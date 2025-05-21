XReal牵手谷歌，推出新一代AR眼镜 Project Aura

图源：Xreal官网

Xreal 刚刚携手谷歌发布了名为 “Project Aura” 的新款 AR 眼镜，该产品将通过有线计算方式支持 Android XR。

Android XR 是谷歌新推出的操作系统，旨在与 Meta 的 Horizon OS 竞争，同时为智能眼镜提供支持。在刚刚举行的 Google I/O 大会上发布后，Project Aura 成为继三星头显之后第二款亮相的 Android XR 设备，同事也是新款采用光学透视式显示系统（即透明显示器）的设备。

图源：谷歌官网

Xreal 尚未透露 Project Aura 的具体细节，仅分享了外观设计图，并确认它将通过有线计算支持 Android XR，依托骁龙（Snapdragon）芯片提供性能支撑。

目前，这种计算能力的具体实现形式暂不明确。据猜测，它可能是通过类似 Xreal Beam Pro 这样的专用设备提供，也可能是像 Xreal Air 2 Ultra 在三星 Galaxy S 系列手机上实现的 6DoF（六自由度）支持那样，直接由某些安卓手机原生支持。对此，Xreal 目前没有明确表态。

从目前展示的 Project Aura 设计来看，其外观与现有的 3DoF Xreal One 显示眼镜相似，不过在每侧镜腿上配有一颗略微朝下的摄像头，镜片中央则有一个朝前的摄像头。这些侧边摄像头很可能用于 6DoF 的位置追踪和手势追踪，而中间的摄像头则可能用于拍照、录像，或与谷歌的 Gemini 人工智能实现多模态交互。

需要注意的是，虽然 Xreal 设备的外形类似太阳镜，但它们在佩戴时距离眼睛较远，因此与 Meta 和苹果正在开发的 AR 眼镜属于截然不同的设备类别。后者采用的是波导（waveguide）显示技术，可将设备紧贴眼睛，就像真正的眼镜一样；而 Xreal 采用的是成本更低但体积更大的 birdbath（鸟浴）光学方案。

Xreal 表示将在 6 月的增强现实世界博览会（AWE）上公布更多的细节，届时，那条连接 Android XR 的“绳子”的另一端究竟是什么也将被揭晓。

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