小米澎湃OS3是一个全新的起点，团队的目标非常明确——就是要把系统做“顺”。为此，小米组建了一支由产品、研发、测试、质量、市场等多部门联合的精英团队，对8万多条用户反馈进行了深入扫描和分析，筛选出高频场景和技术难点，并成立了由3000多位工程师组成的体验专项小组，逐项进行打磨和优化。

卢伟冰透露，在基础体验、功能体验、AI以及互联等方面，小米澎湃OS3都取得了阶段性的成果。这些成果将在发布会上由小米软件部总经理金凡为大家一一揭晓，同时也期待各位米粉的检验和反馈。

值得一提的是，小米澎湃OS3Beta版的首批机型报名通道也于今日在小米社区正式开启。卢伟冰表示，他自己前期也参与了内部试用，感觉真的“顺”了不少，因此特别推荐有兴趣的米粉朋友去报名体验。

当然，卢伟冰也提醒广大用户，由于Beta版本可能存在一些问题，因此希望大家在试用过程中能够多提意见、多反馈。小米将每天收集整理这些反馈，并快速进行迭代优化，最终的目标是让每一位小米用户都能享受到“事事顺心”的极致体验。

小米澎湃OS 3官宣8月28日发布！卢伟冰：试用后感觉真的顺了不少

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 小米澎湃OS3发布会官宣 首批Beta版招募机型公布

    今日，小米官方正式宣布，备受期待的小米澎湃OS3 将于 8 月 28 日正式发布，其Slogan定为“事事顺心”，预示着新系统将带来更加流畅、顺心的用户体验。与此同时，小米澎湃OS3 的Beta版招募活动也同步开启，用户可前往小米社区-内测中心进行报名。 此次Beta版招募的首批机型阵容强大，涵盖了六款手机和两款平板。手机方面包括小米15、小米15 Pro、小米15S Pro、小米15 Ultra、REDM

    ​小米澎湃OS3 ​系统发布 ​Beta版招募

  • 小米澎湃OS 3发布：帧率更稳 功耗更低

    今日下午小米正式推出澎湃OS3系统，在流畅度、视觉设计、信息管理三大维度实现突破性升级。小米集团总裁卢伟冰强调，该系统以"用户体验为唯一检验标准"，通过100余项底层动效优化与UI重构，构建起"人车家全生态"下的顺畅交互体系。 性能层面，澎湃OS3展现显著技术优势。实测数据显示，搭载该系统的小米15Ultra在《原神》1% Low帧场景中达到45.1FPS，较前代�

  • 小米澎湃 OS3 发布会上热搜 宣布支持“小米超级岛”功能

    ​今日，小米在秋季新品发布会上正式推出澎湃OS3系统，小米产品总监、MIUI/HyperOS体验总负责人金凡宣布，该系统成为全球最后一家完成“登岛”的厂商，其独创的“小米超级岛”功能引发行业关注。据介绍，这一设计旨在解决用户多任务场景下的信息碎片化痛点，通过三岛并行架构实现高效信息管理。 “小米超级岛是系统级的信息中枢。”金凡在发布会上演示称，用户无需

    ​小米澎湃OS3 ​小米超级岛 ​系统级信息中枢

  • 卢伟冰亲自督战小米澎湃OS 3 博主：确实比较丝滑 方向对了

    博主定焦数码表示，澎湃OS 3内测版本确实比较丝滑，打断动画有较大提升，卢伟冰亲自督战澎湃OS 3，扫描8万多条用户反馈，方向对了。 据悉，澎湃OS 3将于明天正式亮相，该系统以人为中心。 小米集团总裁卢伟冰表示，以人为中心意味着用户体验”才是唯一的检验标准，我们就是要让用户用起来不仅基础体验流畅，响应速度快，更要自然连续，体感顺畅，同时在功能的体验

    ​澎湃OS ​3 ​用户体验

  • 小米澎湃OS 3首批Beta版正式推送！手机、平板8款机型升级

    根据小米社区网友反馈，小米澎湃OS3首批Beta版内测更新目前已开启推送。 有内测资格用户可以点击手机设置-我的设备-击版本号查看是否收到推送。 升级页面显示，小米15 Pro的澎湃OS3Beta安装包大小7.7GB，小米15 Ultra安装包大小9GB。

    ​小米澎湃OS3 ​Beta版内测 ​系统更新

  • 小米澎湃OS 3新增贴贴分享：照片、视频无损高速传输 支持与苹果互传

    小米澎湃OS 3发布会今日下午正式召开，新系统在多方面进行优化升级。 其中，小米澎湃OS 3对相册进行更新，相册首页及影集页，支持自定义排序，每个人都能拥有，更顺你心意的相册。 同时，小米澎湃OS 3新增贴贴分享功能，照片、视频无损高速传输，直达相册，另外还支持文件、WLAN、网页、联系人、导航地址等。

    ​小米澎湃OS ​3 ​相册更新

  • 小米澎湃OS 3更顺手了！新增倒班闹钟、未读短信一键已读等实用功能

    小米澎湃OS 3将于今天15:00发布，Slogan为事事顺心”。 在发布会前夕，小米澎湃OS官微发布一图，介绍澎湃OS 3部分新增功能及优化，并表示：面向真实的需求，让相册、日历、闹钟这些每天都要用到的功能，每个都顺手一点，每天就顺心一点。” 据了解，小米澎湃OS 3相册布局支持自定义，能便捷查找自己想要的照片。 同时新增倒班闹钟，可以根据用户作息，自定义响铃周期�

    ​小米澎湃OS ​3 ​相册布局

  • 小米澎湃OS 3今日发布 首批29日启动Beta测试推送

    今日15:00，小米集团将正式发布新一代手机操作系统小米澎湃OS3，同步在小米社区开启Beta版招募通道。据官方披露，为保障系统稳定性与用户体验，本次测试将采取分批次推送策略，首批八款适配机型用户将于8月29日起陆续收到更新，第二批用户预计在首批推送后10天内完成升级。 此次纳入Beta测试的机型覆盖小米与REDMI双品牌旗舰，包括小米15系列四款机型（小米15、小米15Pro�

    ​小米澎湃OS3 ​Beta版招募 ​分批次推送

  • 小米澎湃OS 3 Beta推送计划发布：首批8月29日起推送 看看有你手机没

    今日，小米澎湃OS 3正式发布，同时发布Beta版推送计划。 据了解，Beta版首批机型将于8月29日开启陆续推送，更多机型将陆续覆盖，具体如下： 8月29日开启陆续推送 小米15、小米15 Pro、小米15S Pro、小米15 Ultra、REDMI K80 Pro、REDMI K80至尊版、小米平板7 Pro、小米平板7S Pro 12.5。 不晚于9月17日开启推送 小米MIX Flip 2、REDMI K80、小米平板7 Ultra、小米平板7、REDMI K Pad、小米电视S Pro Mini

    ​小米澎湃OS ​3 ​Beta版推送计划

  • 明天首批推送！小米澎湃OS 3一图看懂：底层提升流畅度、超级岛更好用

    小米今天正式发布了澎湃OS 3，这次并没有带来太多的全新功能，主要专攻基础体验和流畅度。 在基础体验方面，小米澎湃OS 3着重对底层进行深度打磨，通过热点编译加速、窗口绘制下沉等技术手段，实现了多项关键性能指标的优化。 在系统运行负载上，CPU负载降低了4%，同时CPU能效提升10%，使得手机在处理多任务以及复杂运算时更加高效，功耗更低。 窗口动画丢帧率降低1

    ​小米澎湃OS ​3 ​系统性能优化

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM